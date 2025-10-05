El Restaurante La Costa, Premio Andalucía de Turismo 2025

El Restaurante La Costa ha recibido el Premio Andalucía de Turismo 2025 en ‘Innovación Turística 2025’ de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la parlamentaria Julia Ibáñez, y la concejal de Turismo, María Herminia Padial, acompañaron al chef Estrella Michelín, José Álvarez, a la gala de entrega en Archidona, presidida por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior.

Góngora ha felicitado al equipo de “este restaurante referente por su apuesta por nuestros productos frescos y locales, frutas y hortalizas de invernadero, y pescado del mar de Alborán. Es en reconocimiento al talento, la excelencia y la calidad, a su transformación en polo de atracción turística para El Ejido”.