El nuevo Bulevar en la Avenida 28 de Febrero transformará la entrada del municipio de Albox

El proyecto, que ha sido aprobado en pleno, supondrá una inversión de 1,6 millones de euros y será financiado a través de Planes Provinciales de Diputación

El pleno del Ayuntamiento de Albox ha aprobado el proyecto que transformará en Bulevar, la Avenida 28 de Febrero.

La travesía de la antigua carretera autonómica que sirve de entrada al municipio albojense se va a transformar en un gran bulevar urbano que mejorará la accesibilidad del tráfico rodado y peatonal de esta zona de acceso a la localidad donde se concentran buena parte de los establecimientos comerciales, grandes superficies y viviendas.

Con un presupuesto de 1,6 millones de euros, financiado a través de Planes Provinciales de Diputación, se actuará en una extensión de 950 metros lineales y sobre un ancho de 15 metros sobre la calzada existente, en la confluencia de las calles Rincón de Pedro y Camino de Casicas hasta la glorieta del establecimiento Lidl.

El Ayuntamiento ha proyectado un bulevar para mejorar la seguridad de los peatones, se regularán los accesos a las viviendas y parcelas de la avenida, así como los accesos a los diferentes establecimientos comerciales que se ubican en la entrada sureste de Albox.

El nuevo Bulevar de la Avenida 28 de Febrero contará con carril bici, zona peatonal en ambos lados de la avenida, doble calzada para vehículos de 3,25 metros y mediana de 1,50 metros.

El proyecto será aprobado ahora en el próximo pleno de Diputación, con lo que en apenas unos meses podrán comenzar las obras. “La transformación de la entrada al municipio era un compromiso y es fruto del dialogo con los numerosos establecimientos y vecinos de la zona para no perjudicar a nadie. Es una obra que supondrá un antes y un después, que transformará el aspecto de entrada al municipio y mejorará la accesibilidad y seguridad en un lugar donde, además, se concentran grandes superficies comerciales. Gracias a la colaboración de Diputación, podremos comenzar las obras en breve” asegura la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.