Semana épica

El enemigo no teme a la tiranía, teme a la Justicia.

Los días de trueno son épocas de agitación, intensidad, emoción fuerte, o tiempos marcados por experiencias turbulentas o memorables. En el calendario maya, algunos días llevan el calificativo de ‘trueno’, asociado a tormentas, cambios y bienestar espiritual.

Ya está aquí el ajuste de cuentas del que has oído hablar durante tantos años. Estamos en él, según James Howard Kunstler. Simplemente no puedes ver todos los detalles, y si los vieras, quizá no entendieras cómo ni hacia dónde se mueven, ni qué harán a continuación. Un silencio inquietante envuelve el pantano como una miasma. Parece un momento largo y sereno antes de que tiemble la tierra. No temas. Todo lo que ocurre tiene un propósito. Esto acelerará nuestra evolución.

Todos lo perciben, y los culpables deben sentirlo con más intensidad. Por eso se mantienen discretos y callados. Parece que todo comenzará esta semana con RFK Jr., anunciando a los presuntos culpables del autismo. Una cosa es revelar toda esa información, y otra muy distinta es llegar a procesarla, aunque dudo que se decepcionen. Está sucediendo. Se está gestando bajo la superficie.

https://www.kunstler.com/p/days-of-thunder

PREDICCIONES

Según Charlotte Coltman , con los mercados financieros controlados desde el sistema estelar de Orión , no es de extrañar que fuera imposible un reinicio financiero. Eso ya ha ocurrido, y así puede ocurrir la redistribución de la riqueza ahora con lentitud y seguridad.https://eraoflight.com/2025/09/09/galactic-update-september-2025/

, con los mercados financieros controlados desde el sistema estelar de , no es de extrañar que fuera imposible un reinicio financiero. Eso ya ha ocurrido, y así puede ocurrir la redistribución de la riqueza ahora con lentitud y seguridad.https://eraoflight.com/2025/09/09/galactic-update-september-2025/ Según Judith Kusel , ahora estamos en el tiempo de los finales en muchos niveles, conocidos y desconocidos, conscientes e inconscientes. Es hora de nuevos comienzos, mucho más allá de todo lo conocido. Sin embargo, para tu alma cósmica, será como si volvieras a casa finalmente.https://eraoflight.com/2025/09/09/the-time-of-endings/

, ahora estamos en en muchos niveles, conocidos y desconocidos, conscientes e inconscientes. Es hora de nuevos comienzos, mucho más allá de todo lo conocido. Sin embargo, para tu alma cósmica, será como si volvieras a casa finalmente.https://eraoflight.com/2025/09/09/the-time-of-endings/ Según Hakkan , se están empezando a calentar las cosas. Sigue aumentando la energía, y están siendo impulsados los acontecimientos en dirección al despertar y a la revelación, lento pero seguro. Puede parecer intenso, difícil o desafiante, pero puedes lograrlo.https://eraoflight.com/2025/09/06/hakann-youve-got-this/

, se están empezando a calentar las cosas. Sigue aumentando la energía, y están siendo impulsados los acontecimientos en dirección al despertar y a la revelación, lento pero seguro. Puede parecer intenso, difícil o desafiante, pero puedes lograrlo.https://eraoflight.com/2025/09/06/hakann-youve-got-this/ Juan O Savin adelanta que algo «muy grande y positivo» sucederá esta semana. No hay detalles concretos: Savin se niega a dar detalles exactos sobre lo que ocurrirá, usando metáforas sobre el juego de cartas y asegurando que el público lo sabrá antes de que termine la semana. Savin no revela el detalle, pero insinúa que se trata de un «gran movimiento» que marcará la diferencia, y que lo estaremos celebrando antes del final de la semana. Savin asegura que será ‘épica’ la semana, que «no ha terminado la historia del 2020″ y que ganarán los sombreros blancos. Menciona la fecha del 11-S como momento clave, y que Tucker Carlson lanzará una serie sobre la verdad del 11-S.https://youtu.be/scKg54cZpLg

