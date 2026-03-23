Miski Liu Suria

Hay una marea en los asuntos de la gente que, aprovechada en su punto máximo, conduce a la fortuna, dijo Shakespeare.

Señales evidentes

Periodo de prueba

Hostilidad mundial

El mundo reacciona

Crisis energética global

Aliviando el sufrimiento

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Las señales son cada vez más difíciles de ignorar, según Gerry Gómez. Algo ha cambiado en el ambiente. Se puede sentir, aunque todavía no sepas qué es. Cuando la Fuente tiene un plan, es mejor seguirlo que forzarlo. Ha cambiado el debate. Se han incorporado al debate público temas que antes se mantenían al margen; lo suficiente como para que la gente empiece a sentir que se mueve el suelo bajo sus pies.

Dios no nos ha abandonado. Los milagros obran de modos misteriosos y en tiempos que no siempre podemos elegir. No estás solo en esto. La oscuridad se aferra aún al viejo sistema fallido mientras nos adentramos en la era dorada. Se están formando nuevas alianzas y se está sometiendo a las instituciones a escrutinio y presión.

Los periodos de cambio pueden resultar inquietantes. Sin embargo, la historia demuestra que la humanidad se adapta, aprende y evoluciona. Ya hemos atravesado muchos periodos de transformación. El momento que vivimos ahora nos brinda una conexión sin precedentes con el mundo. En la percepción mística, todo está conectado. Puede parecer que estamos atrapados en una tormenta, pero siempre están cerca las aguas tranquilas si sabemos cómo navegar hacia ellas.

REINICIO

Nos encontramos en un periodo de prueba crucial entre dos eras monetarias. El reinicio financiero no es una teoría conspirativa; es una agenda pública. Su forma final dependerá, en parte, del grado de información que alcance el público antes de que se complete la transición.

El sistema financiero ha emitido señales de alerta cada vez más difíciles de justificar. El aumento vertiginoso de la deuda, la inflación persistente, la tensión en el sector bancario y el desarrollo acelerado de las monedas digitales de los bancos centrales, plantea interrogantes sobre la soberanía financiera.

El mundo está en guerra. Pero es una guerra diferente que implica sistemas financieros, activos, ciberseguridad, inteligencia artificial, elementos cinéticos y espirituales. A medida que aumenta la presión sobre los bandos que libran esta batalla, las tácticas y los objetivos parecen estar envueltos en la densa niebla de la guerra.

HOSTILIDAD

Según Derek Knauss, nos adentramos en una época de hostilidad mundial. Esta situación se ha ido gestando desde hace tiempo. Es lo que algunos pueblos indígenas describieron como un conflicto sobre la materialidad. Era inevitable. Es un proceso cíclico, ya que la gran convergencia galáctica derriba la antigua construcción de la realidad, que emerge a la superficie de la sociedad. Sin embargo, existe un camino de luz que atraviesa todo esto.

Por denso, oscuro y desconcertante que pueda parecer, no es nada nuevo. Los hindúes llaman «Kali Yuga» a este periodo, donde se vuelve decrépita la toxicidad de la antigua estructura antes de colapsar. Los hopi denominaban a esta desestructuración un «conflicto espiritual con asuntos materiales». Estamos en el colapso de la estructura, el fin de los tiempos.

La estructura en la que vivimos se fundamenta en el sufrimiento sistémico: ricos y pobres, pobreza y codicia, ganancias y pérdidas, gobernantes y controlados. Se remonta a los orígenes del homo sapiens, a través de una intervención alienígena en el Jardín del Edén. Estamos al borde de un regreso a casa y este conflicto con lo material brindará la oportunidad de salvación.

