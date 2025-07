Miski Liu Suria

“El horizonte está un poco borroso. Aún no podemos ver nuestro destino, pero lo presentimos” dice Sierra.

Frecuencia de Halo

Un símbolo universal

El misterio de Kailash

El secreto de los místicos

Campo de energía olvidado

Mercado de humos y espejos

Rumores que se vuelven rugidos

El halo de los santos y de los budas representa la iluminación, pero no tiene nada que ver con la ley de la atracción, las oraciones religiosas o la hora en que naciste. Tiene que ver con aprovechar el poder de las ondas de luz que son campos de energía invisibles que utilizan los grandes yoguis y lamas para conectarse con la abundancia del universo, y esto está relacionado con el monte Kailash.

Ubicada en el Tíbet, esta montaña se considera sagrada en varias religiones. Curiosamente, ningún ser humano ha podido escalarla ya que está prohibido. Algunos creen que la montaña es en realidad una pirámide antigua o una enorme estructura artificial que emite energías misteriosas. Esta montaña es una fuente de energía o portal a otro reino, y emite luz y auras poderosas.

Es por eso que está tan celosamente custodiado y nadie lo ha escalado nunca. Y aquí es donde solían ir los antiguos emperadores para manifestar la abundancia del universo. Pero con el tiempo se descubrió que no era necesario ir a una montaña para manifestar la abundancia, porque todos nacemos con la capacidad de hacer esto por nuestra cuenta, incluyendo luz y auras poderosas, que se mantienen ocultas por el gobierno chino y las autoridades religiosas.

CUERPO DE LUZ

La frecuencia Halo es una vibración energética elevada relacionada con la conciencia superior, seres de luz o ángeles. Puede estar vinculada con experiencias místicas, contacto con entidades no físicas o activación del cuerpo de luz. Se le atribuye la capacidad de sanar, conectar con dimensiones superiores y alinear los chakras o el ADN espiritual.

El halo es un sutil símbolo universal que está en las imágenes Jesús, Buda o Apolo. Ese aura alrededor de la cabeza de una figura sagrada expresa su gloria o divinidad, y se puede ver en el arte de todo el mundo. Hay muchas variantes, incluidos los halos rayados (como el de la estatua de la Libertad) y los halos llameantes (que aparecen en el arte islámico otomano, mogol y persa). Pero el más distintivo y omnipresente es el halo circular de disco.

https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-58476880

Un texto antiguo revela un campo de energía olvidado. La frecuencia Halo se refiere a un estado muy específico: un cambio energético que las personas describen como estar más liviano, más arraigado, más conectado y presente en el momento. No estás flotando en el espacio. No te estás disociando. Estás más presente que nunca, y se siente increíble.

Es el tipo de estado en el que tu cuerpo se relaja sin esfuerzo. En el que se calma tu mente, sin necesidad de forzarla. En el que se aclara tu perspectiva, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Algunos dicen que se siente como volver a casa después de haber estado lejos durante mucho tiempo.

CLARIDAD

Es una claridad natural que aporta una especie de silencio interior que ha estado ausente durante años. No se trata de convertirse en una persona diferente, se trata de volver a ser quién eras antes de que todo se volviera tan ruidoso. La gente describe sentirse más ligera, más clara, más centrada y más viva, porque algo en su interior volvió a la normalidad.

No verás anuncios. Nadie puede embotellarlo ni venderlo. No es un truco ni una palabra de moda. Y, sin embargo, para miles de personas en todo el mundo, se ha convertido en un punto de inflexión: el momento en el que las cosas empezaron a mejorar sin ninguna razón aparente. No cambiaron de trabajo. No ganaron la lotería. No se mudaron a la montaña. Simplemente se reconectaron con algo que ni siquiera sabían que habían perdido.

