Ayuntamiento de Dalías y la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz reciben el informe del IAPH que sitúa el origen del antiguo Cristo de la Luz en torno a la segunda mitad del siglo XVII

El Ayuntamiento y la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz han recepcionado el informe elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), en el que se recogen los resultados del estudio científico realizado sobre un fragmento de madera perteneciente a la antigua imagen del Cristo de la Luz, destruida en el año 1936.

El análisis ha sido llevado a cabo mediante el método de datación radiométrica por carbono 14 (C14), una técnica científica ampliamente utilizada para determinar la antigüedad de materiales orgánicos a partir del estudio del isótopo radiactivo del carbono. En este caso, el trabajo se ha centrado en uno de los fragmentos conservados de la talla original, permitiendo obtener una valiosa aproximación a su cronología.

El alcalde de la localidad, Francisco Lirola Martín, ha hecho entrega oficialmente del informe al hermano mayor de la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, Gabriel Lirola, con el objetivo de que el documento quede custodiado y conservado en el archivo histórico de la corporación, formando parte del patrimonio documental de la Hermandad.

Durante el acto, el alcalde destacó la relevancia de este estudio tanto desde el punto de vista histórico como patrimonial, al aportar nuevos datos sobre una de las imágenes de mayor devoción y arraigo en la localidad. Según recoge el informe del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, los resultados obtenidos mediante la datación por carbono 14, combinados con la información histórica actualmente disponible, apuntan a una alta probabilidad de que la antigua talla del Cristo de la Luz fuera realizada en la segunda mitad del siglo XVII, concretamente en torno al año 1686, si bien amplia el intervalo entre 1627 y 1691, advirtiendo que el resultado obtenido debe combinarse con datos históricos que hacen más probable una mayor antigüedad, añadiendo que estos resultados deberán completarse con nuevas investigaciones documentales e históricas que permitan contextualizar con mayor precisión la pieza, confirmar su autoría o procedencia y ampliar el conocimiento sobre su proceso de creación y su trayectoria a lo largo de los siglos.

La iniciativa es fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y la Hermandad, como ha destacado el hermano mayor, Gabriel Lirola, “valorando muy positivamente este avance en el conocimiento del patrimonio histórico y religioso local, fruto de la colaboración institucional y del trabajo especializado desarrollado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico”. Ambas instituciones coinciden en la importancia de seguir impulsando iniciativas de investigación, conservación y difusión que contribuyan a preservar la memoria colectiva y poner en valor el legado cultural vinculado al Santísimo Cristo de la Luz.

La recepción de este informe constituye un nuevo paso en el compromiso compartido por el Ayuntamiento y la Hermandad con la protección del patrimonio histórico, permitiendo que la ciencia aporte nuevas evidencias para seguir reconstruyendo la historia de una imagen profundamente ligada a la identidad, la tradición y la devoción de generaciones de vecinos.

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