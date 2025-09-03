Andalucía contará con un decreto de prevención de riesgos para la ciudadanía pionero en España

Antonio Sanz anuncia que tendrá un régimen sancionador para concienciar y difundir la cultura de la responsabilidad

El consejero ha avanzado que todos los ayuntamientos andaluces se incorporarán al 112 con el Plan Integral de Gestión de Emergencias

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado hoy en una reunión de coordinación con la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que el Decreto andaluz de Autoprotección, de prevención y reducción de riesgos de la población ante las emergencias, estará en breve en información pública, iniciándose así su tramitación legal, para que esté listo en la temporada de alto riesgo de incendios de 2026. Antonio Sanz ha destacado que esta norma “va a ser pionera en España y contará con un régimen sancionador para reducir los riesgos y concienciar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia”. “El objetivo es adaptar la realidad andaluza, avanzando en una normativa cuya directriz básica nacional sigue pendiente desde hace tres años pese a que es la que debería guiar a las comunidades autónomas, no podemos esperar más”, ha apuntado.

La Junta de Andalucía persigue implantar una cultura del riesgo, la prevención y la responsabilidad ante cualquier tipo de emergencia que pueda suceder en territorio andaluz. El consejero ha destacado que en Andalucía han fallecido 169 personas por las olas de calor y que se han registrado 63 ahogamientos, “algo pasa en la concienciación de la ciudadanía cuando las personas ven las banderas rojas en las playas y se siguen bañando, cuando está prohibido”, ha criticado el consejero.

Entre las novedades que va a recoger el Decreto se incluyen el registro telemático de planes de emergencia local; la obligación de informar en espectáculos y actividades sobre medidas de seguridad como salidas de emergencia, vías de evacuación o puntos de encuentro; la exigencia de contar con planes de autoprotección en romerías o peregrinaciones con más de cien personas o que recorran más de diez kilómetros; y la incorporación de esta misma obligación en edificios con más de nueve plantas.

El consejero también ha anunciado la firma de un convenio con la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), que se extenderá a otros medios de comunicación, para difundir campañas de concienciación, así como la difusión de las pequesguías del 112 destinadas a los más pequeños.

Antonio Sanz ha subrayado también que se está trabajando en la integración de todos los municipios de Andalucía en el 112, incluidos los más pequeños mediante una aplicación que puede llevarse en un móvil o tableta. Esta medida está recogida en el Plan Integral de Gestión de Emergencias (Pigea), para el que se ha destinado una inversión de 17 millones de euros.

Precaución en septiembre y octubre

El consejero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para seguir manteniendo la prudencia y evitar fuegos en lo que queda de campaña “durante los meses de septiembre y octubre, porque siguen siendo meses de riesgo extremo de incendios”. “Pido ayuda, colaboración ciudadana,para que ante cualquier atisbo de humo llame al 112 y para lograr que los medios de extinción puedan llegar pronto a los incendios, por ahora lo estamos consiguiendo, puesto que el 85% de los fuegos se quedan en conatos”, ha resaltado tras indicar que cuando bajan las temperaturas el riesgo es mayor porque los ciudadanos bajan la guardia y hay más actividades en el medio natural.

El consejero también ha felicitado al personal de Emergencias e Infoca porque “se está trabajando mucho y muy bien en esta campaña especialmente difícil por la cantidad de masa herbácea que nos dejaron las danas y lluvias de otoño e invierno y por las olas de calor que hemos vivido y que han producido un enorme estrés hídrico en nuestros montes”. “Gracias a todos por su solvencia y eficacia”, ha apuntado.

Tres nuevos Cedefos antes de fin de año

El consejero también ha anunciado que Andalucía contará, antes de que acabe el año, con tres nuevos Centros de Defensa Forestal (Cedefo) en El Pedroso en Sevilla, Algodonales en Cádiz y Costa del Sol (Istán-Marbella) en Málaga.

A los nuevos Cedefos se sumarán también como nuevas infraestructuras este otoño el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la aldea de El Rocío (Huelva), y el Cecop de Andújar (Jaén). Dos nuevos centros fijos para dar seguridad a los dos dispositivos por grandes concentraciones más importantes de Andalucía, la Romería de la Virgen de la Cabeza y la Romería del Rocío, y también una mayor seguridad durante todo el año ante cualquier emergencia que pueda suceder en estos enclaves y sus alrededores.

El consejero ha destacado que “la Agencia está marcando un ritmo de trabajo muy importante con avances de gran calado en cuanto a dotación de recursos e infraestructuras, planificación de emergencias, aplicación de tecnología e inteligencia artificial y cooperación institucional”.

Antonio Sanz también ha explicado que la EMA sumará un nuevo Puesto de Mando de Avanzado (PMA) móvil, una sala de coordinación rodante con tecnología de última generación para la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea) en Benahavís (Málaga). “En emergencias adelantarse a las necesidades es prevenir y anticiparse es proteger”, ha apuntado el consejero.

A estos nuevos recursos se sumará la creación de la Unidad de Fuego Técnico y la Unidad de Maquinaria Pesada de Infoca para tareas de prevención, planificación y operaciones de extinción.

Antonio Sanz ha detallado que la Unidad de Fuego Técnico va a ser una unidad especializada en planificación y aplicación de fuego técnico, durante todo el año, tanto en tareas de prevención (quemas prescritas) como de extinción.Por su parte, la Unidad de Maquinaria Pesada, estará especializada también en planificación y ejecución de trabajos de prevención selvícola y operaciones de extinción mediante maquinaria pesada.

Balance de incendios

Entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2025, los incendios forestales en Andalucía han afectado a 5.575 hectáreas, de las cuales 1.382 corresponden a superficie arbolada y 4.193 a matorral. En este periodo se han registrado 702 intervenciones en terrenos forestales, con 145 incendios y 557 conatos -estos últimos con menos de una hectárea afectada-.

Asimismo, se han realizado 136 intervenciones en terrenos no forestales, frente a las 114 registradas en el mismo periodo del año anterior.

La reunión de la Agencia ha contado con la participación del viceconsejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Tomás Burgos; el director gerente de la EMA, David Gil; así como el director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García, junto a altos funcionarios responsables de Emergencias, Infoca y recursos humanos de la Agencia.