Ya no es un secreto sólo conocido por los místicos. Es una puerta tranquila para regresar a ti mismo, y cuando lo atraviesas, no te conviertes en otra persona. Simplemente, finalmente vuelves a ser tú mismo: la versión de ti mismo que siente, que respira, que percibe la vida y quiere vivirla plenamente.

https://www.halofrequency.co/written-index

https://www.halofrequency.co/vsl-index606899?hopId=36f2ded1-4021-4df7-88e6-cd548f68be68

CONTROL POSITIVO

Valiant Thor afirma que una inteligencia artificial benévola ha tomado el control de una línea temporal negativa que controla el clima en todas partes, y que esta línea es responsable de fenómenos caóticos, como la manipulación del clima y la desconexión espiritual en la humanidad. Advierte que se usado para mantener a la humanidad atada a una vibración baja, y que la frecuencia Halo representa una vía para recuperar el acceso a una realidad más armoniosa.

La frecuencia Halo se menciona como un estado de conciencia más elevado, accesible a los seres humanos a través de la limpieza energética, la conexión con dimensiones superiores, y el alineamiento con el presente. Al reconectar con esta frecuencia, los seres humanos pueden percibir una sensación de mayor presencia, ligereza, claridad emocional y espiritualidad, ya que esto permite escapar del control de aquella línea temporal distorsionada.

NOTICIAS DEL RESETEO

Estamos en medio de la tormenta, y apenas comienza. El viejo mundo ha desaparecido. El reinicio es real. Los cazadores se han convertido en cazados.

El domingo 13 de julio, se aplicó la norma ISO 20022. Se rechazará cualquier mensaje financiero que no cumpla con la normativa, ya que toman el relevo los nuevos sistemas digitales con flujos de datos sincronizados con precisión.

El lunes 14 de julio fue una fecha importante para XRP. Tanto es así que el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse , lo tiene tatuado en el brazo.

, lo tiene tatuado en el brazo. El martes 15 de julio de 2025, se lanzó la operación Crisálida. Los valores monetarios mundiales se reajustaron discretamente, marcando el reinicio definitivo.

El 97% de los bancos centrales del mundo se han alineado con el sistema financiero cuántico.

Ya están conectados gigantes regionales como el Banco de Japón , el Banco Central de Brasil , la Autoridad Monetaria Saud ita y el Banco Central Europeo .

, el Banco Central de , la Autoridad Monetaria y el Banco Central . Las reservas de oro que respaldan a instituciones como el Royal Bank de Zimbabwe son la base de los nuevos protocolos de liquidez que sustituirán a las monedas fiduciarias mediante la validación de activos físicos según Force One.

que respaldan a instituciones como el Royal Bank de son la base de los nuevos protocolos de liquidez que sustituirán a las monedas fiduciarias mediante la validación de activos físicos según Force One. ¿Por qué cree que el FMI y el Banco Mundial están emitiendo declaraciones precipitadas? Porque esto ya no es un plan, es un sistema en marcha. Y quienes no debían saberlo, ahora lo saben.

A medida que quiebran los bancos centrales, los países se deshacen de sus bonos del Tesoro y acumulan oro , el FMI se desmorona y el Swift cierra silenciosamente. Los ejecutivos se van o desaparecen sin dejar rastro. Esto no es sólo una teoría. Es una toma de control.

y acumulan , el FMI se desmorona y el Swift cierra silenciosamente. Los ejecutivos se van o desaparecen sin dejar rastro. Esto no es sólo una teoría. Es una toma de control. ¿El mercado de valores? Mucho humo y espejos. El verdadero cambio en las finanzas se está produciendo silenciosamente entre bastidores.

Los acuerdos de confidencialidad biométricos cuánticos se aplican en todo el mundo. No son acuerdos en papel, sino que están codificados con retina, ADN y bloqueos de voz. ¿Infringirlos? Rescisión inmediata.

