El legado fotográfico de Antonio Cordero y su mirada estética y elegante se expone en el Centro Katiuska hasta el 22 de mayo

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompaña a la viuda, María del Mar López Herrerías, en la visita a la muestra, con 56 instantáneas, y benéfica para la Fundación Argar

El Centro de Innovación Cultura Katiuska respira desde la tarde de ayer el arte de Antonio Cordero, con la exposición-homenaje ‘Desde el otro lado, retrospectiva de una vida’. Si su obra se caracteriza por una mirada inquieta, curiosa y profundamente estética, ahora son los almerienses los que se fijan en sus trabajos fotográficos a través de esta muestra, con un fin también solidario, pues los fondos van destinados a la Fundación Argar de Familiares de Niños y Niñas con Cáncer.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visitó la exposición, acompañada por la viuda del artista, María del Mar López Herrerías, en un acto que contó con los temas interpretados por Diego Cruz, a la voz, y Paco Rivas, a la guitarra, con los que ha trabajado. Les acompañó la presidenta de Argar, Rosa María Onieva.

La muestra está compuesta por 56 fotografías y se puede visitar hasta el 22 de mayo, y en la misma se puede contemplar y adquirir la obra fotográfica de Antonio Cordero, creador almeriense que entendía el arte como una forma de explorar el mundo y dar forma a aquello que muchas veces no puede decirse con palabras.

Vázquez ha afirmado que “rendimos homenaje a Antonio Cordero con esta exposición abierta a todo el público y que tiene además un gran fin solidario a beneficio de Fundación Argar. Lo hacemos además en este Centro de Innovación Cultural Katiuska, que abrimos hace escasamente dos meses. Un espacio que en poco tiempo se ha llenado de vida, con unas primeras tomas de encuentro con reuniones con artistas, autores, asociaciones del barrio, gestores culturales y mucho más”.

La regidora explica que “con esta exposición queremos rendir un cálido y merecido homenaje a Antonio Cordero, a la vez que compartir y mantener viva su mirada artística y su legado. Quiero trasladar mi cariño más afectuoso a su viuda, María del Mar, a sus familiares y sus amigos que me consta que también se han volcado para hacer realidad esta exposición que desde que se proyectó la idea contó con el apoyo del Ayuntamiento de Almería”, ha concluido María del Mar Vázquez.

El universo creativo de Antonio Cordero también se extendió a la pintura, la escultura y el diseño, pero la exposición se centra en su obra fotográfica, mostrando las distintas etapas de su vida y de su estética, mezcla de tradición con visión actual, ofreciendo imágenes que son verdaderas obras de arte.

Por su parte, la viuda, María del Mar López Herrerías, ha afirmado que “hoy quiero que descubramos a Antonio Cordero fotógrafo. Su obra refleja su mirada pura, elegante, moderna y vanguardista. No sólo capturaba instantes, sino su propia forma de entender el mundo. Este pequeño homenaje permitirá que los que conocemos a la persona, también descubramos al artista. En este legado hay una luz que brilla con luz propia, su hija Gabriela, su mejor creación y orgullo, y el motor que mantiene viva su memoria. Gracias al concejal Diego Cruz por creer desde el principio en el proyecto, a la alcaldesa y a los patrocinadores”.

Por último, la presidenta de Argar, Rosa María Onieva, explica que “seguro que Antonio Cordero estaría orgulloso de que el dinero de la venta de las obras vaya a una causa tan importante, como es ayudar a las familias de niños con cáncer”.

Antonio Cordero realizó estudios de fotografía en la Escuela de Artes de Almería y desarrolló una trayectoria multidisciplinar en la que la fotografía ocupó un lugar central, aunque su universo creativo también se extendió a la pintura, la escultura y el diseño. El Centro de Innovación Cultural Katiuska continúa con la programación, esta vez con la faceta de la fotografía, y producción de Crash Music.