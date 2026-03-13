El IV Concurso de Tiraje de Cerveza se celebrará el próximo lunes, 16 de marzo, en la EMMA

El concejal de Juventud, Óscar Bleda, y el director de área de Almería y Granada de Heineken y Cruzcampo, Jaime Villa, detacan la apuesta por consolidar la ciudad como destino gastronómico

La ciudad de Almería recibirá el próximo lunes, 16 de marzo, la cuarta edición del Concurso de Tiraje de Cerveza que organiza Heineken y Cruzcampo con el apoyo de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) y La Cuarta Planta y la colaboración de las Áreas de Cultura, Educación y Tradiciones y de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería.

El concejal de Juventud, Óscar Bleda, junto al director de área de Almería y Granada de la compañía cervecera, Jaime Villa, han anunciado la celebración de la cuarta edición de un evento que busca poner en valor la labor de la hostelería local y su constante apuesta por la calidad y profesionalidad. El certamen tendrá lugar el próximo 16 de marzo desde las 11.00 horas en la Sala EMMA, seguido de una subida a La Cuarta Planta para disfrutar de una jornada llena de gastronomía y buen ambiente.

Durante el evento, en el que está previsto superar los 65 inscritos del pasado año, llegando a los 80, los participantes demostrarán sus habilidades en el arte del tiraje de cerveza, destacando técnicas y conocimientos que reflejan el espíritu innovador y la pasión de la hostelería almeriense. La mayoría de participantes serán de Almería ciudad y provincia, contando este año como novedad con la incorporación de unos 15 hosteleros llegados desde la vecina provincia de Granada.

Óscar Bleda ha destacado que «Almería es una tierra donde la hostelería forma parte de nuestra identidad”. “Nuestra cultura de la tapa, la calidad de nuestros productos y el excelente trabajo que nuestros bares y restaurantes llevan tantos años realizando para consolidar a Almería como una ciudad gastronómica de referencia en todo el país se ven reflejados en eventos como este”, ha asegurado.

El concejal ha añadido que la jornada servirá “como una plataforma de visibilidad para bares y restaurantes de la ciudad, ayudando a proyectar su trabajo y reforzando la imagen de Almería como una ciudad que apuesta por la calidad de su producto local y destaca por la hospitalidad de sus profesionales”.

Por su parte, Jaime Villa, Área Manager de Almería y Granada, ha destacado el impacto positivo del evento en la comunidad hostelera y su capacidad para reforzar la promoción del turismo cervecero y gastronómico en la ciudad. “Queremos que sea un día festivo para todos los profesionales hosteleros y una jornada de convivencia en la que puedan compartir sus impresiones y dar a conocer sus negocios”, ha trasladado Villa, quien ha agradecido la colaboración municipal en este tipo de eventos “que promocionan a la ciudad”

El IV Concurso de Tiraje se consolida así como una cita imprescindible para los profesionales del sector y amantes de la cerveza, reafirmando la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo y promoción de la industria hostelera de Almería.