ABISMO

El mercado energético mundial se encamina al borde del abismo por la llegada a puerto de los últimos cargamentos de gas natural licuado que lograron zarpar del Golfo Pérsico antes del conflicto, según el diario ‘Financial Times’. Los buques que partieron de la región completarán su ruta en los próximos diez días, marcando el fin de un flujo regular desde el complejo de Ras Laffan en Catar, el mayor centro de exportación de gas natural del mundo, que ha sufrido daños por ataques con misiles y drones. Los daños estructurales en las instalaciones cataríes y la inseguridad en las rutas marítimas plantean un escenario de desabastecimiento.

https://noticiaslatam.lat/20260322/1172696013.html

ORIENTE MEDIO

Oriente Medio al borde de una «explosión total» dice Turquía .https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/pros-oliki-anatinaksi-i-mesi-anatoli-i-tourkia-leei-oti-oi-monarxies-tou-kolpou-tha-epitethoun-sto-iran/

.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/pros-oliki-anatinaksi-i-mesi-anatoli-i-tourkia-leei-oti-oi-monarxies-tou-kolpou-tha-epitethoun-sto-iran/ Con el argumento de que «es demasiado tarde para negociar», Teherán rechazó la propuesta de alto el fuego.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/me-tin-frasi-poly-arga-gia-diapragmateyseis-i-texerani-aperripse-tin-amerikaniki-protasi-gia-ekexeiria/

rechazó la propuesta de alto el fuego.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/me-tin-frasi-poly-arga-gia-diapragmateyseis-i-texerani-aperripse-tin-amerikaniki-protasi-gia-ekexeiria/ Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-22/trump-amenaza-centrales-electricas-iran-estrecho-ormuz-guerra/

amenaza con atacar las centrales eléctricas de si no abre el estrecho de .https://efe.com/mundo/2026-03-22/trump-amenaza-centrales-electricas-iran-estrecho-ormuz-guerra/ Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si se atacan sus centrales eléctricas.https://www.youtube.com/watch?v=bFMzEOOGQI0https://efe.com/mundo/guerra-iran-ormuz-ultimatum-trump/

amenaza con cerrar el estrecho de si se atacan sus centrales eléctricas.https://www.youtube.com/watch?v=bFMzEOOGQI0https://efe.com/mundo/guerra-iran-ormuz-ultimatum-trump/ Minas, lanchas rápidas y misiles amenazan el estrecho de Ormuz .https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/20/69bd4e82e5fdea22368b4589.html

.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/20/69bd4e82e5fdea22368b4589.html Israel inicia ataques a gran escala contra Teherán .https://esrt.press/actualidad/594602-israel-iniciar-ataques-gran-escala-teheran-iran

inicia ataques a gran escala contra .https://esrt.press/actualidad/594602-israel-iniciar-ataques-gran-escala-teheran-iran Israel comienza la operación para separar el sur de Líbano .https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-anuncia-comienzo-operacion-separar-sur-libano-rio-litani-20260322105420.html

comienza la operación para separar el sur de .https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-anuncia-comienzo-operacion-separar-sur-libano-rio-litani-20260322105420.html Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra contra Irán .https://www.europapress.es/internacional/noticia-netanyahu-pide-resto-mundo-guerra-contra-iran-20260322131806.html

pide al resto del mundo que se una a la guerra contra .https://www.europapress.es/internacional/noticia-netanyahu-pide-resto-mundo-guerra-contra-iran-20260322131806.html El índice de aprobación de Trump ha caído a un mínimo histórico.https://avia.pro/news/reyting-odobreniya-donalda-trampa-upal-do-istoricheskogo-minimuma-iz-za-ekonomicheskih-problem

ECONOMÍA

Caen los mercados asiáticos y el petróleo supera los 111 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260319/caen-los-mercados-asiaticos-y-el-petroleo-supera-los-111-dolares-por-barril–1172611360.html

supera los 111 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260319/caen-los-mercados-asiaticos-y-el-petroleo-supera-los-111-dolares-por-barril–1172611360.html La guerra podría disparar el petróleo hasta 180 dólares por barril, alertan los medios.https://noticiaslatam.lat/20260320/la-agresion-contra-iran-podria-disparar-el-petroleo-hasta-180-dolares-por-barril-alertan-medios-1172640451.html

hasta 180 dólares por barril, alertan los medios.https://noticiaslatam.lat/20260320/la-agresion-contra-iran-podria-disparar-el-petroleo-hasta-180-dolares-por-barril-alertan-medios-1172640451.html Los grandes banqueros alertan de la próxima crisis mundial.https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/13835995/03/26/cucarachas-y-medusas-los-grandes-banqueros-alertan-del-sistema-oculto-que-puede-provocar-la-proxima-crisis.html

