El sector turístico de Las Negras, alarmado por los cortes de luz programados por Endesa en plena temporada alta

Hoy se ha interrumpido el servicio entre las 6,30 y las 13,30 horas pero está prevista otra interrupción del suministro que comenzará el jueves 4 y se prolongará hasta primera hora de la tarde del viernes, 5

Los hoteleros y hosteleros de Las Negras han dado la voz de alarma ante los cortes de luz que ha programado Endesa en este núcleo turístico de Níjar en plena temporada alta. Esta mañana han sido siete horas las que han permanecido sin luz, desde las 6,30 hasta las 13,30 horas con lo cual se ha podido al menos reconducir la actividad para la hora del mediodía pero hoy han conocido que la empresa eléctrica tiene previsto dejar sin luz este enclave desde las 6,30 h de la mañana del jueves día 4 hasta las 13,30 horas del viernes, 5, lo cual les resulta “totalmente incomprensible porque sería tanto como tener que cerrar los negocios y establecimientos hoteleros durante dos días, además de los problemas que puede ocasionar en productos de alimentación que necesiten para su conservación del frío”, explican desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL).

Los empresarios turísticos de Las Negras no entienden la “urgencia” con la que Endesa programa estos cortes de luz para mantenimiento de su red de distribución. “No es razonable que unos trabajos que no son de urgencia se programen en días y horas que son tan lesivas para el sector e incluso, incómodas para una población que aún está de veraneo en Las Negras”, argumentan.

ASHAL no esconde el malestar por este proceder de la compañía eléctrica, “ya que hemos reclamado en multitud de ocasiones que nos tengan en cuenta a la hora de realizar los cortes de luz, que entendemos las labores de mantenimiento que Endesa debe realizar pero sólo pedimos que nos consulten previamente para consensuar aquellos meses, dias y horas que sean menos perjudiciales para nuestro sector”.

Algunos hosteleros ya han iniciado reclamaciones ante la compañía sin que ésta le haya dado ninguna respuesta al respecto.