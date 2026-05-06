El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar acoge nuevas acciones de voluntariado para la limpieza de playas, calas y fondos marinos

La actividad se llevará a cabo los días 11 y 16 de mayo en distintos puntos del espacio protegido con la participación de entidades sociales, empresas y administraciones

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar acogerá durante los días 11 y 16 de mayo distintas acciones de voluntariado ambiental destinadas a la limpieza de playas, calas inaccesibles y fondos marinos, en el marco del Programa de Fomento del Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Las actuaciones se desarrollarán en diferentes enclaves del parque natural y contarán con la participación de entidades de voluntariado, empresas vinculadas al territorio y administraciones públicas, en una iniciativa de colaboración público-privada orientada a contribuir a la conservación de este espacio protegido mediante la retirada de residuos y la sensibilización ambiental.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar constituye uno de los espacios naturales más singulares del sureste peninsular y está considerado el mayor parque natural marítimo-terrestre de clima árido de Europa. Su origen volcánico y la diversidad de ecosistemas que alberga convierten este entorno en un enclave de alto valor ecológico, paisajístico y turístico.

Las actividades previstas incluyen actuaciones de limpieza en playas y calas de difícil acceso, así como intervenciones en fondos marinos de la Reserva Marina de Punta de Loma Pelada. Estas acciones permitirán actuar en zonas donde los servicios municipales de limpieza no pueden intervenir con facilidad, especialmente en áreas de acantilados y espacios de acceso limitado.

La programación contempla para el lunes 11 de mayo la limpieza de fondos marinos, con actividades coordinadas desde los centros de buceo de La Isleta del Moro y San José. Posteriormente, el sábado 16 de mayo se desarrollarán las jornadas de limpieza de la playa de Torregarcía y de distintas calas inaccesibles del parque natural.

Además de la retirada de residuos, las jornadas incorporan actividades de caracterización de los materiales recogidos, espacios de evaluación y acciones de sensibilización orientadas a fomentar la implicación ciudadana y la responsabilidad colectiva en la conservación del entorno natural.

Las actividades de voluntariado constituyen una herramienta de participación social vinculada a los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos andaluces, favoreciendo además el conocimiento y la conexión de la ciudadanía con el territorio.

En la organización de estas acciones participan la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, junto a entidades conservacionistas, clubes deportivos, empresas del sector y los ayuntamientos de Almería, Carboneras y Níjar.

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción y acceder al cuestionario habilitado para las actividades a través del enlace: https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/748937

Esta actuación se enmarca en el proyecto “Acciones de dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía”, desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y financiado a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027.