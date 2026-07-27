La plataforma ciudadana SITMA recoge el guante para negociar la reducción real del polvo en Garrucha

La plataforma desmiente las cifras oficiales de emisiones, fondeo y control de la carga de yeso y acepta participar en el plan de modernización de la terminal de graneles.

La recién constituida Plataforma para la Sostenibilidad de la Industria, el Turismo y el Medio Ambiente (SITMA) —que engloba a asociaciones vecinales de Vera y Garrucha, grupos ecologistas y colectivos locales— ha registrado una contestación formal ante la autoridad portuaria para rebatir la información oficial sobre la actividad en el Puerto de Garrucha y exigir transparencia total sobre el impacto ambiental en la comarca. Aunque SITMA tiende la mano para participar activamente en la definición del anunciado proyecto de modernización de la terminal de graneles sólidos, la plataforma califica de «alejadas de la realidad» las explicaciones de la administración sobre el tráfico marítimo y la contaminación.

Tráfico récord y saturación en la bahía de Vera Frente a la versión oficial que sostiene que la carga de yeso no ha aumentado y que la presencia habitual es de «2 a 4 barcos», la plataforma aporta datos y pruebas fotográficas documentadas por los propios vecinos:

 Presencia real de buques: Lo habitual es la presencia simultánea de entre 5 y 8 cargueros en la bahía de Vera, habiéndose registrado jornadas —como el pasado 17 de julio— con 8 barcos fondeados y 2 más operando en puerto. El colectivo recuerda que Capitanía Marítima se comprometió en su día con el Ayuntamiento de Vera a fijar un máximo de 2 buques.

 Cifra récord de toneladas: Las estadísticas oficiales desmienten la contención del tráfico, habiéndose cerrado el año 2025 con un récord histórico de 7,7 millones de toneladas, superando drásticamente los 2 millones previstos en los compromisos iniciales de la administración portuaria (APPA).

Por ello, SITMA reitera que el volumen de carga justifica que pase a ser considerado un puerto de interés estatal. Denuncias por vertidos en playas y sospechas sobre las mediciones de polvo SITMA alerta del incremento de espuma blanquecina en las aguas de baño e incluso de operaciones de deslastre documentadas en plena playa. Tras recabar información de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que vincula estos vertidos incontrolados con el tráfico marítimo, la plataforma ha solicitado formalmente el protocolo de actuación, los informes de inspección y plantea como solución la instalación de una planta depuradora en el puerto. Respecto al polvo de yeso que cubre de blanco las terrazas, el Paseo Marítimo y los accesos a Garrucha a escasos 300 metros de la carga a cielo abierto, el colectivo pone en duda la validez de los captadores de aire oficiales:

 Ubicación estratégica de los medidores: Cuestionan que la estación de control esté situada detrás del antiguo Faro de Garrucha, un punto resguardado donde difícilmente llegan las partículas que afectan al municipio.

 Inoperancia de las pantallas: Las montañas de graneles se acumulan por encima del límite de las pantallas antiviento, anulando su efecto. SITMA denuncia que el pasado 9 de julio, en pleno incendio comarcal y con rachas de viento superiores a 50 km/h, las labores de carga continuaron sin suspensión.

Solicitud de documentación pública y propuestas de futuro

Para fiscalizar la gestión, SITMA solicitará formalmente los calendarios de fondeo del último año, la evolución histórica de carga (2000-2025), la ubicación exacta de los medidores, los datos diarios de emisión y las sanciones o inspecciones realizadas. El colectivo insiste en que cualquier remodelación futura debe pasar obligatoriamente por hangarizar (techar) la carga de graneles para erradicar las emisiones y por redistribuir el fondeo de buques para mitigar el severo impacto paisajístico en la economía turística de Vera, Garrucha y Mojácar. En este sentido, llama a todas las asociaciones y ayuntamientos, afectados directa o indirectamente por la carga y descarga de yeso, a unirse a la plataforma.

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