El Partido Animalista condena el blindaje de la caza con perdiz de reclamo como Bien de Interés Cultural en Andalucía

septiembre 4, 2025 10:12 pm
Advierten de que se trata de un “retroceso ético” que blinda una práctica cruel con los animales.Otras modalidades de caza, como la cetrería o la montería, ya cuentan con esta controvertida consideración en España.
El presidente nacional del Partido Animalista PACMA, Javier Luna, ha condenado públicamente este jueves la decisión de la Junta de Andalucía de declarar la caza con perdiz de reclamo como Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de una modalidad cinegética que implica mantener a un macho de perdiz enjaulado, utilizado como señuelo para atraer a otros ejemplares, lo que conlleva un alto nivel de estrés para el animal. Luna, que ha dedicado gran parte de su vida al rescate de perros desechados por el sector cinegético, denuncia que esta catalogación supone un blindaje institucional de una práctica cruel, presentándola como parte del “patrimonio cultural” cuando, en realidad, perpetúa el maltrato y el uso de animales como herramientas de caza. En España, otras modalidades de caza ya han recibido esta polémica consideración, como la cetrería, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 y declarada BIC en varias comunidades autónomas, o la montería y la rehala, declaradas BIC en Andalucía en 2020 y en Extremadura en 2022. Desde PACMA insisten en que este tipo de reconocimientos responden a intereses económicos y políticos ligados al lobby cinegético, y no a una verdadera defensa de la cultura. 