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Occidente no puede prescindir de los recursos energéticos rusos , según un experto.https://noticiaslatam.lat/20260313/occidente-no-puede-prescindir-de-los-recursos-energeticos-rusos-sentencia-un-experto-1172458998.html

, según un experto.https://noticiaslatam.lat/20260313/occidente-no-puede-prescindir-de-los-recursos-energeticos-rusos-sentencia-un-experto-1172458998.html Tailandia se declara dispuesta a comprar petróleo a Rusia .https://noticiaslatam.lat/20260313/1172440650.html

se declara dispuesta a comprar petróleo a .https://noticiaslatam.lat/20260313/1172440650.html La deuda pública de EEUU alcanza un nuevo récord al superar los $39 billones.https://noticiaslatam.lat/20260318/la-deuda-publica-de-eeuu-alcanza-un-nuevo-record-al-superar-los-39-billones-1172591060.html

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histórico, destruido por la guerra.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13834032/03/26/el-coste-oculto-de-la-guerra-en-iran-miles-de-millones-en-patrimonio-historico-destruido.html Adiós al sueño del Golfo Pérsico de cambiar el petróleo por la inteligencia artificial.https://www.expansion.com/economia-digital/2026/03/19/69baefa4468aeb59538b45b5.html

de cambiar el petróleo por la inteligencia artificial.https://www.expansion.com/economia-digital/2026/03/19/69baefa4468aeb59538b45b5.html JPMorgan implanta una tecnología para vigilar las horas de trabajo de los banqueros junior.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/20/69bd056b468aebcc758b457f.html

Los países en desarrollo carecen de recursos para absorber el costo de los aranceles , dice el Banco Mundial.https://noticiaslatam.lat/20260318/paises-en-desarrollo-carecen-de-recursos-para-absorber-costos-de-los-aranceles-dice-el-banco-1172575851.html

, dice el Banco Mundial.https://noticiaslatam.lat/20260318/paises-en-desarrollo-carecen-de-recursos-para-absorber-costos-de-los-aranceles-dice-el-banco-1172575851.html George F. Smith opina que los bancos centrales financian el colapso de la civilización.https://www.lewrockwell.com/2026/03/george-f-smith/central-banks-fund-civilizations-collapse/

EUROPA

Suiza frena envío de armas a EEUU por su neutralidad ante el conflicto.https://es.euronews.com/2026/03/21/suiza-frena-envio-de-armas-a-ee-uu-por-su-neutralidad-ante-el-conflicto-con-iran

frena envío de armas a EEUU por su neutralidad ante el conflicto.https://es.euronews.com/2026/03/21/suiza-frena-envio-de-armas-a-ee-uu-por-su-neutralidad-ante-el-conflicto-con-iran La Comisión Europea considera que la desalación es cara y gasta mucha energía.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-comision-europea-ce-considera-desalacion-cara-gasta-mucha-energia-aboga-desaladoras-20-20260322100526.html

es cara y gasta mucha energía.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-comision-europea-ce-considera-desalacion-cara-gasta-mucha-energia-aboga-desaladoras-20-20260322100526.html Sin petróleo ni gas, Europa puede disfrutar del éxito de su agenda rusófoba .https://esrt.press/actualidad/594594-enviado-putin-petroleo-gas-europa

.https://esrt.press/actualidad/594594-enviado-putin-petroleo-gas-europa El aislamiento lleva a la UE a la quiebra, advierte el primer ministro húngaro.https://noticiaslatam.lat/20260320/el-autoaislamiento-lleva-a-la-ue-a-la-quiebra-advierte-el-primer-ministro-hungaro-1172638129.html

