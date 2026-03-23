Miski Liu Suria
Hay una marea en los asuntos de la gente que, aprovechada en su punto máximo, conduce a la fortuna, dijo Shakespeare.
Señales evidentes
- Periodo de prueba
- Hostilidad mundial
- El mundo reacciona
- Crisis energética global
- Aliviando el sufrimiento
Las señales son cada vez más difíciles de ignorar, según Gerry Gómez. Algo ha cambiado en el ambiente. Se puede sentir, aunque todavía no sepas qué es. Cuando la Fuente tiene un plan, es mejor seguirlo que forzarlo. Ha cambiado el debate. Se han incorporado al debate público temas que antes se mantenían al margen; lo suficiente como para que la gente empiece a sentir que se mueve el suelo bajo sus pies.
Dios no nos ha abandonado. Los milagros obran de modos misteriosos y en tiempos que no siempre podemos elegir. No estás solo en esto. La oscuridad se aferra aún al viejo sistema fallido mientras nos adentramos en la era dorada. Se están formando nuevas alianzas y se está sometiendo a las instituciones a escrutinio y presión.
Los periodos de cambio pueden resultar inquietantes. Sin embargo, la historia demuestra que la humanidad se adapta, aprende y evoluciona. Ya hemos atravesado muchos periodos de transformación. El momento que vivimos ahora nos brinda una conexión sin precedentes con el mundo. En la percepción mística, todo está conectado. Puede parecer que estamos atrapados en una tormenta, pero siempre están cerca las aguas tranquilas si sabemos cómo navegar hacia ellas.
REINICIO
Nos encontramos en un periodo de prueba crucial entre dos eras monetarias. El reinicio financiero no es una teoría conspirativa; es una agenda pública. Su forma final dependerá, en parte, del grado de información que alcance el público antes de que se complete la transición.
El sistema financiero ha emitido señales de alerta cada vez más difíciles de justificar. El aumento vertiginoso de la deuda, la inflación persistente, la tensión en el sector bancario y el desarrollo acelerado de las monedas digitales de los bancos centrales, plantea interrogantes sobre la soberanía financiera.
El mundo está en guerra. Pero es una guerra diferente que implica sistemas financieros, activos, ciberseguridad, inteligencia artificial, elementos cinéticos y espirituales. A medida que aumenta la presión sobre los bandos que libran esta batalla, las tácticas y los objetivos parecen estar envueltos en la densa niebla de la guerra.
HOSTILIDAD
Según Derek Knauss, nos adentramos en una época de hostilidad mundial. Esta situación se ha ido gestando desde hace tiempo. Es lo que algunos pueblos indígenas describieron como un conflicto sobre la materialidad. Era inevitable. Es un proceso cíclico, ya que la gran convergencia galáctica derriba la antigua construcción de la realidad, que emerge a la superficie de la sociedad. Sin embargo, existe un camino de luz que atraviesa todo esto.
Por denso, oscuro y desconcertante que pueda parecer, no es nada nuevo. Los hindúes llaman «Kali Yuga» a este periodo, donde se vuelve decrépita la toxicidad de la antigua estructura antes de colapsar. Los hopi denominaban a esta desestructuración un «conflicto espiritual con asuntos materiales». Estamos en el colapso de la estructura, el fin de los tiempos.
La estructura en la que vivimos se fundamenta en el sufrimiento sistémico: ricos y pobres, pobreza y codicia, ganancias y pérdidas, gobernantes y controlados. Se remonta a los orígenes del homo sapiens, a través de una intervención alienígena en el Jardín del Edén. Estamos al borde de un regreso a casa y este conflicto con lo material brindará la oportunidad de salvación.
ABISMO
El mercado energético mundial se encamina al borde del abismo por la llegada a puerto de los últimos cargamentos de gas natural licuado que lograron zarpar del Golfo Pérsico antes del conflicto, según el diario ‘Financial Times’. Los buques que partieron de la región completarán su ruta en los próximos diez días, marcando el fin de un flujo regular desde el complejo de Ras Laffan en Catar, el mayor centro de exportación de gas natural del mundo, que ha sufrido daños por ataques con misiles y drones. Los daños estructurales en las instalaciones cataríes y la inseguridad en las rutas marítimas plantean un escenario de desabastecimiento.
