El Pabellón de Deportes de Huércal-Overa amplía sus instalaciones con una nueva sala de usos múltiples para jóvenes y deportistas

Patricia López Rojas

La actuación, con una inversión de más de 220.000€, cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía

El proyecto transforma una terraza en desuso en un espacio moderno destinado a actividades deportivas y formativas

El Pabellón de Deportes de Huércal-Overa continúa su proceso de modernización y crecimiento. El alcalde Domingo Fernández, junto al delegado territorial de Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, han visitado las obras de ampliación que dotarán al complejo de una nueva sala de actividades múltiples.

Esta intervención cuenta con una inversión superior a los 220.000€ y se centra en la transformación de una antigua terraza sin uso ubicada en la primera planta del edificio. Gracias a este cerramiento y adecuación, el municipio ganará un espacio polivalente especialmente diseñado para el disfrute de niños y jóvenes, donde se podrán desarrollar desde entrenamientos deportivos hasta programas de juventud y talleres formativos.

Durante la visita, el alcalde de Huércal-Overa ha subrayado el salto de calidad que supone esta obra para las infraestructuras locales, “con esta nueva sala, no solo optimizamos el Pabellón, sino que seguimos sumando metros cuadrados al servicio de la salud y el ocio, consolidando un complejo deportivo que es referente en la comarca.»

Por su parte, el delegado territorial de Deporte ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones “esta actuación es el ejemplo perfecto de que la colaboración entre administraciones da sus frutos. Desde la Junta de Andalucía apostamos por por dotar a nuestros pueblos de instalaciones de primer nivel. Invertir en estos espacios es invertir directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.»

Esta nueva sala de usos múltiples se suma a la reciente ampliación del recinto con la Nave Polivalente, lo que confirma la estrategia del Ayuntamiento por crear una «ciudad deportiva» adaptada a la creciente demanda de los vecinos, clubes y asociaciones locales. Con la finalización de estos trabajos, prevista para el verano el Pabellón de Deportes mejorará su capacidad de aforo para actividades simultáneas.