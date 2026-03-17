IU El Ejido rechaza el plan de obras en Loma de la Mezquita por amenazar la supervivencia del pequeño comercio

Izquierda Unida El Ejido se solidariza con las quejas vecinales y comerciales ante el «Plan de Transformación Urbana» previsto para la calle Loma de la Mezquita. Un proyecto que, con una inversión superior al millón de euros y ocho meses de ejecución, carece de una estrategia real de protección para los negocios locales.

Para IU, no se trata de una cuestión de estética urbana, sino de supervivencia económica. El corte de accesos y la eliminación de estacionamientos durante casi un año suponen una «asfixia previsible» para un sector que ya opera con márgenes muy ajustados.



«Una calle no se revitaliza cambiando el pavimento si en el proceso se destruye su tejido comercial», señalan desde la formación. «Invertir un millón de euros para mejorar un entorno que, al terminar las obras, corre el riesgo de estar vacío, es una contradicción política absoluta».

La formación denuncia la ausencia total de un proceso de escucha y consulta previa con los afectados, acusando al equipo de Gobierno de planificar «desde fuera» mientras el coste lo pagan los comerciantes «desde dentro». No es comprensible que desde el equipo de gobierno no se haya ofrecido información detallada a los posibles afectados, así como el silencio por parte de los grupos de la oposición.

Asimismo, IU cuestiona la oportunidad del momento elegido para estas obras. Por una parte, el proyecto se lanza en un contexto geopolítico y financiero incierto que ya castiga el consumo. Y por otra, hay sospechas de que la urgencia responde más a la proximidad de las elecciones andaluzas, generales y locales que a una necesidad técnica real.



Desde Izquierda Unida insta al Ayuntamiento a rectificar, reconocer el problema y replantear el proyecto de la mano de los vecinos. «Gobernar no es ejecutar obras a cualquier precio, es entender sus consecuencias», concluyen, exigiendo que se priorice la actividad económica y a las personas por encima de la imagen publicitaria del hormigón.



Vecinos y comerciantes has iniciado una recogida de firmas con las siguientes solicitudes:



a) La paralización del plan en su forma actual.

b) La apertura de un proceso de diálogo real con comerciantes y vecinos afectados.

c) La revisión y transformación del proyecto en sus fases de ejecución menos lesivas, la reducción de plazos y la adopción de medidas de apoyo o compensación al comercio.

d) Garantizar que cualquier actuación presente y futura se realice con consenso social y planificación equilibrada.



Confiamos en que el Ayuntamiento actúe con responsabilidad para proteger el equilibrio entre la mejora urbana y la supervivencia del comercio local, esencial para la vida económica y social de nuestra ciudad.–