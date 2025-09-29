Home / Provincia / Lucainena de las Torres se prepara para celebrar el Día de los Pueblos más Bonitos de España

Lucainena de las Torres se prepara para celebrar el Día de los Pueblos más Bonitos de España

Por
septiembre 29, 2025 4:41 pm

Macarena González

Las actividades serán el miércoles 1 de octubre y consistirán en izado de bandera, lectura del manifiesto, y desayuno en la Plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Lucainena de las Torres ha preparado un variado programa de actividades que se desarrollarán el próximo miércoles 1 de octubre para celebrar el Día de los Pueblos más Bonitos de España.

El alcalde, Juan Herrera, ha destacado que “es un momento para disfrutar y reconocer la verdadera belleza del municipio, que está en su patrimonio histórico y cultural, pero sobre todo en la hospitalidad de sus vecinos que con su esfuerzo diario hacen de Lucainena de las Torres un lugar único”

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la izada de bandera y la lectura del manifiesto, un acto que forma parte del compromiso del municipio con la promoción de sus tradiciones y lo ayuda a destacar como uno de los lugares más atractivos para visitar de todo el país. Después, en torno a las 10:30 horas, se ofrecerá un desayuno popular de chocolate con churros en la Plaza del Ayuntamiento.

A partir de las 11:00 horas se abrirán las puertas de la Iglesia y del Museo de la Cerámica, donde se podrá visitar la exposición de piezas a bolillo y crochet elaboradas de manera artesanal por las tejedoras del municipio. Además, durante el resto del día se podrán recorrer sus calles con casas blancas decoradas con macetas y flores, así como conocer los diferentes puntos de interés turístico del municipio como los hornos de calcinación o sus miradores a través de la Vía Verde.

GabinetedePrensa