adelanta que algo «muy grande y positivo» sucederá esta semana. No hay detalles concretos: se niega a dar detalles exactos sobre lo que ocurrirá, usando metáforas sobre el juego de cartas y asegurando que el público lo sabrá antes de que termine la semana. no revela el detalle, pero insinúa que se trata de un «gran movimiento» que marcará la diferencia, y que lo estaremos celebrando antes del final de la semana. asegura que será ‘épica’ la semana, que «no ha terminado la historia del 2020″ y que ganarán los sombreros blancos. Menciona la fecha del 11-S como momento clave, y que lanzará una serie sobre la verdad del 11-S.https://youtu.be/scKg54cZpLg Semana de la independencia .- Según Brenda Hoffman , esta semana se descorrerá el telón para quienes están más allá de la 3-D. Una vez abierto, cada uno podrá decidir a qué desea adherirse y qué descartar. Un momento confuso, pero emocionante, para quienes desean superar rápidamente los deberes de la 3-D. Durante los próximos días, empezarás a funcionar de forma diferente a como lo hacías antes, lo que podría causar confusión. Lo que antes era divertido ya no lo será. Lo que antes era abrumador se sentirá cómodo y adecuado.https://lifetapestrycreations.wordpress.com/2025/09/08/your-second-development-layer/

.- Según , esta semana se descorrerá el telón para quienes están más allá de la 3-D. Una vez abierto, cada uno podrá decidir a qué desea adherirse y qué descartar. Un momento confuso, pero emocionante, para quienes desean superar rápidamente los deberes de la 3-D. Durante los próximos días, empezarás a funcionar de forma diferente a como lo hacías antes, lo que podría causar confusión. Lo que antes era divertido ya no lo será. Lo que antes era abrumador se sentirá cómodo y adecuado.https://lifetapestrycreations.wordpress.com/2025/09/08/your-second-development-layer/ Profecía del viajero en el tiempo John Titor .- “El año 2026 es la fecha general en la que todos se dan cuenta de que ha terminado el mundo en el que creían vivir”, explicó. La resistencia se volverá clandestina, pero se organizará para defender ciertas instalaciones, para una contraofensiva.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/08/dual-event-horizons/

.- “El año 2026 es la fecha general en la que todos se dan cuenta de que ha terminado el mundo en el que creían vivir”, explicó. La resistencia se volverá clandestina, pero se organizará para defender ciertas instalaciones, para una contraofensiva.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/08/dual-event-horizons/ Según el doctor Michael Salla , el Comando Ashtar destaca a Trump y Musk en un plan de paz mundial. Esta guía tiene como objetivo potenciar a esos individuos para que superen las maquinaciones de la camarilla, expongan sus planes y equilibren el gobierno de la Tierra. Esta alianza marca un punto de inflexión crucial en el camino de la humanidad hacia la paz y la unidad.

, el Comando destaca a y en un plan de paz mundial. Esta guía tiene como objetivo potenciar a esos individuos para que superen las maquinaciones de la camarilla, expongan sus planes y equilibren el gobierno de la Tierra. Esta alianza marca un punto de inflexión crucial en el camino de la humanidad hacia la paz y la unidad. Este plan mundial de paz, que se prevé que se desarrolle en un periodo de 3 a 5 años, implica el esfuerzo coordinado de diversas facciones, busca restaurar el orden, desmontar las sociedades secretas y reestructurar las instituciones mundiales para servir al bien común. Mientras navegamos por este capítulo sin precedentes en la historia, es esencial permanecer abiertos a la posibilidad de intervención espiritual y al poder transformador de la unidad y la cooperación.https://www.youtube.com/watch?v=ouUTpWxrDEw

PALOMITAS DE MAÍZ

A medida que se continúa desarrollando el complejo y exhaustivo plan de la coalición en colores vivos en 3-D, tal vez usted también esté sintiendo una sensación de estar demasiado lleno de palomitas de maíz según el entrenador Jerry.

