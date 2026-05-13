El Hospital Universitario Torrecárdenas homenajea a 83 residentes que finalizan su formación sanitaria

Antonio Fernández (Máxilofacial) y Hasnae Jiah Bakouh (Enfermería Pediátrica), reconocidos como ‘Residentes del año’

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha celebrado el acto institucional de despedida de los residentes que finalizan este año su formación sanitaria especializada, en un encuentro de emoción y reconocimiento al trabajo realizado durante estos años de aprendizaje y trabajo asistencial en el centro hospitalario referente de la provincia y en Atención Primaria.

En total, 83 residentes concluyen este año su etapa formativa en el Hospital Universitario Torrecárdenas y en el Distrito Sanitario Almería. De ellos, 63 pertenecen a especialidades hospitalarias, 17 a Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, uno a Medicina del Trabajo y dos a Enfermería del Trabajo. Por categorías profesionales, finalizan su residencia 67 médicos internos residentes, 16 enfermeras internas residentes, además de especialistas en Psicología y Farmacia Hospitalaria.

El acto ha contado con la participación del director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; el delegado territorial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte; el subdirector gerente del centro, Felipe Cañadas; la jefa de Estudios del hospital, Marta Casado; y el jefe de Estudios del Distrito Sanitario Almería, Javier Ramírez.

Durante el acto se ha puesto en valor el compromiso, la vocación y la dedicación de los profesionales que culminan ahora una etapa clave de su desarrollo profesional, tras años de formación intensiva en distintas especialidades sanitarias.

La promoción de este año está integrada por residentes que han completado su formación en diferentes fechas. Un total de 66 residentes finalizan en mayo (los EIR lo hicieron el 7 de mayo) y los MIR de cuarto año lo harán el 31 de mayo), mientras que otros 17 residentes concluirán su formación el próximo 20 de julio.

Residentes del Año

Como cierre del acto, el Hospital Universitario Torrecárdenas ha hecho entrega, un año más, de los reconocimientos ‘Residentes del Año’, unos premios con los que el centro distingue la excelencia profesional, humana y docente de los especialistas internos residentes durante su periodo de formación.

Este año han recibido el galardón Antonio Francisco Fernández Martínez (Cirugía oral y maxilofacial) y Hasnae Jiah Bakouh (Enfermería Pediátrica). Desde la dirección del hospital se ha agradecido el trabajo desarrollado por todos los residentes durante estos años, destacando su contribución a la asistencia sanitaria, la investigación y la docencia, así como el importante papel que desempeñan en el presente y futuro del sistema sanitario público andaluz.