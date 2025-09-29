Lucainena de las Torres se prepara para celebrar el Día de los Pueblos más Bonitos de España

Macarena González

Las actividades serán el miércoles 1 de octubre y consistirán en izado de bandera, lectura del manifiesto, y desayuno en la Plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Lucainena de las Torres ha preparado un variado programa de actividades que se desarrollarán el próximo miércoles 1 de octubre para celebrar el Día de los Pueblos más Bonitos de España.

El alcalde, Juan Herrera, ha destacado que “es un momento para disfrutar y reconocer la verdadera belleza del municipio, que está en su patrimonio histórico y cultural, pero sobre todo en la hospitalidad de sus vecinos que con su esfuerzo diario hacen de Lucainena de las Torres un lugar único”

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la izada de bandera y la lectura del manifiesto, un acto que forma parte del compromiso del municipio con la promoción de sus tradiciones y lo ayuda a destacar como uno de los lugares más atractivos para visitar de todo el país. Después, en torno a las 10:30 horas, se ofrecerá un desayuno popular de chocolate con churros en la Plaza del Ayuntamiento.

A partir de las 11:00 horas se abrirán las puertas de la Iglesia y del Museo de la Cerámica, donde se podrá visitar la exposición de piezas a bolillo y crochet elaboradas de manera artesanal por las tejedoras del municipio. Además, durante el resto del día se podrán recorrer sus calles con casas blancas decoradas con macetas y flores, así como conocer los diferentes puntos de interés turístico del municipio como los hornos de calcinación o sus miradores a través de la Vía Verde.