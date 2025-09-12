El PSOE pide un plan de sombra y agua para los parques infantiles de la ciudad, impracticables en verano

La iniciativa busca proteger a los más pequeños del sol extremo durante los meses estivales

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción para abordar los efectos del cambio climático en los espacios de ocio de la ciudad destinados a los más pequeños.

La iniciativa, que se debatirá en el próximo Pleno, busca proteger a los más pequeños del sol extremo mediante la creación de zonas de sombra y la instalación de fuentes de agua potable en los parques infantiles.

La propuesta surge en respuesta a la creciente preocupación de las familias por las altas temperaturas y las olas de calor que se prolongan más allá del verano, haciendo difícil el uso de parques y plazas durante gran parte del día. La portavoz del PSOE, Fátima Herrera, ha recordado que “el juego es un derecho fundamental de la infancia” y que “la falta de sombra y agua en estas zonas de esparcimiento se ha convertido en una queja recurrente de los vecinos y vecinas de Almería”.

“En una ciudad como Almería, con más de 300 días de sol al año, es crucial adaptar nuestros espacios públicos para garantizar la salud y el bienestar de los niños”, ha señalado la portavoz socialista, quien añade: “no podemos permitir que el ocio de los más pequeños se vea limitado por un problema que tiene solución”.

La moción socialista propone una estrategia en tres fases:

Inventario: Elaborar un listado de todos los parques infantiles que carecen de sombra y fuentes de agua. Plan de actuación: Establecer un plan de inversión que incluya la plantación de árboles, la instalación de pérgolas verdes, toldos u otras soluciones técnicas en las zonas identificadas, así como fuentes de agua potable. Mantenimiento: Poner en marcha un plan de conservación para asegurar el buen estado de estos nuevos elementos.

Desde el PSOE se subraya que, además de proteger a los niños de la radiación ultravioleta, la iniciativa busca fomentar su desarrollo físico y social, al garantizar que puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado, también los meses de verano.

La propuesta insta al equipo de gobierno del Partido Popular a tomar medidas concretas y asumir su responsabilidad ante la realidad del cambio climático y las demandas de la ciudadanía.