ESPAÑA

El gasóleo se encarece más del 30%.https://efe.com/economia/2026-03-21/gasoleo-precio-gasolineras-guerra-iran/

se encarece más del 30%.https://efe.com/economia/2026-03-21/gasoleo-precio-gasolineras-guerra-iran/ El Ibex, en mínimos del año tras perder otro 2%.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/20/69bceeefe5fdeaf4518b45d7.html

Los arquitectos piden construir unas 246.000 viviendas al año y revisar su fiscalidad.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/03/22/69bfc3e3e5fdea66748b4575.html

piden construir unas 246.000 viviendas al año y revisar su fiscalidad.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/03/22/69bfc3e3e5fdea66748b4575.html Pedro Sánchez anuncia la congelación de los alquileres en España.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/espana/pedro-sanchez-congelacion-alquileres-guerra-trax

anuncia la congelación de los en España.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/espana/pedro-sanchez-congelacion-alquileres-guerra-trax Sánchez pide abrir el estrecho de Ormuz porque el mundo no debe pagar la guerra.https://efe.com/espana/2026-03-22/sanchez-estrecho-ormuz-guerra-iran/

pide abrir el estrecho de porque el mundo no debe pagar la guerra.https://efe.com/espana/2026-03-22/sanchez-estrecho-ormuz-guerra-iran/ El PP pide reincorporar a los militares de complemento y mejorar condiciones para paliar la falta de personal.https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-pide-reincorporar-militares-complemento-mejorar-condiciones-paliar-falta-personal-ffaa-20260322114237.html

de complemento y mejorar condiciones para paliar la falta de personal.https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-pide-reincorporar-militares-complemento-mejorar-condiciones-paliar-falta-personal-ffaa-20260322114237.html Cajamar reforzará su plantilla con más de 360 profesionales.https://www.expansion.com/empresas/banca/2026/03/23/69c054e0e5fdea547b8b4585.html

España expulsa al embajador de Nicaragua en respuesta a la expulsión del español en Managua .https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/26/espana/espania-expulsa-embajador-nicaragua-reciprocidad-orix

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.https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/23/espana/fiscalia-archiva-investigacion-julio-iglesias-orix Shakira afirma que en España construirán un estadio para sus conciertos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/16/entretenimiento/shakira-espana-estadio-conciertos-gira-orix

AMÉRICAS

Se registra otro apagón general en Cuba debido al colapso de la red eléctrica.https://noticiaslatam.lat/20260322/1172683755.html

debido al colapso de la red eléctrica.https://noticiaslatam.lat/20260322/1172683755.html Cuba inicia labores para recuperar el suministro eléctrico.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/22/latinoamerica/cuba-recuperar-suministro-electrico-apagon-orix

inicia labores para recuperar el suministro eléctrico.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/22/latinoamerica/cuba-recuperar-suministro-electrico-apagon-orix Cuba cree que sería ingenuo no prepararse para una intervención militar de EEUU.https://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-cree-seria-ingenuo-no-prepararse-intervencion-militar-eeuu-20260322224855.html

cree que sería ingenuo no prepararse para una intervención militar de EEUU.https://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-cree-seria-ingenuo-no-prepararse-intervencion-militar-eeuu-20260322224855.html Cuba le regala un fusil AKM al cantautor Silvio Rodríguez .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/latinoamerica/cuba-regala-fusil-combate-silvio-rodriguez-orix

le regala un fusil AKM al cantautor .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/latinoamerica/cuba-regala-fusil-combate-silvio-rodriguez-orix Padrino López reconoció que tuvo decisiones difíciles con consecuencias inevitables durante su gestión como ministro.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/22/venezuela/padrino-lopez-decisiones-dificiles-mensaje-orix?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc&recs_exp=otras-noticias-right-rail&tenant_id=popular.es

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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