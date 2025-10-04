El IAM lanza nueve cursos sobre prevención delacoso laboral, conciliación y planes de igualdad

Estas formaciones, que se celebran hasta final de año, se dirigen a

diversos profesionales para fomentar la igualdad de oportunidades

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto

Andaluz de la Mujer (IAM), continúa este último cuatrimestre de 2025 con su plan de

formación para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral

con el lanzamiento de nueve cursos de formación dirigidos a diversos profesionales

sobre planes de igualdad, conciliación y la prevención del acoso sexual, entre otros.

Estos talleres se desarrollan hasta final de año y se realizan en modalidad online.

Durante el primer semestre de este año se ha formado a un total de 656 personas y se

han impartido 275 horas formativas. Los cursos se realizan a través de la Plataforma de

Teleformación del Instituto Andaluz de la Mujer mediante un modelo de formación

tutorizada, con videoconferencias y, al final, se emiten certificados de aprovechamiento.

Estos cursos se dirigen a todas aquellas personas que necesiten conocimientos

transversales sobre igualdad de género, sensibilización y prevención de la violencia de

género en el ejercicio de sus funciones profesionales, así como el conocimiento en

materias específicas para poder elaborar planes de igualdad tanto en el sector

empresarial como en la Administración. También está enfocada a aquellas personas

que quieran disponer de herramientas en clave de género para la orientación laboral y

el emprendimiento desde una perspectiva de género.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha

resaltado “la importancia de promover espacios de trabajo más igualitarios con

herramientas como los planes de igualdad, medidas de conciliación o protocolos contra

el acoso”. A este respecto, ha recordado que desde su departamento se impulsa el

primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad “que cuenta con 44

millones de euros para implementar un total de 55 actuaciones en todas las consejerías”.

Asimismo, ha añadido, “el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con un servicio en

materia de igualdad, llamado Equipa, que ha aumentado en el periodo 2021-2025 un

42% los asesoramientos a las empresas andaluzas; también se ha puesto en marcha la

Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), que ya ha superado las 600

empresas adheridas; la formación en igualdad de oportunidades a profesionales de

diferentes ámbitos, el servicio de defensa legal gratuito para mujeres trabajadoras que sufren discriminación y acoso en el ámbito laboral y la app para la formación y el empleo

‘ANDALUZAA: Mujer, presente y futuro’, entre otros”.



Programación formativa

Así, ya están en marcha los cursos sobre ‘El plan de igualdad en una empresa:

elaboración, implantación, seguimiento y evaluación’, que tendrá una nueva edición en

noviembre; ‘Igualdad Retributiva’, ‘Acoso Sexual y por Razón de Sexo. Protocolo para

la prevención y tratamiento’ y ‘Conciliación y corresponsabilidad en las organizaciones

laborales’. Este mes comienzan el taller de ‘Sensibilización para la Identificación sexista

de la publicidad’, ‘Seguimiento y Evaluación de Planes de Igualdad’, ‘Integración del

enfoque de género en un plan de empresa y en el proceso de acompañamiento a

emprendedoras y empresarias’ y, por último, ‘Medidas de Igualdad en empresas de

menos de 50 personas trabajadoras no obligadas a elaborar un Plan de Igualdad’. Las

formaciones terminan en noviembre.