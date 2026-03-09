La presidenta del Colegio de Enfermería de Almería, María del Mar García, nominada a los Premios Mujeres Influyentes de Almería (MIA)

El reconocimiento destaca su liderazgo institucional en la defensa de los derechos de la profesión enfermera y su impulso a iniciativas para mejorar la calidad asistencial y las ratios en la provincia

María del Mar García Martín, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería (ICOEAL), ha sido seleccionada como una de las candidatas en la IV Edición de los Premios Mujeres Influyentes de Almería (MIA). La nominación se enmarca en la categoría de ‘Función Institucional, Pública y Política’, un área que reconoce a mujeres cuyas trayectorias fortalecen el tejido social y profesional de la provincia.

Bajo la presidencia de María del Mar García, el Colegio ha liderado un cambio de paradigma en la visibilidad de la profesión, destacando recientemente con el lanzamiento de la campaña ‘Enfermería de Almería, el corazón que te cuida’. Esta iniciativa no solo ha buscado el reconocimiento emocional de los profesionales, sino que ha puesto sobre la mesa datos críticos para la salud pública, como la necesidad urgente de paliar la baja ratio de enfermeras en la provincia, que se sitúa en 4,7 por cada 1.000 habitantes, la más baja de Andalucía.

Asimismo, la gestión de García se ha caracterizado por una defensa técnica y científica de las competencias enfermeras. Basándose en la evidencia internacional, ha reivindicado el papel de la enfermería como un pilar estructural del sistema sanitario, capaz de optimizar recursos.

Impulso al talento femenino almeriense

Los Premios MIA se han consolidado como un encuentro esencial para destacar el liderazgo femenino en Almería. Según la organización, estos galardones son un compromiso firme para poner en valor referentes reales y promover la igualdad de oportunidades. La nominación de María del Mar García supone, por tanto, un espaldarazo a la labor de toda la enfermería almeriense en su lucha por la dignidad laboral, la estabilidad y la seguridad tanto de profesionales como de pacientes.

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería invita a todos los colegiados y a la sociedad almeriense a participar en el proceso de votación pública para apoyar esta candidatura que representa la voz de los más de 4.000 enfermeros y enfermeras de la provincia. Las votaciones están abiertas a través de la plataforma oficial de Mujeres Influyentes de Almería: https://miaalmeria.com/votaciones/