El Rally Fotográfico por el XX Aniversario del Bulevar ya tiene ganadores

Cerca de una veintena de artistas han participado en esta iniciativa

El Rally Fotográfico ‘Ciudad de Vícar’, convocado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar como parte de los actos de celebración del XX aniversario del bulevar, ya tiene ganadores. El Rally arrancaba el pasado mes de abril, coincidiendo con los actos del Día del Libro, y en él han participado un total de diecisiete fotógrafos que han plasmado a través de sus cámaras digitales, compactas o teléfonos móviles, una buena cantidad de rincones del bulevar de Vícar desde su propia perspectiva. Tras la deliberación del jurado, el primer premio ha sido para la fotografía titulada ‘Azul nublado’, obra de José Manuel Fernández; el segundo premio ha recaído en Antonio Cobo por una bella panorámica nocturna del Bulevar a vista de pájaro; y el tercer premio ha sido para Raúl Ibáñez, por una imagen titulada ‘Corazón de Poniente’.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, “el objetivo era animar a los ciudadanos a que desarrollen toda su creatividad artística y a través de ella descubrir y capturar la esencia de uno de los espacios más emblemáticos de nuestro pueblo, que desde hace 20 años forma parte de la vida de todos los vicarios y que ha transformado para siempre nuestro pueblo.”

Las imágenes ganadoras así como algunas de las más destacadas formarán parte de una futura exposición, cuya fecha y lugar de celebración se anunciará en su momento, también dentro de las actividades conmemorativas del XX aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar.

Entre los elementos que han sido tenidos en cuenta por el jurado se encontraban la originalidad, la calidad técnica, la composición, o el valor artístico de las creaciones. Los tres primeros ganadores recibirán un premio en metálicos de 400 €, 200 € y 100 € respectivamente, así como una placa para recordar su participación en el concurso.

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