ORIENTE MEDIO
- Oriente Medio al borde de una «explosión total» dice Turquía.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/pros-oliki-anatinaksi-i-mesi-anatoli-i-tourkia-leei-oti-oi-monarxies-tou-kolpou-tha-epitethoun-sto-iran/
- Con el argumento de que «es demasiado tarde para negociar», Teherán rechazó la propuesta de alto el fuego.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/me-tin-frasi-poly-arga-gia-diapragmateyseis-i-texerani-aperripse-tin-amerikaniki-protasi-gia-ekexeiria/
- Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-03-22/trump-amenaza-centrales-electricas-iran-estrecho-ormuz-guerra/
- Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si se atacan sus centrales eléctricas.https://www.youtube.com/watch?v=bFMzEOOGQI0https://efe.com/mundo/guerra-iran-ormuz-ultimatum-trump/
- Minas, lanchas rápidas y misiles amenazan el estrecho de Ormuz.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/20/69bd4e82e5fdea22368b4589.html
- Israel inicia ataques a gran escala contra Teherán.https://esrt.press/actualidad/594602-israel-iniciar-ataques-gran-escala-teheran-iran
- Israel comienza la operación para separar el sur de Líbano.https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-anuncia-comienzo-operacion-separar-sur-libano-rio-litani-20260322105420.html
- Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra contra Irán.https://www.europapress.es/internacional/noticia-netanyahu-pide-resto-mundo-guerra-contra-iran-20260322131806.html
- El índice de aprobación de Trump ha caído a un mínimo histórico.https://avia.pro/news/reyting-odobreniya-donalda-trampa-upal-do-istoricheskogo-minimuma-iz-za-ekonomicheskih-problem
ECONOMÍA
- Caen los mercados asiáticos y el petróleo supera los 111 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260319/caen-los-mercados-asiaticos-y-el-petroleo-supera-los-111-dolares-por-barril–1172611360.html
- La guerra podría disparar el petróleo hasta 180 dólares por barril, alertan los medios.https://noticiaslatam.lat/20260320/la-agresion-contra-iran-podria-disparar-el-petroleo-hasta-180-dolares-por-barril-alertan-medios-1172640451.html
- Los grandes banqueros alertan de la próxima crisis mundial.https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/13835995/03/26/cucarachas-y-medusas-los-grandes-banqueros-alertan-del-sistema-oculto-que-puede-provocar-la-proxima-crisis.html
- El mundo reacciona: se activan medidas de emergencia ante la crisis energética mundial.https://esrt.press/actualidad/594569-mundo-reacciona-medidas-emergencia-crisis-global
- Occidente no puede prescindir de los recursos energéticos rusos, según un experto.https://noticiaslatam.lat/20260313/occidente-no-puede-prescindir-de-los-recursos-energeticos-rusos-sentencia-un-experto-1172458998.html
- Tailandia se declara dispuesta a comprar petróleo a Rusia.https://noticiaslatam.lat/20260313/1172440650.html
- La deuda pública de EEUU alcanza un nuevo récord al superar los $39 billones.https://noticiaslatam.lat/20260318/la-deuda-publica-de-eeuu-alcanza-un-nuevo-record-al-superar-los-39-billones-1172591060.html
- Miles de millones en patrimonio histórico, destruido por la guerra.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13834032/03/26/el-coste-oculto-de-la-guerra-en-iran-miles-de-millones-en-patrimonio-historico-destruido.html
- Adiós al sueño del Golfo Pérsico de cambiar el petróleo por la inteligencia artificial.https://www.expansion.com/economia-digital/2026/03/19/69baefa4468aeb59538b45b5.html
- JPMorgan implanta una tecnología para vigilar las horas de trabajo de los banqueros junior.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/20/69bd056b468aebcc758b457f.html
- Los países en desarrollo carecen de recursos para absorber el costo de los aranceles, dice el Banco Mundial.https://noticiaslatam.lat/20260318/paises-en-desarrollo-carecen-de-recursos-para-absorber-costos-de-los-aranceles-dice-el-banco-1172575851.html
- George F. Smith opina que los bancos centrales financian el colapso de la civilización.https://www.lewrockwell.com/2026/03/george-f-smith/central-banks-fund-civilizations-collapse/
EUROPA
- Suiza frena envío de armas a EEUU por su neutralidad ante el conflicto.https://es.euronews.com/2026/03/21/suiza-frena-envio-de-armas-a-ee-uu-por-su-neutralidad-ante-el-conflicto-con-iran
- La Comisión Europea considera que la desalación es cara y gasta mucha energía.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-comision-europea-ce-considera-desalacion-cara-gasta-mucha-energia-aboga-desaladoras-20-20260322100526.html
