Los mayores de Vícar se van de playa y piscina

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
Vicar mayores en la playa

Cada miércoles pasarán una jornada a la orilla del mar o en la piscina de la Villa

Un total de ocho usuarios del Centro de Estancias Diurnas de Las Cabañuelas participaron la semana pasada en la primera cita de un programa, que organiza la empresa Clece Mayores, concesionaria del servicio, con el que se pretende facilitar su acceso a la playa o a la piscina durante el verano y mitigar así las altas temperaturas. La actividad consiste en acceder a la zona de baño adaptada para personas con discapacidad de la playa de Aguadulce, donde se cuenta con las instalaciones y el apoyo del voluntariado de la zona adaptada, así como con el apoyo del personal del centro.

Para la realización de esta actividad, cada vez más demandada por los usuarios del Centro de Día, colaboraron en el transporte y la atención en el playa tres de los profesionales del centro de estancias diurnas. A diferencia de años anteriores, los mayores harán una salida semanal, cada miércoles, a lo largo del periodo estival, que se irán alternando con visitas a la piscina de la Villa de Vícar. Las visitas previstas, además de la del pasado día 1, que contó con la participación de ocho usuarios y tres profesionales, se reanudan mañana día 8 de julio en la piscina municipal de la Villa de Vícar, con siete usuarios y tres profesionales y concluyen el 15 de julio con una visita de nuevo a la playa adaptada de Aguadulce con ocho usuarios y tres profesionales.

El alcalde, Antonio Bonilla, se ha referido a la importancia de «la práctica del deporte y del ejercicio físico, ya que está comprobado que los estilos de vida sedentarios duplican el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo II y de obesidad; además de aumentar la posibilidad de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros». Como ha señalado, Antonio Bonilla, iniciativas de este tipo buscan que nuestros ciudadanos  y ciudadanas  tengan una mejor calidad de vida y que por lo tanto, sea también más felices” y ha incidido en la importancia que una alimentación saludable,  junto con la práctica del deporte y del ejercicio físico, tiene para la vida de las personas, sobre todo para nuestros mayores”.

Las visitas al mar son continuidad de otras actividades relacionadas con la salud y el bienestar de las personas mayores que se realizan desde el Ayuntamiento y que tuvieron su punto álgido el pasado mes de mayo con la celebración del mes de la salud, que se desarrolló en el municipio con talleres y charlas  formativas, concursos, juegos, animación, o con el Día Mundial Sin Tabaco entre otras actividades, con las que se ha buscado promover hábitos de vida saludable entre la población vicaria.

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