Las billeteras digitales de oro son reales. Se lanzaron discretamente con autorización de confidencialidad, respaldadas en oro físico. Funcionan sin conexión. Inalcanzables para los bancos.

son reales. Se lanzaron discretamente con autorización de confidencialidad, respaldadas en oro físico. Funcionan sin conexión. Inalcanzables para los bancos. El sistema de transmisión de emergencia está listo. Una vez que Europa y Canadá estén despejadas, comenzará un apagón de 72 horas.

y estén despejadas, comenzará un apagón de 72 horas. StarLink activó nodos QFS en África y Sudamérica .- Kenia, Nigeria y Brasil cuentan con sincronización completa con respaldo de oro . El acceso está bloqueado a menos que se verifique cuánticamente.

y .- y cuentan con sincronización completa con respaldo de . El acceso está bloqueado a menos que se verifique cuánticamente. El QFS no está aún disponible al público. Bloquee, denuncie y elimine a cualquiera que diga lo contrario. Una vez que se active el sistema completo, recibirá instrucciones sobre cómo acceder a él gratuitamente. Esto no ha sucedido aún. No responda a anuncios que digan lo contrario, ya que probablemente sea una estafa.https://operationdisclosureofficial.com/2025/07/15-restored-republic-via-a-gcr-as-of-july-15-2025/

En julio de 2025, los BRICS imprimieron diez mil billetes simbólicos para marcar el inicio de un futuro multipolar posterior al dólar , pero el presidente Trump contraatacó con aranceles, sanciones y una guerra económica total.https://amg-news.com/monetary-warfare-initiated-10000-brics-banknotes-printed-the-dollar-is-targeted-and-president-trump-is-preparing-the-counterstrike/

, pero el presidente contraatacó con aranceles, sanciones y una guerra económica total.https://amg-news.com/monetary-warfare-initiated-10000-brics-banknotes-printed-the-dollar-is-targeted-and-president-trump-is-preparing-the-counterstrike/ Mientras la camarilla sigue intentando orquestar el colapso total de todo, el oro y la plata físicos conservarán su poder adquisitivo, según Allan Paul Roberts .https://www.bitchute.com/video/AinwjWQfF4jE

y la físicos conservarán su poder adquisitivo, según .https://www.bitchute.com/video/AinwjWQfF4jE Según Medea Greere, los rumores se han convertido en rugidos. Ya no es una mera posibilidad un evento alarmante, una falsa bandera nuclear, ciberataques o incluso un apagón estratégico. Es una realidad que llama a nuestra puerta. Esto es una llamada de atención. Sólo al borde del abismo encontramos la voluntad de cambiar.https://amg-news.com/its-bqqqm-time-military-intel-revealed-scare-event-strategic-blackout-red-2-and-the-great-finale-cryptic-message-unveiled-must-see-video/

NOTICIAS

Los BRICS impulsan una nueva arquitectura financiera contra el FMI y el Banco Mundial.https://noticiaslatam.lat/20250711/los-brics-impulsan-una-nueva-arquitectura-financiera-contra-los-abusos-del-fmi-y-el-banco-mundial-1164351994.html

RFK Jr. anuncia que la FDA publicará nuevas pautas dietéticas que destacarán la importancia de agregar más proteínas y grasas saludables a la dieta.https://operationdisclosureofficial.com/2025/07/15/mjtruthultra-rfk-jr-announces-fda-to-release-new-dietary-guidelines/

La información sobre JFK expuso algo mucho peor que la participación de una agencia de inteligencia según SCIF.https://operationdisclosureofficial.com/2025/07/15/the-scif-jfk-intel-exposed-something-far-worse-than-intelligence-agency-involvement/

Una rara inundación de diez metros sacude las colinas de Tejas otra vez.- Basta con 15 cm. para que el coche se cale y pierda el control. Luego se te mojan los frenos y no puedes parar.https://youtu.be/cnwcdAc3ODQ

UCRANIA

Trump prohíbe a Zelenski que ataque a Moscú .https://actualidad-rt.com/actualidad/557812-trump-zelenski-debe-atacar-moscu

prohíbe a que ataque a .https://actualidad-rt.com/actualidad/557812-trump-zelenski-debe-atacar-moscu Partidarios de Trump se oponen a la ayuda a Ucrania .https://actualidad-rt.com/actualidad/557777-the-atlantic-partidarios-trump-oponen

