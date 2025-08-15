El PSOE-A exige explicaciones a Moreno Bonilla por el aumento de muertes por altas temperaturas: “Sus recortes sanitarios tienen graves consecuencias”

María Ángeles Prieto lamenta que han fallecido 31 personas más este año en Andalucía por efecto del calor, y denuncia que la falta de personal en la sanidad pública no garantiza la prevención, control y seguimiento de la población vulnerable

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha exigido explicaciones a Moreno Bonilla y a su consejera de Salud por el incremento de muertes en la comunidad debido a las altas temperaturas y ha denunciado que los recortes impuestos por el Gobierno del PP en la sanidad pública “tienen graves consecuencias”.

“Los recortes matan, el desmantelamiento de la sanidad pública tiene estos efectos”, ha insistido María Ángeles Prieto, en referencia a 141 fallecimientos registrados este verano por altas temperaturas en Andalucía, 31 más que el año pasado por estas mismas fechas.

Ante estas cifras, ha exigido a Moreno Bonilla que ponga en marcha de inmediato “los recursos necesarios para garantizar la prevención de los efectos de la ola de calor sobre las personas”, con especial atención sobre en los grupos más vulnerables.

Prieto ha considerado “absolutamente inaceptable” que, con más presupuesto que nunca en Andalucía, la sanidad pública haya “perdido el seguimiento y el control” de personas con factores de riesgo ante olas de calor como las que están azotando la comunidad este verano.

La representante socialista ha alertado de la falta de personal para garantizar el funcionamiento de los protocolos de actuación ante altas temperaturas en los centros de salud por los recortes de Moreno Bonilla, con más gravedad en la etapa estival por la falta de cobertura de bajas y vacaciones.

Ha insistido en que las enfermeras “son imprescindibles” para mantener los programas de prevención y seguimiento sanitario que evitan los fallecimientos por golpes de calor, y ha reiterado que la escasez de profesionales está poniendo en riesgo el desarrollo de estos planes y la salud de la gente.

Desde el PSOE-A, ha recalcado que Moreno Bonilla y su consejera de Salud tienen que dar explicaciones ante la ciudadanía sobre “cómo se está aplicando” el protocolo sanitario de altas temperaturas y su efectividad.

María Ángeles Prieto ha exigido información, concretamente, sobre las -recientes muertes por golpes de calor de dos personas con factores de riesgo, una en Cádiz y otra en Jaén, cuando trabajaban en la calle “en horarios de máximo calor, cuando la normativa lo prohíbe explícitamente”.

“Queremos explicaciones sobre la coordinación con las empresas y con otras administraciones, de si estas personas vulnerables que han fallecido por un golpe de calor se encontraban en seguimiento en sus centros de salud y si se les estaban aplicando los programas de prevención y de atención específicos que marca el protocolo andaluz”, ha señalado.

“Mucho nos tememos que esto no sea así y que sea debido a la falta de personal, a los recortes brutales y al desmantelamiento de la atención primaria y de nuestra sanidad pública, a los recortes que están sufriendo los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía en todas las provincias”, ha concluido María Ángeles Prieto.