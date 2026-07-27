El alcalde comparte con los aficionados de Vícar de la Peña Madridista de El Ejido los actos de su 40 aniversario

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
aficionados de Vícar de la Peña Madridista de El Ejido los actos de su 40 aniversario

Antonio Bonilla quiso estar al lado del centenar de aficionaos vicarios de la peña

El alcalde de Vicar, Antonio Bonilla, ha estado este fin de semana acompañando al centenar de aficionados vicarios que forman parte de la Peña Madridista de El Ejido, con motivo de la celebración de los actos de su 40 Aniversario en el Hotel Golf Almerimar. Durante la cena de gala, el alcalde tuvo la oportunidad de saludar nuevamente al jugador y entrenador madridista, y ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, al que tuvo el honor de recibir el pasado mes de junio en Vícar, con motivo de la gran Gala de la Asociación de Periodistas Deportivos de la provincia de Almería.

Antonio Bonilla, no quiso perderse este acontecimiento, organizado por una de las peñas madridistas más importantes del país, y no quiso faltar a los actos de su cuarenta aniversario y saludar personalmente tanto a los aficionados como la directiva de la peña y su secretario general, Francisco Gómez Pérez, en una velada a la que asistió, además de Vicente del Bosque, el exjugador de baloncesto Chechu Biriukov.

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