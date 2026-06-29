JARQUIL inicia la construcción de las 58 viviendas del nuevo residencial Alborada en la Vega de Acá

• La constructora ejecuta este complejo exclusivo promovido por Aelca, que contará con piscina comunitaria, áreas ajardinadas, garajes, trasteros y locales comerciales.

• El proyecto, diseñado por Arapiles Arquitectos Asociados, destaca por su arquitectura elegante y grandes superficies acristaladas pensadas para el bienestar.

JARQUIL refuerza su destacada presencia en los desarrollos residenciales de Almería con el inicio de las obras de edificación del residencial Alborada. Esta promoción exclusiva se ubica en el consolidado y perfectamente conectado barrio de la Vega de Acá. La constructora asume la ejecución de este moderno complejo residencial de la mano de la promotora Aelca, consolidando una alianza que garantiza la máxima solvencia técnica y el riguroso cumplimiento de los plazos de entrega comprometidos.

El nuevo proyecto inmobiliario, diseñado por el estudio Arapiles Arquitectos Asociados, contempla la edificación de un total de 58 viviendas concebidas bajo criterios de alta calidad constructiva, luminosidad y funcionalidad espacial. El complejo residencial se completará con la ejecución de 60 plazas de garaje, 58 trasteros y una zona destinada a locales comerciales en la planta baja, lo que contribuirá activamente a la vitalidad urbana del entorno. La marcha de estos trabajos ratifica la confianza del sector en la capacidad de JARQUIL para materializar promociones de gran envergadura.

Mariano Sarmiento, delegado de Edificación de JARQUIL ha subrayado la importancia estratégica del nuevo inicio de obra: “El arranque de los trabajos en el residencial Alborada vuelve a poner de manifiesto la confianza que las promotoras de primer orden depositan en la capacidad operativa de JARQUIL para liderar la edificación residencial en Almería. Afrontamos este reto en la Vega de Acá con el compromiso inquebrantable de ejecutar una obra impecable bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad, contribuyendo activamente al desarrollo de hogares eficientes que aporten un valor real e histórico a la ciudad”.

Diseño vanguardista, terrazas y locales comerciales para la integración urbana

La construcción de este residencial se lleva a cabo siguiendo una cuidada composición arquitectónica orientada a maximizar el confort de sus futuros residentes. El edificio destacará visualmente en la Vega de Acá por su imagen moderna y elegante, con una estudiada combinación de volúmenes, amplias terrazas que funcionan como una prolongación natural del hogar y grandes superficies acristaladas que permitirán un aprovechamiento sobresaliente de la luz natural durante todo el día.

La promoción se completará con unas cuidadas zonas comunes privadas, diseñadas específicamente para el descanso y la convivencia social sin necesidad de salir del complejo. El proyecto contempla una piscina comunitaria de diseño actual, áreas ajardinadas y espacios de estancia y recreo que elevan la experiencia diaria de los usuarios. Con las obras ya iniciadas, JARQUILavanza con paso firme en la ejecución de infraestructuras residenciales que marcan la diferencia por su habitabilidad y perfecta integración en la trama urbana.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia,JARQUILbasa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUILejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.

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