La pregunta sigue en pie: «¿Cómo conciliará la coalición su guerra encubierta contra el mal atroz, con la trama cinematográfica abierta que se presenta actualmente?» Simplemente no sabemos el cómo y menos aún el cuándo, pero creo que habrá tal reconciliación. Mientras tanto, hay un relato de tres películas en marcha, una tras otra, todas destinadas al mismo desenlace, pero cada una ambientada en un mundo distinto, y en circunstancias diferentes:

Una guerra cósmica sobrenatural entre el bien y el mal, implicando a seres angélicos y a seres demoníacos. Todo lo que sucede, debe tener lugar en el reino espiritual. Guerra clandestina.- Esta guerra ha tenido lugar con la ayuda directa de nuestros amigos galácticos. Ha sido una guerra encubierta, en gran parte tras bambalinas. Como semillas estelares, misioneros de la luz y soldados digitales, hemos tenido el privilegio de presenciar ciertos detalles de esta batalla. Ganamos, aunque continúan las operaciones de limpieza. Guerra de culminación impulsada por los acontecimientos. Es la batalla final donde convergen los reinos 3-D y 5-D. Estamos implicados en esta guerra entre el bien y el mal. Por lo tanto, surgirán acusaciones individuales, arrestos masivos y condenas.

https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/09/guest-post-from-coach-jerry.html

NOTICIAS DEL RESETEO

Esta semana va a ser complicada para alguien, dice Nayib Bukele .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259187

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259187 El sábado 30 de agosto en Fox News, se anunció que estaba en marcha el reinicio. Dos días después, la coalición comenzó a ejecutar la mayor operación de la historia: arrestos, incautación de oro, desmontaje de la infraestructura mundialista y aniquilación del lado oscuro. La purga había comenzado.

El domingo 7 de septiembre se hicieron oficiales los nuevos tipos de cambio del dinar iraquí y del dong vietnamita.

La energía libre de Tesla del campo magnético terrestre sustituirá a la red eléctrica existente.

del campo magnético terrestre sustituirá a la red eléctrica existente. EEUU ha aplicado el final del impuesto sobre la renta a medida que los estados activan la reserva soberana de riqueza.

El jueves 11 de septiembre comenzará a revelarse la evidencia de las malas acciones de la camarilla.

Terminará el Derecho Marítimo, junto al dominio de las criptomonedas controladas por la camarilla.

La moneda de oro de Gesara se convertirá en la columna vertebral de la nueva economía.

de Gesara se convertirá en la columna vertebral de la nueva economía. RFK Jr. lanza la operación Skywatch, una ofensiva mundial contra las estelas químicas.

lanza la operación Skywatch, una ofensiva mundial contra las estelas químicas. Los cielos nunca fueron naturales. Durante décadas, los cielos se descartaron como nubes inofensivas, se justificaron como «estelas de condensación», mientras que quienes se atrevían a cuestionarlo eran ridiculizados, censurados y tildados de lunáticos.

La reciente interrupción informática no fue sólo un fallo técnico. Fue una prueba coordinada para el gran apagón .

. Prepárense para el reinicio : A medida que se desmorona el viejo mundo, surgirán nuevos sistemas. Colapsará el mercado bursátil mundial, dando paso al capital financiero.

: A medida que se desmorona el viejo mundo, surgirán nuevos sistemas. Colapsará el mercado bursátil mundial, dando paso al capital financiero. Se vislumbra una nueva era dorada . El desmontaje de los viejos sistemas y la aplicación del sistema de cumplimiento de la ley devolverán el poder al pueblo.

. El desmontaje de los viejos sistemas y la aplicación del sistema de cumplimiento de la ley devolverán el poder al pueblo. Surgirá de las cenizas el sistema financiero cuántico y el regreso de la soberanía respaldada por oro . Será la restauración de la ley, no la esclavitud marítima.

. Será la restauración de la ley, no la esclavitud marítima. Se sustituirán las monedas fiduciarias por sistemas respaldados por activos.

Se realizarán todas las votaciones mediante el sistema cuántico para evitar el fraude.

StarLink está listo para activar el sistema de transmisión de emergencia.

Después de que se deshabiliten las comunicaciones, aparecerá John F. Kennedy Jr.