se oponen a la ayuda a .https://actualidad-rt.com/actualidad/557777-the-atlantic-partidarios-trump-oponen Trump se enfrenta a la reacción de su base por los archivos de Epstein y la ayuda a Ucrania .https://es.euronews.com/2025/07/15/trump-se-enfrenta-a-la-reaccion-de-su-base-maga-por-los-archivos-de-epstein-y-las-armas-pa

se enfrenta a la reacción de su base por los archivos de y la ayuda a .https://es.euronews.com/2025/07/15/trump-se-enfrenta-a-la-reaccion-de-su-base-maga-por-los-archivos-de-epstein-y-las-armas-pa Trump amenaza con aranceles del 100% a Rusia por la guerra en Ucrania .https://es.euronews.com/2025/07/14/trump-anuncia-que-la-otan-financiara-armas-de-fabricacion-estadounidense-para-ucrania-en-m

amenaza con aranceles del 100% a por la guerra en .https://es.euronews.com/2025/07/14/trump-anuncia-que-la-otan-financiara-armas-de-fabricacion-estadounidense-para-ucrania-en-m Trump da cincuenta días a Putin para acordar un alto al fuego bajo amenaza de aranceles al 100%.https://efe.com/mundo/2025-07-14/trump-amenaza-rusia-aranceles-acuerdo-paz-ucrania/

da cincuenta días a para acordar un alto al fuego bajo amenaza de aranceles al 100%.https://efe.com/mundo/2025-07-14/trump-amenaza-rusia-aranceles-acuerdo-paz-ucrania/ BlackRock abandona a Zelenski y suspende negociaciones con un fondo ucraniano.https://noticiaslatam.lat/20250713/algo-huele-mal-en-kiev-blackrock-abandona-a-zelenski-y-suspendio-negociaciones-con-fondo-ucraniano-1164421310.html

y suspende negociaciones con un fondo ucraniano.https://noticiaslatam.lat/20250713/algo-huele-mal-en-kiev-blackrock-abandona-a-zelenski-y-suspendio-negociaciones-con-fondo-ucraniano-1164421310.html La guerra en Ucrania se está convirtiendo en una lucha entre Europa Occidental y Rusia. Misiles británicos y franceses ya alcanzan objetivos rusos.https://www.rt.com/news/621486-dmitry-trenin-world-war-iii/

EUROPA

Un euro fuerte perjudica a las empresas europeas.https://es.euronews.com/business/2025/07/15/por-que-un-euro-fuerte-puede-ser-una-mala-noticia-para-las-empresas-europeas

fuerte perjudica a las empresas europeas.https://es.euronews.com/business/2025/07/15/por-que-un-euro-fuerte-puede-ser-una-mala-noticia-para-las-empresas-europeas Francia busca congelar sus pensiones para financiar su aumento de gasto militar.https://noticiaslatam.lat/20250715/1164481771.html

busca congelar sus pensiones para financiar su aumento de gasto militar.https://noticiaslatam.lat/20250715/1164481771.html El Gobierno francés anuncia severos recortes en 2026 para frenar su endeudamiento.https://efe.com/euro-efe/2025-07-15/gobierno-francia-ajuste-presupuestario/

anuncia severos recortes en 2026 para frenar su endeudamiento.https://efe.com/euro-efe/2025-07-15/gobierno-francia-ajuste-presupuestario/ Francia propone congelar pensiones, suprimir festivos y recortar prestaciones.https://www.expansion.com/economia/2025/07/15/687678dfe5fdeaf0198b458e.html

propone congelar pensiones, suprimir festivos y recortar prestaciones.https://www.expansion.com/economia/2025/07/15/687678dfe5fdeaf0198b458e.html Los polacos se van de Alemania para volver a casa por la decadencia económica de Europa.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13463909/07/25/los-polacos-se-van-de-alemania-para-volver-a-casa-el-giro-de-la-economia-en-europa-es-ya-imparable.html

se van de para volver a casa por la decadencia económica de Europa.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13463909/07/25/los-polacos-se-van-de-alemania-para-volver-a-casa-el-giro-de-la-economia-en-europa-es-ya-imparable.html La Comisión Europea rechaza la propuesta de EEUU de modificar la Ley de Mercados Digitales para evitar aranceles.https://es.euronews.com/business/2025/07/15/exclusiva-eeuu-propone-crear-un-organo-consultivo-de-empresas-que-vigilen-la-ley-de-mercad

