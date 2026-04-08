Votar sin saber la verdad

José María Martín es secretario general del PSOE de Almería

La sobreactuación y el despliegue de cargos públicos del Partido Popular durante esta Semana Santa no han podido contener el malestar existente entre la ciudadanía por la grave situación que vive nuestra sanidad pública -y así se lo han hecho saber en las calles-, al igual que por la fecha elegida para la convocatoria electoral.

Ahora sabemos que Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones andaluzas al 17 de mayo condicionado por el calendario judicial que se activará a partir del 28 de ese mismo mes y que afecta de lleno a su partido y al debate político generado por el caso ‘Mascarillas’, del que no puede separarse, por mucho que quiera.

Las personas investigadas en lo que podría ser la mayor trama de corrupción conocida en la provincia, tras la detención del expresidente y del exvicepresidente de la Diputación de Almería, así como del alcalde de Fines, empezarán a desfilar por los juzgados apenas unos días después de que la ciudadanía haya depositado su voto en las urnas.

En un proceso judicial como este, de enorme trascendencia política y social, el hecho de que Moreno Bonilla haya fijado la cita electoral antes del inicio de las declaraciones de los encausados solo persigue evitar que los andaluces y las andaluzas dispongan de una información que pueda pasarle factura. Y eso, más allá de las responsabilidades penales que determinen los tribunales, plantea un problema político de primer orden.

La democracia no solo consiste en votar, sino en hacerlo con la máxima transparencia. Por el contrario, cuando se intentan diluir cuestiones tan relevantes como estas, se empobrece la calidad democrática y se debilita la confianza en las instituciones.

A todo ello se suma la gravedad de los hechos conocidos, que apuntan a prácticas que, de confirmarse, supondrían un uso ilícito de recursos públicos. Hablamos de supuestos delitos muy graves en los que estarían implicadas también distintas empresas. Y no se trata de anticipar culpabilidades, sino de exigir explicaciones políticas ante cuestiones que no pueden quedar al margen del debate público en las próximas semanas.

Sin embargo, Moreno Bonilla no se ha pronunciado aún sobre lo ocurrido en su partido ni en la Diputación y esa ausencia de explicaciones, junto con la evidente sombra de dudas que ha generado la fecha elegida para las elecciones, priva a la ciudadanía de votar con toda la verdad por delante.