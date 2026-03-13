Huércal-Overa transforma sus comercios en espacios de experiencias con la iniciativa Los Jueves COMPRHO

Patricia Lopez Rojas

Con esta iniciativa, pionera en la provincia, durante los meses de marzo y abril, los establecimientos locales acogerán talleres creativos, catas, actividades infantiles y sesiones de bienestar

Las inscripciones para las actividades de cada semana se abrirán los viernes previos a través de la web municipal www.huercal-overa.es

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha presentado en la Plaza Mayor la ambiciosa campaña “Los Jueves en Huércal-Overa, COMPRHO”, una iniciativa pionera en la provincia diseñada para dinamizar el sector comercial del municipio convirtiendo las tiendas locales en escenarios de experiencias únicas para los vecinos.

El alcalde de Huércal-Overa Domingo Fernández, ha destacado durante el acto de presentación la importancia de este proyecto para la identidad del municipio, “con COMPRHO queremos que comprar en nuestro pueblo sea mucho más que una transacción; queremos que sea vivir una experiencia. Nuestros comercios se transforman en puntos de encuentro donde disfrutar de talleres de bordado, sesiones de yoga, catas de productos o cuentacuentos para los más pequeños. Apoyar al comercio local es apostar por el corazón de nuestra villa”.

Por su parte, la concejal de Comercio, Mónica Navarro, ha señalado el carácter innovador de la programación, “hemos diseñado un calendario diverso que abarca desde la moda y la decoración hasta el bienestar personal y la gastronomía. Los vecinos podrán participar en talleres de organización del hogar, clases de pintura creativa, rutinas de autocuidado facial o catas de vinos, todo ello dentro de los propios establecimientos. Es una oportunidad perfecta para redescubrir la profesionalidad y el trato cercano que ofrecen nuestros comerciantes”.

Programación y Participación

La campaña se desarrollará todos los jueves de marzo y abril. Entre las actividades previstas, destacan: Talleres creativos con diseño de bolsos, modelado con arcilla, pintura sobre lienzo y decoración floral; Bienestar y Belleza que incluirá Sesiones de yoga al aire libre, talleres de colorimetría, maquillaje y aromaterapia; Infantil con Cuentacuentos, talleres de manualidades «squishy» y tardes de palomitas para las familias: y Gastronomía con catas de productos nacionales e internacionales y encuentros con bodegas locales.

Para participar en estas experiencias, que cuentan con aforo limitado los interesados deberán inscribirse cada viernes de la semana anterior a través de la página web del Ayuntamiento o escaneando el código QR que aparece en el cartel oficial.

La jornada de presentación de ayer sirvió como gran inauguración en la Plaza Mayor, contando con talleres infantiles, música en directo y la presentación oficial del cartel que acompañará a todos los comercios participantes durante las próximas semanas.