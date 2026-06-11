Se trata de una plataforma moderna, intuitiva y accesible diseñada para llegar a todos los ciudadanos

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha presentado esta mañana la nueva página web del consistorio diseñada “para llegar a todos los ciudadanos de una forma más rápida, eficiente y accesible”. Se trata, por lo tanto, de una nueva plataforma para la consulta de información, comunicación y gestión de procedimientos administrativos.

Durante dicha presentación, el alcalde ha estado acompañado por las concejalas de Economía, Urbanismo, Régimen Interno, Comunicación y Desarrollo Urbano, Luz María Fernández y Vanesa Lidueña, concejala de Cultura, Deportes, Participación y Festejos. Asimismo, han estado presentes los técnicos del área de informática, quienes han trabajado conjuntamente para el desarrollo y puesta a punto de la web.

El lanzamiento de www.vicar.es no solo supone un cambio de imagen hacia una plataforma más moderna, sino que está especialmente diseñada atendiendo a los criterios de accesibilidad. Entre las configuraciones que ofrece la web pueden seleccionarse la lectura de textos para personas con discapacidad visual, navegación por teclado sin ratón, descripción de imágenes o múltiples opciones de contraste de luz y colores, entre otros. También se adapta a todos los formatos (ordenador, teléfono móvil o tablet) para garantizar la mejor experiencia de usuario esté donde esté.

“Esta página web es la carta de presentación del Ayuntamiento de Vícar hacia el mundo”, ha incidido Antonio Bonilla, de manera que en ella encontrarán los ciudadanos toda la información que puedan necesitar en su relación diaria con la administración. Desde información institucional relativa a la Corporación Municipal o las Áreas de Gobierno, a la gestión administrativa a través de Sede Electrónica pasando por noticias, agenda de eventos, historia y tradiciones del municipio o calendarios festivos. En definitiva, un paso más en el acercamiento de la administración a los ciudadanos de Vícar.

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