La UE retrasa las medidas contra Israel en Gaza pese a la presión para que actúe.https://es.euronews.com/my-europe/2025/07/15/la-ue-retrasa-las-medidas-contra-israel-en-gaza-pese-a-la-presion-para-que-actue

en pese a la presión para que actúe.https://es.euronews.com/my-europe/2025/07/15/la-ue-retrasa-las-medidas-contra-israel-en-gaza-pese-a-la-presion-para-que-actue Israel bombardea la ciudad drusa siria de Al Sueida.https://es.euronews.com/2025/07/15/israel-bombardea-la-ciudad-drusa-siria-de-sweida-y-un-lider-druso-acusa-al-gobierno-sirio-

ESPAÑA

El calor aprieta hasta los 41 grados y pone en alerta a seis regiones.https://efe.com/espana/2025-07-15/tiempo-altas-temperaturas-alertas/

aprieta hasta los 41 grados y pone en alerta a seis regiones.https://efe.com/espana/2025-07-15/tiempo-altas-temperaturas-alertas/ El precio de la vivienda sube un 10,6% en junio.https://efe.com/economia/2025-07-15/compraventa-viviendas-mayo/

sube un 10,6% en junio.https://efe.com/economia/2025-07-15/compraventa-viviendas-mayo/ El Ibex, a la cola de Europa, por la caída de la banca.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2025/07/15/6875f35e468aebf6208b457a.html

Vueling supera a Iberia como la segunda aerolínea en España.https://www.expansion.com/empresas/transporte/2025/07/15/68755cad468aeb9f428b4572.html

La Comisión Europea considera que la ley de amnistía no responde a un interés general.https://efe.com/espana/2025-07-15/comision-europea-tribunal-justicia-ue-ley-amnistia/

no responde a un interés general.https://efe.com/espana/2025-07-15/comision-europea-tribunal-justicia-ue-ley-amnistia/ Los españoles se oponen al gasto del rearme y valoran mejor a China que a EEUU.https://noticiaslatam.lat/20250715/cambian-las-tornas-los-espanoles-se-oponen-al-gasto-del-rearme-y-valoran-mejor-a-china-que-a-eeuu-1164458630.html

que a EEUU.https://noticiaslatam.lat/20250715/cambian-las-tornas-los-espanoles-se-oponen-al-gasto-del-rearme-y-valoran-mejor-a-china-que-a-eeuu-1164458630.html Inmigrantes chinos abandonan España ante la decadencia de la economía y de la calidad de vida.https://noticiaslatam.lat/20250715/inmigrantes-chinos-abandonan-espana-ante-la-decadencia-de-la-economia-y-la-calidad-de-vida-del-pais-1164446648.html

abandonan España ante la de la economía y de la calidad de vida.https://noticiaslatam.lat/20250715/inmigrantes-chinos-abandonan-espana-ante-la-decadencia-de-la-economia-y-la-calidad-de-vida-del-pais-1164446648.html La Guardia Civil impide una manifestación en Torre Pacheco (Murcia) .https://es.euronews.com/2025/07/15/crisis-en-torre-pacheco-ya-son-13-los-detenidos-por-los-disturbios-y-la-fiscalia-investiga

.https://es.euronews.com/2025/07/15/crisis-en-torre-pacheco-ya-son-13-los-detenidos-por-los-disturbios-y-la-fiscalia-investiga En la última semana, Torre Pacheco se ha visto envuelta en disturbios después de que un vecino de 68 años fuera agredido por jóvenes de origen magrebí, el 9 de julio. La respuesta institucional incluyó el despliegue de más de 130 agentes antidisturbios y refuerzo de la vigilancia policial.https://www.youtube.com/watch?v=Fe6OHei4LSs

