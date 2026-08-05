La Junta adjudica las obras para mejorar la accesibilidad de 24 viviendas públicas en Albox

La actuación permitirá instalar un ascensor y conectar las pasarelas

de acceso del edificio situado en el número 23 de la calle San Juan

Esta intervención se suma a la rehabilitación energética ejecutada

en este mismo edificio, en el que se ha invertido más de 820.000

euros

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado las obras

para mejorar la accesibilidad de una promoción de 24 viviendas públicas en alquiler

situada en la calle San Juan, número 23, de Albox.

Las obras se han adjudicado por 181.473 euros a la empresa OHL Servicios Ingesan

SA, que se encargará de desarrollar estas mejoras en un plazo de ejecución de nueve

meses. Con esta actuación, la Consejería de Vivienda completará la rehabilitación

integral de este edificio, que en los dos últimos años también se ha sometido a

intervenciones de eficiencia energética, a las que ahora se sumarán las mejoras de

accesibilidad, lo que supone una inversión total de 827.307 euros.

La actuación se integra en el programa que la Consejería de Vivienda desarrolla para

eliminar barreras arquitectónicas y adaptar a las necesidades actuales las

promociones del parque público residencial construidas hace décadas. Desde 2019,

se han impulsado más de 90 actuaciones, con una inversión superior a 9,5 millones de

euros, para mejorar la accesibilidad de promociones públicas que benefician a más de

2.600 familias en toda Andalucía.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha

destacado que “el Gobierno andaluz continúa avanzando en la transformación del

parque público residencial para que todas las familias puedan acceder a sus viviendas

de una manera segura, autónoma y sin tener que superar obstáculos en su vida

diaria”.

“Estas intervenciones tienen una enorme trascendencia para las personas mayores y

para quienes tienen movilidad reducida, pero también mejoran el confort y la calidad

de vida del conjunto de los residentes”, ha señalado Rocío Díaz, quien ha añadido que “la accesibilidad debe formar parte de cualquier política de conservación y modernización de la vivienda pública”.

La promoción objeto de la actuación fue construida en 1989 y está formada por un

bloque en forma de U, con cuatro niveles de altura y dos escaleras independientes. El

inmueble se encuentra en el barrio de La Loma, en la periferia del núcleo urbano de

Albox, y se organiza alrededor de un patio central desde el que parten las pasarelas y

escaleras de acceso a las viviendas.

La existencia de un fuerte desnivel entre las calles Santa Cruz y Aurora, unido a la

configuración del edificio y a la presencia de escaleras en las zonas comunes, dificulta

actualmente los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

El proyecto contempla la instalación de un ascensor que comunicará la planta baja con

las pasarelas de las plantas superiores. Para su implantación será necesario ocupar

una pequeña parte de uno de los locales situados en la planta baja, mientras que en

las restantes plantas el ascensor desembarcará junto a la escalera y a la pasarela de

acceso a las viviendas.

Para garantizar un itinerario accesible hasta las 24 viviendas, se construirá además

una nueva pasarela en las plantas segunda y tercera que permitirá conectar las dos

galerías existentes. Esta estructura se apoyará sobre pilares metálicos y una nueva

cimentación vinculada a la ya existente.

La intervención de Albox se suma a otras tres actuaciones desarrolladas desde 2024

por AVRA en la provincia de Almería para mejorar la accesibilidad del parque público

residencial.

En la capital almeriense se han ejecutado obras en una promoción de ocho viviendas

de la calle Santiago y en otras 16 viviendas de la calle Poeta Infante Juan Manuel.

Asimismo, se ha intervenido en nueve edificios con 144 viviendas de la barriada de El

Puche, situados en las calles Antonio Mairena y Manolo Caracol.

Con la nueva actuación de la calle San Juan de Albox, el programa de AVRA alcanza

en la provincia a 192 viviendas públicas, cuyos residentes se benefician de edificios

más accesibles, seguros y adaptados a sus necesidades.

Estas intervenciones incluyen, en función de las características de cada promoción, la

instalación de ascensores, rampas y plataformas salvaescaleras, la adecuación de

portales e itinerarios y otras mejoras en los espacios comunes de los edificios.

Rocío Díaz ha asegurado que “la Junta seguirá extendiendo este programa al resto de

promociones que necesiten ser adaptadas, porque conservar el parque público

significa también eliminar las barreras que impiden a muchas personas utilizar sus

viviendas con plena autonomía”.

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