Para cambiar el sistema, deben simular un escenario de tercera fiesta mundial . Esto servirá para justificar lo sucedido.

. Esto servirá para justificar lo sucedido. Este reinicio monumental redefinirá los sistemas financieros a nivel mundial, redistribuyendo la riqueza y restaurando la justicia económica.

Se han recuperado billones de dólares robados, y se han congelado cuentas en paraísos fiscales. Se redistribuirán al público esos fondos como parte de la iniciativa de riqueza universal de Gesara.

Tucker Carlson anunció en Telegram que “ Biden planeó asesinar a Putin para iniciar la tercera fiesta mundial”.

anunció en Telegram que “ planeó asesinar a para iniciar la tercera fiesta mundial”. La última línea de defensa del lado oscuro no eran tanques ni misiles. Era papeleo, contratos y barricadas sindicales. Usaron esas barreras para obstruir, enterrar y sabotear desde dentro.

Naciste con la capacidad de regenerarte. La tecnología lo reveló, pero tu cuerpo siempre lo supo. Está activa la ola de sanación. No necesitas permiso. Tú eres la señal.

NOTICIAS

Canadá importó el 36,5% de su población en los últimos diez años.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259162

importó el 36,5% de su población en los últimos diez años.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259162 Aumentan los problemas de Europa y cada país lucha por solucionarlos.https://www.cnbc.com/2025/09/08/europes-problems-are-mounting-and-its-struggling-to-fix-them.html

y cada país lucha por solucionarlos.https://www.cnbc.com/2025/09/08/europes-problems-are-mounting-and-its-struggling-to-fix-them.html Polonia acaba de convertirse en una economía de un billón de dólares sin fronteras abiertas, y sin destruir sus tradiciones.https://x.com/CultureExploreX/status/1963905074272313716

acaba de convertirse en una economía de un billón de dólares sin fronteras abiertas, y sin destruir sus tradiciones.https://x.com/CultureExploreX/status/1963905074272313716 El Banco Central de P olonia propone aumentar su reserva de oro del 20% al 30%.https://www.reuters.com/world/india/gold-slips-after-record-rally-us-payrolls-report-radar-2025-09-04

propone aumentar su reserva de del 20% al 30%.https://www.reuters.com/world/india/gold-slips-after-record-rally-us-payrolls-report-radar-2025-09-04 Macron al borde de dimitir mientras se derrumba el gobierno francés .https://youtu.be/s-BajVo4Eus

al borde de dimitir mientras se derrumba el gobierno .https://youtu.be/s-BajVo4Eus Los líderes woke europeos presionan para que comience un conflicto con Rusia en marzo de 2026, mientras que el gobierno francés insta a sus hospitales a esperar 50.000 bajas por mes, según Mike Adams .https://www.brighteon.com/89b68947-5167-4e9d-a3fd-8b31ba64ea4d

en marzo de 2026, mientras que el gobierno francés insta a sus hospitales a esperar 50.000 bajas por mes, según .https://www.brighteon.com/89b68947-5167-4e9d-a3fd-8b31ba64ea4d Según Sean Foo , el colapso de los bonos del Reino Unido envía una gran advertencia al mundo.https://www.youtube.com/watch?v=hGpdG8VQkkA

, el colapso de los bonos del envía una gran advertencia al mundo.https://www.youtube.com/watch?v=hGpdG8VQkkA Tras meses de protestas ciudadanas, el Reino Unido cerrará los «hoteles para inmigrantes» y trasladará a los ilegales a cuarteles militares.https://goldenageofgaia.com/2025/09/09/from-darkness-unto-light-9-sept-2025/

cerrará los «hoteles para inmigrantes» y trasladará a los ilegales a cuarteles militares.https://goldenageofgaia.com/2025/09/09/from-darkness-unto-light-9-sept-2025/ El viceprimer ministro de Irlanda ha ordenado a su partido que bloquee a los candidatos independientes, para que no se postulen a la presidencia.https://goldenageofgaia.com/2025/09/09/a-few-headlines-to-review-for-news-lite-september-8-2025/

