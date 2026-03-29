El Espacio Alma comparte el proyecto de pódcast ‘Almerienses sin filtro’, creado por los hermanos Cañadas con ‘Brianeitor’

La concejala Paola Laynez asiste al estreno, en la tarde de ayer, de esta iniciativa que ya ha grabado 19 historias llenas de inspiración

El alma de almerienses con talento. Ese es el corazón del proyecto de pódcast ‘Almerienses sin filtro’, creado por los hermanos Quique y Jonatan Cañadas, y al que se ha sumado el creador de contenidos Brian Albacete ‘Brianeitor’. En la tarde de ayer, sábado, se estrenó con una gala en el Espacio Alma, donde se emitió por primera vez el episodio dedicado precisamente a ‘Brianeitor’.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, les ha dado la bienvenida: “Quiero felicitar a sus creadores, los hermanos Quique y Jonatan Cañadas, por impulsar este proyecto, que por ahora cuenta con 19 capítulos y 19 historias, que pone en valor algo de lo que en Almería podemos sentirnos especialmente orgullosos: el talento de nuestra gente. Un talento que se expresa en todos los ámbitos, cultural, social, deportivo, profesional, y que hoy se materializa en estas historias que vamos a descubrir”.

Paola Laynez añade que “en un momento en el que la comunicación lo es todo, el formato pódcast se convierte en una herramienta poderosa: cercana, accesible y profundamente humana. Nos permite detenernos, escuchar sin prisas y entender mejor las realidades que conviven con nosotros. Y eso, sin duda, es avanzar en igualdad”.

Por último, ha tenido unas palabras especiales para Brian Albacete, que “es mucho más que una figura pública reconocida. Es un ejemplo de superación, de autenticidad y de cómo las capacidades, cuando se visibilizan sin prejuicios, se convierten en referentes capaces de inspirar a toda una sociedad. Su testimonio, que hoy escucharemos en su estreno, nos invita a seguir construyendo una ciudad más inclusiva”.

La gala ha contado con todos los ingredientes para el éxito: por la alfombra han desfilado algunos de los protagonistas de estos primeros episodios, como la directora de cine Rocío Juárez, Vicente Martínez, impulsor de ‘Almería Postureo’, Miguel Martínez, luchador campeón del mundo, o la psicóloga Laura Caba. Primero se ha proyectado un resumen de la iniciativa y después se ha emitido el pódcast dedicado a Brian Albacete, compartido en las principales plataformas de streaming, concluyendo con preguntas en directo, en un diálogo enriquecedor.

Quique Cañadas afirma que “el proyecto lo arrancamos hace un año, y a principios de 2026 compartimos la idea en redes sociales, y ha tenido una trascendencia bastante importante. En las entrevistas son muy disruptivas, Brian se sumó en febrero y hacemos las charlas los dos a los protagonistas; lo que queremos es llegar a esos almerienses con talento que no tienen voz y queremos dársela. Son charlas sin filtro en el sentido de que cuenta sus sentimientos más personales, separar la persona del personaje, en diálogos muy enriquecedores”.

Por su parte, Brian Albacete afirma que “cuando me llamó Quique para participar, le dije que sí de inmediato. Soy una persona muy abierta, y ha sido un pódcast muy diferente a las entrevistas que me han hecho hasta la fecha. Es más crudo, real y profundo. Aquí me abro a la realidad de la vida, que no siempre es tan alegre o de color de rosas, y tiene también momentos duros. Hemos entablado una amistad muy bonita y yo quiero ayudar en todo lo posible para que ser expanda”.

Una iniciativa, sin filtro y con corazón, que se ha estrenado en el Espacio Alma, y se expandirá a través de los canales digitales.