ASEMPAL marca la agenda empresarial de Almería ante la próxima legislatura andaluza

Mar Panizo Jiménez

Ante la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 17 de mayo, ASEMPAL ha elaborado el documento “Prioridades y propuestas empresariales para impulsar el progreso económico y social de la provincia de Almería”, una agenda empresarial dirigida a las fuerzas políticas y a las administraciones públicas de cara a la próxima legislatura andaluza.

El documento recoge las principales necesidades del tejido empresarial almeriense en cinco grandes ámbitos: impulso a la actividad empresarial, conectividad, agua, energía y Diálogo Social. Se trata de prioridades que, desde hace años, vienen condicionando la competitividad de la provincia y que siguen requiriendo planificación e inversiones estratégicas.

El presidente de ASEMPAL, Cecilio Peregrín, ha insistido en la necesidad de contar con un marco de estabilidad y seguridad jurídica que permita a las empresas desarrollar su actividad en un entorno más competitivo y favorable a la inversión.

ASEMPAL plantea estas prioridades, que complementan las del documento elaborado a nivel regional por la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, como una herramienta de trabajo e interlocución institucional, tanto durante el actual proceso electoral como en el inicio de la XIII Legislatura de Andalucía.

Apoyo a las empresas

En materia de impulso a la actividad empresarial, ASEMPAL reclama avanzar en la simplificación administrativa, reducir plazos, eliminar barreras, mejorar la coordinación entre administraciones y promover una interpretación clara y homogénea de las normas y procedimientos.

La Confederación considera necesario seguir impulsando medidas que favorezcan la creación, consolidación y crecimiento de las empresas, así como reforzar la colaboración público-privada, combatir la competencia desleal, reducir la economía sumergida, agilizar pagos de facturas y favorecer políticas de inversión alineadas con las fortalezas productivas de la provincia.

El documento también recoge la necesidad de abordar la escasez de mano de obra en sectores intensivos en empleo y en perfiles técnicos cualificados, reforzar la Formación Profesional, promover el espíritu emprendedor en el ámbito educativo y adoptar medidas específicas para reducir el absentismo laboral.

Conectividad, agua y energía

La conectividad continúa siendo uno de los principales factores que condicionan la competitividad de Almería. ASEMPAL reclama el compromiso de las fuerzas políticas con las infraestructuras ferroviarias, viarias, logísticas y aéreas que necesita la provincia, entre ellas el Corredor Mediterráneo, el AVE Almería-Murcia, la línea Almería-Granada, el soterramiento, los puertos secos de Níjar y Pulpí, la finalización de la Autovía del Almanzora hasta Baza, el Acceso Norte a Almería y la mejora de las comunicaciones aéreas.

En materia de agua, ASEMPAL considera que se trata de la prioridad estratégica más urgente para la provincia. La Confederación defiende una política hídrica basada en la planificación, la diversificación de recursos, la ejecución de las infraestructuras pendientes, su mantenimiento y la colaboración entre administraciones.

“El agua no puede abordarse desde la improvisación ni desde la confrontación política. Almería necesita soluciones estructurales, inversiones y una visión de provincia”, ha destacado Cecilio Peregrín.

ASEMPAL también sitúa la energía como uno de los grandes retos de los próximos años. La Confederación advierte de la urgencia de acometer inversiones en redes e infraestructuras eléctricas de evacuación y distribución, agilizar los procesos administrativos y garantizar capacidad suficiente para atender nueva demanda empresarial, industrial y logística.

Diálogo Social y aportaciones sectoriales

El documento defiende el Diálogo Social como infraestructura social fundamental para la anticipación de reformas estructurales y la articulación de medidas que promuevan el desarrollo socioeconómico de Almería.

Junto al documento principal, ASEMPAL ha elaborado un anexo de aportaciones sectoriales que recoge las propuestas recibidas hasta la fecha por parte de organizaciones y sectores miembros de la Confederación. Este anexo tiene carácter complementario y abierto, y podrá ser ampliado con nuevas aportaciones.

ASEMPAL reitera su disposición a colaborar con las fuerzas políticas y con las administraciones públicas para contribuir al progreso económico y social de Almería desde la unidad de acción empresarial, la interlocución institucional y la defensa de los intereses generales de las empresas de la provincia.