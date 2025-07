El Pleno de Albox da cuenta de una nueva deuda generada por el ex alcalde Francisco Torrecillas

Más de 500.000 euros sin pagar en apenas tres años de diferentes obras y servicios

El pleno ordinario celebrado este miércoles ha dado cuenta de la nueva deuda que tendrá que asumir el actual equipo de gobierno y que fue generada por el ex alcalde albojense, Francisco Torrecillas. Son más de 500.000 euros pendientes de pago desde el año 2020 y hasta el primer semestre de 2023con la Diputación provincial de Almería por diferentes obras y servicios que el anterior edil dejó sin pagar.

“Los vecinos tienen que saber que se debía aún más dinero, porque nosotros hemos pagado ya más de 300.000 euros de esta deuda con la institución provincial. Son obrasque decía estaban pagadas como la pista cubierta del Colegio Virgen del Saliente, la pista del Colegio Velázquez, obras de alumbrado o los servicios sociales comunitarios que dejó de pagar en el año 2020. Obras y servicios que no están pagados y que ahora tendremos que afrontar nosotros”. Con estas palabras informaba la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, sobre lo que supone un nuevo revés para las arcas municipales debido a la mala gestión de Torrecillas.

El ex alcalde de UCIN, que no ha asistido a un solo pleno en toda la legislatura, dejó sin pagar 60.000 euros de la obra del carril bici que conecta el cementerio municipal con el núcleo urbano, la aportación de 125.383 euros en la cubierta de la pista del Colegio Virgen del Saliente, obras de eficiencia energética en las que el ayuntamiento tenía que pagar 72.000 euros. También están pendientes de pago 131.370 euros correspondientes a la cubierta del Colegio Velázquez o los Servicios Sociales Comunitarios que estuvo más de tres años sin asumir. “Torrecillas siempre ha presumido de pagarlo todo y una vez más demostramos que no es cierto y que somos nosotros los que tendremos que hacer frente. Pero que los vecinos no se preocupen, nosotros somos responsables y ya hemos acordado un plan de pagos con Diputación durante 12 años que ha sido aprobado en la sesión plenaria de hoy. Vamos a hacer todo lo posible para que esta nueva deuda no comprometa la economía de nuestro ayuntamiento” aseguraba Alfonso durante la sesión plenaria.

La deuda contraída por Francisco Torrecillas con la Diputación provincial de Almería se suma a los 523.829 euros de sentencias condenatorias por impago de facturas o los más de 2,6 millones de euros de facturas sin contabilizar y pendientes de pago que se encontró el nuevo equipo de gobierno liderado por María del Mar Alfonso cuando asumió la alcaldía hace dos años.