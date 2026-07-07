134 personas donaron sangre en las últimas dos jornadas de extracciones celebradas en el Centro de Salud de Puebla de Vícar

Vícar registra cuatro nuevos donantes

Desde el Centro de Transfusiones de Sangre se ha mostrado una vez más su satisfacción por los resultados obtenidos en las extracciones de sangre llevadas a cabo el mes pasado en el Centro de Salud de Puebla de Vícar, a donde se desplazó una unidad del Centro de Transfusión, que en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Almería lleva a cabo esta campaña por diversos municipios de la provincia. En estas extracciones han participado un total de 134 personas. De entre las personas que acudieron a las dos sesiones de extracción cuatro donaron su sangre por primera vez. La continua incorporación de nuevos donantes pone de manifiesto el aumento de la concienciación que en cuestiones como esta tienen los ciudadanos de Vícar.

Precisamente, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, asiduo donante de sangre, ha agradecido la solidaridad que una vez más ha mostrado la población vicaria ante esta iniciativa de la Hermandad de Donantes de Almería y el Centro de Transfusión de Sangre de Torrecárdenas, que tiene previsto convocar una nueva colecta de sangre para el mes de agosto.

Del total de bolsas de sangre recogidas entre las dos jornadas de extracciones, realizadas los días 25 y 26 de junio pasados, la mayoría de los donantes, concretamente 87, eran hombres, y las 47 restantes fueron mujeres. Hay que destacar que del total de donantes, 130 eran repetidores, lo que da idea de la fidelidad de los ciudadanos vicarios con estas campañas de extracción.

Como viene siendo norma en este tipo de extracciones, se contó con la presencia de un médico que atendió las dudas y consultas que los donantes planteaban antes de proceder a la extracción.

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