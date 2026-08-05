Almería suma casi 60.000 afiliados más desde 2018 y consolida la mayor transformación social y de infraestructuras de las últimas décadas

El subdelegado del Gobierno presenta el balance provincial del informe Cumpliendo y destaca el impacto de las políticas públicas en el empleo, la protección social, las infraestructuras y el apoyo al sector agrícola

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presentado hoy el balance provincial del informe Cumpliendo, un documento que recoge el grado de ejecución de los principales compromisos del Gobierno de España y que refleja, con datos objetivos, el impacto de las políticas públicas en la provincia durante los últimos años.

Durante su intervención, Martín ha subrayado la acción del Gobierno repasando las medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo desde 2018 y ha destacado “cómo Almería sale ganando y fortalecida con este Gobierno progresista”, gracias a “la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la retribución de las pensiones o el fortalecimiento del sector empresarial y la diversificación de los sectores productivos de la mano de los fondos del Plan de Recuperación, que han conseguido incrementar todos los indicadores de prosperidad en la provincia”.

El subdelegado ha destacado especialmente la evolución del mercado laboral en la provincia, que alcanza ya los 332.417 trabajadores afiliados en la Seguridad Social el pasado mes de julio, casi 60.000 más que en 2018, una cifra que ha calificado como “histórica” y que evidencia el dinamismo económico de Almería.

Además, ha puesto en valor los efectos de la reforma laboral, que ha permitido multiplicar la contratación indefinida hasta alcanzar cerca de 135.000 contratos estables, un 342% más que antes de su entrada en vigor.

En los siete primeros meses del año se ha suscrito en Almería 146.854 contratos, de los que 78.873 (53,71%) han sido indefinidos y el resto, 67.981,han sido de carácter temporal.

“Los datos demuestran que es posible crecer económicamente creando empleo de calidad y reforzando los derechos de los trabajadores. Hoy Almería no solo tiene más personas trabajando, sino que esas personas cuentan con mayor estabilidad laboral y mejores perspectivas de futuro”, ha afirmado José María Martín.

En el ámbito social, el informe recoge que la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha beneficiado a alrededor de 150.000 trabajadores almerienses, mientras que la pensión media se sitúa ya en 1.297 euros mensuales, 424 euros más que en 2018. Asimismo, 78.696 personas reciben actualmente el Ingreso Mínimo Vital en la provincia y más de 27.700 hogares cuentan con el Bono Social Eléctrico para hacer frente al coste de la energía. A ello se suma que, durante el último curso, alrededor de 22.500 estudiantes almerienses se beneficiaron de las becas del Ministerio de Educación.

En materia de infraestructuras, el subdelegado ha resaltado que Almería está viviendo “la mayor transformación de las últimas décadas”, con proyectos estratégicos como la línea de alta velocidad Murcia-Almería, cuya plataforma se encuentra ya ejecutada o en obras en más del 90% y supera los 3.600 millones de euros de inversión, así como las actuaciones previstas en la Red de Carreteras del Estado, que movilizan más de 260 millones de euros para mejorar la movilidad y la competitividad de la provincia.

Entre ellas figuran el enlace entre la A7 y la A92 en Viator, cuya ejecución está muy avanzada y el desarrollo de proyectos como el tercer carril de la A7 entre Almería y Roquetas de Mar, la remodelación de enlaces estratégicos en El Ejido y Vícar o la mejora del acceso a Roquetas de Mar.

El agua constituye otro de los ejes prioritarios de la acción del Gobierno. En este ámbito, Martín ha recordado que la inversión para reforzar y fortalecer el sistema hídrico de la provincia asciende a más de 250 millones de euros, en proyectos como la reparación de la planta desaladora del Bajo Almanzora I, que producirá 15 hectómetros cúbicos de agua; la mejora de la eficiencia energética de la planta de Carboneras; la ampliación de la desaladora de Dalías para aumentar la producción de agua desalada de 30 Hm3 hasta 40Hm3 o la construcción de la nueva planta desaladora de Bajo Almanzora 2, en Cuevas del Almanzora, que aportará otros 30 hectómetros cúbicos.

Por otra parte, Almería es la provincia más beneficiada por las obras de modernización de regadíos que acomete el Ministerio de Agricultura, con un total de 12 proyectos, de los que 4 han finalizado ya y 8 están en ejecución. El total de estas actuaciones suma 156.550.000€ (sin IVA). A ellas se suman otras tres obras programadas, pendientes de firma con distintas comunidades de regantes, que suman 17.980.000€ (sin IVA).

En total, sumando las 15 actuaciones (finalizadas, en ejecución y proyectadas), la inversión en modernización de regadíos del Ministerio de Agricultura en Almería a través de la empresa pública SEIASA asciende a 174.530.000€ (sin IVA). Si le sumamos el 21% de IVA, el total resultante sería de 211.181.300 euros.

José María Martín ha puesto también en valor el respaldo ofrecido al sector agrícola tras las borrascas registradas este año, con ayudas directas que ascienden a más de 152 millones de euros para un total de 6.564 agricultores almerienses, una respuesta que, según ha señalado, vuelve a demostrar el compromiso del Ejecutivo con uno de los principales motores económicos de la provincia.

“Detrás de cada inversión, de cada ayuda y de cada reforma hay un mismo objetivo: mejorar la vida de la ciudadanía. Ese es el compromiso del Gobierno de España con Almería y los datos ponen de manifiesto que ese compromiso se traduce en más empleo, mejores salarios, mayor protección social, más oportunidades para los jóvenes y las mayores inversiones en infraestructuras y agua que ha conocido nuestra provincia”, ha concluido el subdelegado del Gobierno.

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