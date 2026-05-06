ARS VISIBILIS VII Exposición Internacional de Mujeres Artistas

Rosa Muñoz Bustamante

Sala MECA. C/ Navarro Darax 11. Almería

Inauguración: viernes, 8 de mayo a las 20 h

Del 8 al 21 de mayo de 2026

Hario: De lunes a jueves de 18.30 a 20.30 h

www.centromeca.com



ARS VISIBILIS VII no se plantea como una exposición en el sentido convencional, sino como un dispositivo que interroga las condiciones bajo las cuales las prácticas artísticas realizadas por mujeres aparecen hoy en el campo de lo visible. La visibilidad deja de entenderse como un objetivo o un logro y se sitúa como un régimen: un conjunto de operaciones que determina qué puede ser percibido, cómo se presenta y desde qué marcos se interpreta.

Comisariado por Rosa Muñoz Bustamante y Fernando Barrionuevo, el proyecto se inscribe en una línea de investigación sostenida en torno a la relación entre imagen, género y sistemas de percepción, así como en el desarrollo de dispositivos inmersivos entendidos no como soluciones tecnológicas, sino como estructuras críticas que reconfiguran la experiencia estética.

La exposición reúne a 46 artistas de distintos contextos culturales y 14 países cuya coexistencia no responde a la construcción de un relato común ni a la afirmación de una identidad compartida. Lo que se activa es un campo de tensiones donde las diferencias no se organizan ni se resuelven, sino que permanecen en estado de fricción. El conjunto no representa: desestabiliza.

La decisión de trabajar exclusivamente con pintura, escultura e instalación no responde a una jerarquía disciplinar, sino a una operación precisa: desplazar prácticas ancladas en la materia, el cuerpo y el espacio hacia un régimen de proyección que las desajusta. La obra deja de presentarse como objeto estable para convertirse en aparición, en imagen en tránsito, en superficie de inscripción atravesada por la temporalidad.

La proyección no actúa como mediación neutra ni como reproducción, sino como dispositivo crítico. Al desprenderse de su materialidad inmediata, la obra no se pierde, sino que entra en una condición de inestabilidad donde se superpone, se diluye y se reconfigura en relación con otras. La escala fluctúa, el espacio se expande y la percepción se vuelve corporal. El espectador ya no mira: se ve implicado.

En este contexto, la inclusión de una única pieza escultórica en su condición material introduce una interrupción decisiva. Frente al flujo continuo de imágenes, su presencia fija, localizada y resistente actúa como punto de condensación, obligando a reconsiderar qué significa hoy la presencia y qué lugar ocupa la materia en un entorno dominado por la circulación de imágenes.

La dimensión lingüística añade otra capa de complejidad. Los textos de las artistas se presentan en su idioma original, sin traducción, desplazando la función del lenguaje como herramienta de transparencia. La lengua se sitúa como materia —ritmo, sonido, estructura— y no como vehículo inmediato de sentido. La opacidad deja de ser una carencia para convertirse en una forma de resistencia frente a la homogeneización.

El espectador pierde así su posición de dominio interpretativo. La experiencia no se organiza desde la comprensión total, sino desde la exposición a lo fragmentario, a lo no completamente legible, a lo que se escapa. La mirada se desplaza hacia una forma de atención más inestable, más situada, más consciente de sus propios límites.

Desde una perspectiva de antropología cultural y social, las prácticas reunidas no se entienden como expresiones individuales aisladas, sino como formas de producción simbólica que operan dentro de sistemas complejos de significación. No reflejan un contexto: lo configuran, lo tensan, lo reescriben.

ARS VISIBILIS VII no ofrece respuestas ni construye un relato estabilizador. Sostiene un territorio de preguntas donde la visibilidad deja de ser evidencia para convertirse en problema. En ese lugar, la exposición deja de funcionar como formato y se convierte en una forma de estar, de percibir y de pensar el presente sin reducirlo.

ARTISTAS

Adele Razkövi · Alba Carrasco Caracuel · Anna Jonsson · Aseel Azizieh · Beatriz Constan · Berta Muñoz · Carmen Guardia · Carmen Sicre · Cecilia García Giralda · Celia Ortiz Buzarra · Esperanza Gallardo · Esperanza Romero · Eva León Fernández · Fatou D. · Gerda Van Damme · Ilona Tarch Marchik · Isabel Arroyo · Janine Kortz · Leticia Vázquez · Lilia Luján · Lourdes Mieres · Lucía Belda · Lucía Romero · Luz Ayersa · Manuela Malia · María Arjona Montes · María Balea · María del Mar Alcalá Andujar · María Dolores Gallego · María Flores Verdú · María Moreno · María Rodríguez Valdés · Marian Salas · Marta Lara del Río · Mizuho Nishibata · Nerea Cordeiro · Nina ICH · Pandora Apostoloska · Regina Carmona · Rosa Roedelius · Silvia Reneses · Soledad Flores · Teresa Esteban Gómez · Thais Vargas · Toña Gómez · Zoila Electra

PAÍSES

España · Japón · Brasil · Jordania · México · Rumanía · Macedonia · Austria · Suecia · Rusia · Argentina · Francia · Bélgica · Senegal