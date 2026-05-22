Homenaje al profesor Abel La Calle Marcos con la Jornada ‘Gobernanza del Agua’

El Vicerrectorado de Política Científica, el Centro de Documentación Europea y la Facultad de Derecho de la UAL, junto a la Fundación Nueva Cultura del Agua, crean en su honor y como recuerdo de su importante legado un evento articulado principalmente desde una mesa redonda sobre las dimensiones europea, nacional y local de esta temática

No un acto de homenaje al uso, sino un homenaje desde la charla y el debate sobre la temática que definió su brillante desarrollo profesional. El profesor Abel La Calle Marcos, fallecido en diciembre de 2024 y conocido como un referente del derecho ambiental y la defensa de la naturaleza, también como ‘el abogado que luchó por el agua’, ha estado presente en las intervenciones, en la memoria y en la gratitud las personas asistentes a la Jornada ‘Gobernanza del Agua: De las Estrategias Europeas a la Acción Local’. Ha sido organizada conjuntamente por el Vicerrectorado de Política Científica, el Centro de Documentación Europea y la Facultad de Derecho de la UAL, junto a la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la que el propio La Calle fue socio fundador y presidente entre los años 2015 y 2023.

La relevancia de su figura y la profundidad de su legado han quedado patentes en las palabras de José Antonio Sánchez, vicerrector de Política Científica, Fátima Pérez, decana de la Facultad de Derecho, y José Ignacio López-Gay, director del CDE, que han dado la bienvenida en la apertura oficial del evento. Posteriormente, el propio López-Gay ha introducido a los participantes en una mesa redonda desde la que se ha articulado las jornadas. Estos han sido Francesc La Roca y Julia Martínez, vicepresidente y directora técnica respectivamente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y Francisco Javier Martínez, jefe de Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico de la Diputación de Almería. Ha estará moderada por José María Calaforra, catedrático de Geología de la UAL.

José Antonio Sánchez ha descrito al profesor La Calle como “una persona a la que hemos apreciado todos los que hemos tenido algún contacto con él, pero, más allá del aprecio personal hacia su figura, hay que resaltar su gran capacidad como académico, su trabajo en las Ciencias Jurídicas, especialmente su implicación en la defensa del medio ambiente”. Ha recordado que “era experto de primera línea en derecho ambiental, muy involucrado también en la gobernanza del agua”, y eso le ha hecho ser un referente en la Universidad de Almería porque “esta institución desarrolla mucho trabajo tanto en medio ambiente como en agua, y siempre se ha buscado a Abel para aconsejar, ayudar y guiar, contado siempre con él en todas las actividades de agua desde un punto de vista interdisciplinar, porque daba una visión global”. Por último, ha subrayado que “era un referente europeo en derecho del agua”.

Fátima Pérez ha hecho una semblanza también como antigua alumna de Abel La Calle, “muy querido en la facultad”. La decana ha agradecido al Centro de Documentación Europea como promotor que haga posible el deseo del Área de Derecho Internacional Público, “que era su área”. Además, ha sido a través de “un tema que no podía ser otro, porque el profesor, además de un jurista comprometido, era un investigador relevante en todos los asuntos de Derecho Ambiental con carácter general, y en particular en la materia del agua”. Así, ha considerado que “no podíamos rendirle un mejor homenaje que con estas jornadas, y que suponen una continuación natural a todas sus líneas de investigación en toda su trayectoria académica y profesional, y un reconocimiento de parte de todos sus compañeros y de todos los estudiantes de la Facultad que fueron alumnos suyos”.

José Ignacio López-Gay ha reconocido que “este guante lo lanzó el Área de Derecho Internacional Público, que entendía que Abel tenía un peso importante como para que pasara desapercibido, y hemos montado esta jornada”. Ha insistido en que era “un experto en Derecho Ambiental y un referente en la gobernanza del agua”, pero “lo que más importa al CDE de la UAL es que también tenía un marcado carácter europeísta”. Ha insistido sobre ello, “tenía un sentimiento europeísta muy profundo”, explicando a su vez que “entendía que era muy bueno que España estuviera en la Unión Europea con referencia a todas las políticas medioambientales, porque el Tribunal de Justicia Europeo es el ‘muro’ frente que todas aquellas políticas o acciones que se intenten hacer tanto desde las administraciones públicas como desde entidades privadas que puedan significar un deterioro ecológico”.

Francesc La Roca ha explicado que la Fundación Nueva Cultura del Agua “surge a principios de este siglo y reúne a un centenar de socios que son básicamente académicos, técnicos, pero también gente involucrada en los movimientos sociales, de disciplinas muy variadas, que procuran generar conocimiento transdisciplinar en torno al agua”. Abel La Calle “ha sido fundamental, ha sido presidente de la Fundación durante muchos años y además hizo una aportación insustituible, porque estaba pendiente prácticamente de todos los temas en los que trabajamos y cada vez que los demás teníamos alguna duda o alguna curiosidad jurídica, ha estado ahí para resolverla con mucha competencia”. Sobre la cuestión a debate, “la gobernanza del agua es un tema extraordinariamente complejo por las características físicas del agua, las ecológicas, pero también porque confluye con los usos, en los que se conjugan intereses muy diversos, prioridades distintas, y en estos momentos de crisis global del agua las soluciones que necesitamos generar son sobre todo de carácter inmaterial, de carácter de gobernanza”.

Así, “siempre se ha puesto el énfasis en las soluciones técnicas, tenemos mucho conocimiento, pero en buena parte han alcanzado límites y hay que empezar a pensar cómo gestionamos lo que tenemos por otros medios, por los medios de gobernanza, de acuerdos, de normas, de instrumentos que permitan un uso del agua compatible con las características ambientales y con las características ecológicas”. Así lo ha expuesto en la Sala de Grados del CITE V de la Universidad de Almería, en donde se ha puesto de manifiesto que el agua es uno de los recursos más valiosos del planeta y garantizar su accesibilidad contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las personas. Dicho esto, su gestión debe abordarse desde la gobernanza, definida por la OCDE como el abanico de reglas, prácticas y procesos políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se toman e implementan decisiones.

Abel La Calle era un europeísta convencido, referente del Derecho Ambiental y defensor de la naturaleza. Fue jurista, docente y activista de excepción, cuya trayectoria vital y profesional estuvo indisolublemente ligada a la protección del medio ambiente y la defensa del interés general. Reconocido como uno de los mayores expertos en Derecho de Aguas en España, su labor dejó una huella profunda tanto en la academia como en la jurisprudencia ambiental. Se incorporó a la Universidad de Almería en 1993, profesor asociado en el área de Derecho Internacional Público. Como doctor y docente, fue referente en la enseñanza del Derecho Ambiental de la Unión Europea, impartiendo clases y conferencias en numerosas instituciones nacionales e internacionales. Como abogado en ejercicio, se convirtió en el escudo legal de la naturaleza. Representó a colectivos sociales y ecologistas en litigios históricos contra el Plan Hidrológico Nacional, el trasvase del Ebro y la modificación del Júcar-Vinalopó.

Su activismo no se limitó a los despachos. Fue miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y colaboró intensamente con la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y colectivos como Ecologistas en Acción. Entre sus causas más destacadas se encuentran la lucha contra las prospecciones de Repsol en las Islas Canarias (lo que le valió el reconocimiento oficial del Cabildo de Fuerteventura), la protección de las aguas subterráneas frente a la minería, la denuncia del impacto de las energías renovables y la fotovoltaica sobre las aves esteparias en Almería, o el análisis crítico de la privatización del agua.