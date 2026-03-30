El subdelegado del Gobierno recibe al nuevo comandante de la Guardia Civil tras su incorporación a la Comandancia de Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido al nuevo comandante de la Guardia Civil, Horario Requena, que se ha incorporado a la Comandancia de Almería. Junto al secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal, han mantenido una reunión tras su llegada a la provincia.

El nuevo comandante, nacido en la localidad granadina de La Peza en Granada, ha tenido como destino anterior la jefatura de la Compañía de La Carolina en la provincia de Jaén. Además, ha estado en Alcaniz en Teruel en la comunidad autónoma de Aragón, en Huéscar en Granada y en Vélez Rubio en Almería, entre otros destinos.

Destacan en su trayectoria los reconocimientos recibidos como la cruz al mérito militar de la Guardia Civil con distintivo blanco, la cruz al mérito policial con distintivo blanco y la placa, cruz y encomienda de San Hermengildo de la Guardia Civil, entre otros.