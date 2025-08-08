El Proyecto Cúpula 2025 reúne en el Estadio Miramar de Adra a más de 300 participantes

Natalia Ordieres Cueto

El Proyecto Cúpula 2025ha aterrizado, en una nueva edición, en la ciudad de Adra con más de 300 participantes que han disfrutado de esta actividad intergeneracional, de la que han disfrutado familias al completo. Esta jornada de divulgación científica abierta al público y totalmente gratuita, se ha desarrollado durante algo más de tres horas en el Estadio Miramar y está enmarcada en el amplio abanico de alternativas de ocio y deportivas organizadas por el Ayuntamiento para este verano. Durante esta jornada, organizada con la colaboración de AstroEmociones, los participantes han podido observar con telescopios los #CielosdeVerano, además de disfrutar de talleres y manualidades y conocer la mitología de las constelaciones.

#Astroemociones es un proyecto para la divulgación y la cultura científica en el ámbito de las ciencias espaciales, un conjunto de actividades personalizadas y eventos multitudinarios de gran formato, para la puesta en valor de una astronomía inclusiva, accesible y participativa desde las emociones como elemento vehicular. Esta iniciativa garantiza una experiencia personalizada, dinámica y participativa, que impulsa la educación y formación científico-técnica en todas las etapas de la vida; promociona la divulgación y la cultura científico-tecnológica entre la ciudadanía, motivando una introducción a la Astronomía desde la experiencia lúdica y educativa, mostrando y adquiriendo herramientas para su accesibilidad. Además, fomenta un ocio alternativo y saludable en familia y grupo, educando desde la sensibilización ambiental, la promoción de actitudes y valores sociales positivos.