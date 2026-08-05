El Ayuntamiento adjudica la nueva portada de la Feria 2026 y el contrato de gestión y organización del Recinto Ferial

La Junta de Gobierno Local ratifica la contratación de la portada inspirada en la Casa de las Mariposas y adjudica también los servicios de organización, mantenimiento y apoyo técnico del recinto

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado dos de los contratos más relevantes para la organización de la Feria y Fiestas de Almería 2026, correspondientes al suministro e instalación de la nueva portada del Recinto Ferial y a los servicios de gestión, organización y mantenimiento de este espacio durante la celebración de la principal cita festiva de la ciudad.

En primer lugar, la Junta de Gobierno Local ha ratificado la adjudicación del contrato de suministro e instalación de la portada de la Feria 2026 a la mercantil Iluminaciones Ximénez S.A., por un importe de 929.945 euros.

Este acuerdo da continuidad al procedimiento ya iniciado y permitirá hacer realidad una de las principales novedades de la próxima Feria: una nueva portada monumental inspirada en la Casa de las Mariposas, uno de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico de Almería.

Además de su diseño, otra de las grandes novedades será su ubicación. La portada quedará instalada frente a la entrada de la calle Acebo, configurándose como la principal puerta de acceso al Recinto Ferial.

El proyecto reproducirá de forma monumental la esencia arquitectónica de la Casa de las Mariposas, reinterpretando sus elementos más característicos en una composición simétrica y ceremonial propia de las grandes portadas de las ferias andaluzas. El diseño conserva la elegancia y riqueza ornamental del edificio original, trasladándolas a una estructura efímera concebida para convertirse en uno de los grandes atractivos visuales de la Feria 2026.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por dotar a la Feria de una imagen renovada, reforzando al mismo tiempo la identidad y el patrimonio arquitectónico de la ciudad a través de uno de sus símbolos más reconocibles.

Organización y mantenimiento del Recinto Ferial

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de gestión, organización y mantenimiento del Recinto Ferial, con motivo de la Feria y Fiestas 2026, a la empresa Sunkatel S.L., por un importe de 108.295 euros.

Este contrato reúne un amplio conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar el correcto funcionamiento del recinto antes, durante y después de la celebración de la Feria, prestando apoyo tanto a la organización municipal como a los adjudicatarios de parcelas y casetas.

Entre las prestaciones contempladas se incluyen la elaboración de los planos de ocupación de parcelas, el apoyo técnico y administrativo en la tramitación de las autorizaciones temporales, la planificación de los suministros eléctricos necesarios para los adjudicatarios y la revisión de toda la documentación administrativa y técnica presentada durante el procedimiento de adjudicación.

Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de comprobar la correcta implantación de las actividades autorizadas, supervisar el estado de las parcelas una vez finalizada la Feria y colaborar en el correcto desarrollo de los trabajos de organización del recinto.

El contrato incorpora igualmente el control y supervisión del área habilitada para caravanas y autocaravanas, la reparación y actualización de la señalización viaria interior del Recinto Ferial, la instalación de la señalización de emergencias conforme a las indicaciones de Protección Civil y la elaboración de las acreditaciones necesarias para el personal autorizado.

Con la aprobación de estos dos contratos, el Ayuntamiento continúa avanzando en la planificación de la Feria y Fiestas de Almería 2026, garantizando tanto la puesta en marcha de una de sus principales novedades estéticas, como la correcta organización y funcionamiento del Recinto Ferial durante el desarrollo de la celebración.

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