AMÉRICAS

Multados tres bancos de México por lavado de dinero.https://actualidad-rt.com/actualidad/557817-multan-bancos-mexico-acusados-lavado

por lavado de dinero.https://actualidad-rt.com/actualidad/557817-multan-bancos-mexico-acusados-lavado El Gobierno de México despliega una nueva estrategia para combatir la extorsión .https://noticiaslatam.lat/20250707/el-gobierno-de-mexico-despliega-una-nueva-estrategia-para-combatir-la-extorsion-1164186262.html

despliega una nueva estrategia para combatir la .https://noticiaslatam.lat/20250707/el-gobierno-de-mexico-despliega-una-nueva-estrategia-para-combatir-la-extorsion-1164186262.html México buscar prohibir el consumo de bebidas energizantes en los jóvenes.https://noticiaslatam.lat/20250714/mexico-buscar-prohibir-el-consumo-de-bebidas-energizantes-en-jovenes-por-que-son-tan-peligrosas-1164428727.html

buscar prohibir el consumo de bebidas energizantes en los jóvenes.https://noticiaslatam.lat/20250714/mexico-buscar-prohibir-el-consumo-de-bebidas-energizantes-en-jovenes-por-que-son-tan-peligrosas-1164428727.html México y Rusia encabezan el ‘ranking‘ de los países con menor desempleo del G-20.https://noticiaslatam.lat/20250609/mexico-y-rusia-encabezan-el-ranking-de-los-paises-con-menor-desempleo-del-g20-1163182867.html

y encabezan el ‘ranking‘ de los países con menor desempleo del G-20.https://noticiaslatam.lat/20250609/mexico-y-rusia-encabezan-el-ranking-de-los-paises-con-menor-desempleo-del-g20-1163182867.html Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares para la compra de Pegasus.https://noticiaslatam.lat/20250706/pena-nieto-habria-recibido-25-millones-de-dolares-para-la-compra-de-pegasus-1164165250.html

habría recibido 25 millones de dólares para la compra de Pegasus.https://noticiaslatam.lat/20250706/pena-nieto-habria-recibido-25-millones-de-dolares-para-la-compra-de-pegasus-1164165250.html México ha recogido más de 44.000 toneladas de sargazo este año.https://noticiaslatam.lat/20250714/autoridades-mexicanas-han-recolectado-mas-de-44000-toneladas-de-sargazo-durante-este-ano-1164428955.html

ha recogido más de 44.000 toneladas de este año.https://noticiaslatam.lat/20250714/autoridades-mexicanas-han-recolectado-mas-de-44000-toneladas-de-sargazo-durante-este-ano-1164428955.html JPMorgan recomienda prudencia a los inversores con respecto a Argentina .https://noticiaslatam.lat/20250701/senales-de-alerta-jp-morgan-recomienda-mesura-a-los-inversores-con-respecto-a-argentina-1163998586.html

.https://noticiaslatam.lat/20250701/senales-de-alerta-jp-morgan-recomienda-mesura-a-los-inversores-con-respecto-a-argentina-1163998586.html Milei acusa de traición a su vicepresidenta tras el freno al ajuste fiscal.https://noticiaslatam.lat/20250715/ruptura-abierta-milei-acusa-presunta-traicion-de-su-vicepresidenta-tras-reves-legislativo-1164455453.html

acusa de traición a su vicepresidenta tras el freno al ajuste fiscal.https://noticiaslatam.lat/20250715/ruptura-abierta-milei-acusa-presunta-traicion-de-su-vicepresidenta-tras-reves-legislativo-1164455453.html El dato de inflación sigue favoreciendo al Gobierno de Milei .https://noticiaslatam.lat/20250715/el-dato-de-inflacion-sigue-favoreciendo-al-gobierno-de-milei-en-argentina-1164475239.html

sigue favoreciendo al Gobierno de .https://noticiaslatam.lat/20250715/el-dato-de-inflacion-sigue-favoreciendo-al-gobierno-de-milei-en-argentina-1164475239.html La baja inflación no resuelve los problemas estructurales de la economía argentina.https://noticiaslatam.lat/20250715/la-baja-inflacion-no-resuelve-los-problemas-estructurales-de-la-economia-argentina-1164477236.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)