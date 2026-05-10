Coyote FC, campeones de la Níjar Elite League 2026

Eduardo Zaldívar Martínez

Está edición ha sido el primer paso para convertir el evento, enteramente organizado por jóvenes nijareños, en un referente social para el Mundial 2030 Coyote FC ha ganado la II Edición de la Níjar Elite League, tras imponerse en la final a Estrellas del Levante por 4-1. El trofeo ha sido entregado por el Concejal de Níjar Rafael Nieto, y el organizador del torneo, Abdella Abdeljabar, de la Asociación Sol Descalzo.

La NEL, que ha supuesto además un proceso

de formación de competencias profesionales de gestión de proyectos y trabajo en equipo para los jóvenes de la Asociación Sol Descalzo, ha congregado en está edición a 14 equipos de la Comarca de Níjar, ante la mirada de Manuel López, director deportivo de la cantera de la U.D. Almería y numerosos aficionados que se han congregado en el Campo Municipal.

La NEL aspira a ser un referente social para el Mundial 2030, como ejemplo del.papel del deporte y la integración como motores de desarrollo, y oportunidades para los jóvenes.

Esta segunda edición ha sido planteada como una fiesta de la integración en el campo y en la grada. Se ha realizado un acto de hermanamiento con la comunidad de la Favela Morro Dos Prazeres, con actuaciones en streaming de DJs brasileños. Dos de los artistas urbanos más conocidos de España, Dank Labara y Nauni han realizado 3 graffiti en lonas de invernadero, y se han desarrollado diversas actividades paralelas para impulsar el torneo dentro y fuera de España.

La NEL ha sido organizada por la asociación de jóvenes Sol Descalzo con el patrocinio Fundación La Caixa, y la colaboración del Ayuntamiento de Níjar, Coprohnijar, El Corte Inglés y varios comercios locales.

Palmarés NEL 2026

Campeón: Coyote FC

Subcampeón: Estrellas del Levante

Mejor jugador: Yassin (Estrellas del Levante)

Màximo goleador: Zakaria (Coyote FC)

Mejor portero: Aimen (Coyote FC)