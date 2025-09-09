El Pleno de El Ejido aprueba la concesión de felicitaciones a 18 agentes de la Policía Local por actuaciones extraordinarias

Se concederán durante la celebración de los actos en conmemoración de la Patrona de la Policía Local, la Divina Infantita, el próximo 6 de octubre

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran operativos de localización y rescate de personas en situación de peligro, de lucha contra el tráfico de drogas y actuaciones en situaciones de violencia

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado hoy por unanimidad la concesión de felicitaciones a un total de 18 agentes de la Policía Local por actuaciones extraordinarias llevadas a cabo durante el último año. Unos reconocimientos de los que se hará entrega durante la celebración de los actos en conmemoración de la Patrona de la Policía Local, la Divina Infantita, el próximo 6 de octubre.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado “el importantísimo trabajo que desempeña la Policía Local en materia de prevención, seguridad y convivencia ciudadana, y que en el caso de estos agentes se ha traducido en el desarrollo de destacadas actuaciones que merecen el reconocimiento por parte de esta Ayuntamiento y de la ciudadanía ejidense”.

En este sentido, entre las actuaciones desarrolladas a lo largo del último año por la Policía Local, han destacado especialmente por su complejidad, riesgo y trascendencia cinco operativos en los que distintos grupos de agentes han participado y que han supuesto la búsqueda, localización y rescate de una persona en situación de peligro inminente en el Parque Natural de Punta Entinas, la detención de un agresor muy violento con arma blanca y actuaciones en pro del bienestar de menores, así como actuaciones en materia de lucha contra el tráfico de drogas. Entre estas últimas, destaca un dispositivo conjunto llevado a cabo con la Policía Nacional y la detención de un individuo que transportaba 2,5 kilos de marihuana.

El primer edil ha subrayado “el gran trabajo que desempeña la Policía Local y en colaboración con el resto de Las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención, seguridad y convivencia ciudadana para hacer de El Ejido un lugar seguro, tranquilo y amable”.