- Sin petróleo ni gas, Europa puede disfrutar del éxito de su agenda rusófoba.https://esrt.press/actualidad/594594-enviado-putin-petroleo-gas-europa
- El aislamiento lleva a la UE a la quiebra, advierte el primer ministro húngaro.https://noticiaslatam.lat/20260320/el-autoaislamiento-lleva-a-la-ue-a-la-quiebra-advierte-el-primer-ministro-hungaro-1172638129.html
ESPAÑA
- El gasóleo se encarece más del 30%.https://efe.com/economia/2026-03-21/gasoleo-precio-gasolineras-guerra-iran/
- El Ibex, en mínimos del año tras perder otro 2%.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/20/69bceeefe5fdeaf4518b45d7.html
- Los arquitectos piden construir unas 246.000 viviendas al año y revisar su fiscalidad.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/03/22/69bfc3e3e5fdea66748b4575.html
- Pedro Sánchez anuncia la congelación de los alquileres en España.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/espana/pedro-sanchez-congelacion-alquileres-guerra-trax
- Sánchez pide abrir el estrecho de Ormuz porque el mundo no debe pagar la guerra.https://efe.com/espana/2026-03-22/sanchez-estrecho-ormuz-guerra-iran/
- El PP pide reincorporar a los militares de complemento y mejorar condiciones para paliar la falta de personal.https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-pide-reincorporar-militares-complemento-mejorar-condiciones-paliar-falta-personal-ffaa-20260322114237.html
- Cajamar reforzará su plantilla con más de 360 profesionales.https://www.expansion.com/empresas/banca/2026/03/23/69c054e0e5fdea547b8b4585.html
- España expulsa al embajador de Nicaragua en respuesta a la expulsión del español en Managua.https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/26/espana/espania-expulsa-embajador-nicaragua-reciprocidad-orix
- La Fiscalía española archiva la investigación contra Julio Iglesias.https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/23/espana/fiscalia-archiva-investigacion-julio-iglesias-orix
- Shakira afirma que en España construirán un estadio para sus conciertos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/16/entretenimiento/shakira-espana-estadio-conciertos-gira-orix
AMÉRICAS
- Se registra otro apagón general en Cuba debido al colapso de la red eléctrica.https://noticiaslatam.lat/20260322/1172683755.html
- Cuba inicia labores para recuperar el suministro eléctrico.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/22/latinoamerica/cuba-recuperar-suministro-electrico-apagon-orix
- Cuba cree que sería ingenuo no prepararse para una intervención militar de EEUU.https://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-cree-seria-ingenuo-no-prepararse-intervencion-militar-eeuu-20260322224855.html
- Cuba le regala un fusil AKM al cantautor Silvio Rodríguez.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/latinoamerica/cuba-regala-fusil-combate-silvio-rodriguez-orix
- Padrino López reconoció que tuvo decisiones difíciles con consecuencias inevitables durante su gestión como ministro.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/22/venezuela/padrino-lopez-decisiones-dificiles-mensaje-orix?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc&recs_exp=otras-noticias-right-rail&tenant_id=popular.es
- Colombia registra niveles récord de deuda pública.https://noticiaslatam.lat/20260322/colombia-registra-niveles-record-de-deuda-publica-reporta-medio-1172684267.html
- Bogotá acoge la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC.https://noticiaslatam.lat/20260321/bogota-acoge-la-x-cumbre-de-la-celac-1172677080.html
- Incautan en Colombia un cargamento de tierras raras valuado en un millón y medio de dólares.https://noticiaslatam.lat/20260322/1172694839.html
- El 35% de los uruguayos se siente inseguro cuando caminan solos por la noche.https://noticiaslatam.lat/20260321/cerca-del-35-de-los-uruguayos-se-sienten-inseguros-cuando-caminan-solos-por-la-noche-1172667102.html
- Milei señala que la migración descontrolada desarticula el orden social.https://www.notimerica.com/politica/noticia-argentina-milei-senala-migracion-descontrolada-desarticula-orden-social-visita-hungria-20260322042339.html
- La industria cárnica argentina constata una de sus peores faenas en 47 años.https://noticiaslatam.lat/20260318/1172601271.html
- La inflación en Argentina cerraría el primer trimestre del año por encima del 9%.https://noticiaslatam.lat/20260322/1172686990.html
Enlace al vídeo en español:
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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.
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