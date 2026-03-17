El Punto Vuela de Dalías presenta su programación de marzo con actividades formativas para todas las edades

Francisco Lirola Martin

El centro Punto Vuela Dalías ha dado a conocer su programación de actividades para el mes de marzo de 2026, una oferta formativa orientada a fomentar las competencias digitales entre la ciudadanía y acercar las nuevas tecnologías a personas de todas las edades, fiel a su compromiso con la formación y la inclusión digital mediante diferentes talleres y servicios que se desarrollarán a lo largo de toda la semana.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el taller “Memoria con las TIC”, que se impartirá los lunes de 16:00 a 17:00 horas. Esta actividad está diseñada para estimular la memoria y las capacidades cognitivas mediante el uso de herramientas tecnológicas, combinando aprendizaje digital con ejercicios prácticos.

Otra de las iniciativas consolidadas es el servicio “Te ayudamos con tus trámites”, que estará disponible todos los días de 11:00 a 13:00 horas. A través de este servicio, el personal del centro ofrece apoyo a los vecinos y vecinas para realizar gestiones administrativas por internet, como solicitudes electrónicas, certificados digitales o trámites con distintas administraciones públicas, facilitando así el acceso a la administración electrónica.

La programación también incluye formación en idiomas y herramientas digitales. Los martes y jueves de 9:00 a 11:00 horas se desarrollará el curso “Inglés con las TIC para adultos”, impartido mediante la plataforma educativa Aula Mentor, que permitirá a los participantes mejorar sus competencias lingüísticas utilizando recursos tecnológicos y aprendizaje online, certificando los conocimientos adquiridos. Por otra parte, los jueves de 16:00 a 17:00 horas tendrá lugar el taller “Canva para escolares”, dirigido al público más joven. En esta actividad, los estudiantes aprenderán a utilizar la popular herramienta de diseño gráfico Canva para elaborar presentaciones, carteles y trabajos escolares de forma creativa y sencilla.

El programa semanal se completa con la actividad “Nuevas tecnologías para mayores”, que se celebrará los viernes de 9:00 a 10:00 horas. Este taller está pensado especialmente para personas mayores que desean iniciarse en el uso de dispositivos digitales, aprender a manejar aplicaciones básicas o mejorar su autonomía en el entorno digital.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para seguir avanzando en la transformación digital del municipio. “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por acercar la tecnología a todos los vecinos y vecinas, independientemente de su edad o nivel de conocimientos. El Punto Vuela es una herramienta fundamental para reducir la brecha digital y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje”, ha señalado.

Asimismo, el regidor ha agradecido la labor de la dinamizadora del centro, y animado a la ciudadanía a participar en las distintas actividades programadas y a aprovechar los recursos que ofrece el centro.

El Punto Vuela Dalías se encuentra en la Casa de la Cultura, en la calle Casino número 18. Las personas interesadas pueden solicitar más información o inscribirse en las actividades a través del correo electrónico dalias.pv@puntosvuela.es o llamando al teléfono 673 77 98 16.

Con esta programación, el centro reafirma su lema: “Vuela, siempre contigo”, promoviendo el acceso a la tecnología y el aprendizaje digital en el municipio.