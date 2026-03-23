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Señales evidentes

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marzo 23, 2026 9:39 pm

Miski Liu Suria

Hay una marea en los asuntos de la gente que, aprovechada en su punto máximo, conduce a la fortuna, dijo Shakespeare.

Señales evidentes

  • Periodo de prueba
  • Hostilidad mundial
  • El mundo reacciona
  • Crisis energética global
  • Aliviando el sufrimiento
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Las señales son cada vez más difíciles de ignorar, según Gerry Gómez. Algo ha cambiado en el ambiente. Se puede sentir, aunque todavía no sepas qué es. Cuando la Fuente tiene un plan, es mejor seguirlo que forzarlo. Ha cambiado el debate. Se han incorporado al debate público temas que antes se mantenían al margen; lo suficiente como para que la gente empiece a sentir que se mueve el suelo bajo sus pies.

Dios no nos ha abandonado. Los milagros obran de modos misteriosos y en tiempos que no siempre podemos elegir. No estás solo en esto. La oscuridad se aferra aún al viejo sistema fallido mientras nos adentramos en la era dorada. Se están formando nuevas alianzas y se está sometiendo a las instituciones a escrutinio y presión.

Los periodos de cambio pueden resultar inquietantes. Sin embargo, la historia demuestra que la humanidad se adapta, aprende y evoluciona. Ya hemos atravesado muchos periodos de transformación. El momento que vivimos ahora nos brinda una conexión sin precedentes con el mundo. En la percepción mística, todo está conectado. Puede parecer que estamos atrapados en una tormenta, pero siempre están cerca las aguas tranquilas si sabemos cómo navegar hacia ellas.

REINICIO

Nos encontramos en un periodo de prueba crucial entre dos eras monetarias. El reinicio financiero no es una teoría conspirativa; es una agenda pública. Su forma final dependerá, en parte, del grado de información que alcance el público antes de que se complete la transición.

El sistema financiero ha emitido señales de alerta cada vez más difíciles de justificar. El aumento vertiginoso de la deuda, la inflación persistente, la tensión en el sector bancario y el desarrollo acelerado de las monedas digitales de los bancos centrales, plantea interrogantes sobre la soberanía financiera.

El mundo está en guerra. Pero es una guerra diferente que implica sistemas financieros, activos, ciberseguridad, inteligencia artificial, elementos cinéticos y espirituales. A medida que aumenta la presión sobre los bandos que libran esta batalla, las tácticas y los objetivos parecen estar envueltos en la densa niebla de la guerra.

I’m Back. The Signals are Getting Harder to Ignore.

HOSTILIDAD

Según Derek Knauss, nos adentramos en una época de hostilidad mundial. Esta situación se ha ido gestando desde hace tiempo. Es lo que algunos pueblos indígenas describieron como un conflicto sobre la materialidad. Era inevitable. Es un proceso cíclico, ya que la gran convergencia galáctica derriba la antigua construcción de la realidad, que emerge a la superficie de la sociedad. Sin embargo, existe un camino de luz que atraviesa todo esto.

Por denso, oscuro y desconcertante que pueda parecer, no es nada nuevo. Los hindúes llaman «Kali Yuga» a este periodo, donde se vuelve decrépita la toxicidad de la antigua estructura antes de colapsar. Los hopi denominaban a esta desestructuración un «conflicto espiritual con asuntos materiales». Estamos en el colapso de la estructura, el fin de los tiempos.

La estructura en la que vivimos se fundamenta en el sufrimiento sistémico: ricos y pobres, pobreza y codicia, ganancias y pérdidas, gobernantes y controlados. Se remonta a los orígenes del homo sapiens, a través de una intervención alienígena en el Jardín del Edén. Estamos al borde de un regreso a casa y este conflicto con lo material brindará la oportunidad de salvación.

End Times and Growing Global Conflict with Materiality: How to Emerge

ABISMO

El mercado energético mundial se encamina al borde del abismo por la llegada a puerto de los últimos cargamentos de gas natural licuado que lograron zarpar del Golfo Pérsico antes del conflicto, según el diario ‘Financial Times’. Los buques que partieron de la región completarán su ruta en los próximos diez días, marcando el fin de un flujo regular desde el complejo de Ras Laffan en Catar, el mayor centro de exportación de gas natural del mundo, que ha sufrido daños por ataques con misiles y drones. Los daños estructurales en las instalaciones cataríes y la inseguridad en las rutas marítimas plantean un escenario de desabastecimiento.

https://noticiaslatam.lat/20260322/1172696013.html

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Miski Liu Suria

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