Guardia Civil franco de servicio evita un robo por el método del abrazo en Níjar

Un Guardia Civil fuera de servicio que circulaba en su vehículo particular al apreciar el forcejeo, se apeó del mismo, se identificó y retuvo al autor hasta dar aviso a una patrulla en servicio

Cuando el agente fuera de servicio intervino, la autora ya le había sustraído una alianza de oro a la víctima e intentaba sustraerle un segundo anillo

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene, por delitos de Robo con Violencia y Estafa, a una mujer en Níjar (Almería), cuando mediante el método del abrazo estaba intentando robar a un varón. Esta actuación fue llevada a cabo por un Guardia Civil fuera de servicio.

Esta actuación se inicia cuando el agente, franco de servicio, que circulaba en su vehículo particular por la carretera Cabo de Gata-Níjar, se percata de que un varón y una mujer se encuentran forcejeando, momento en el que se apeó del vehículo inmediatamente y mientras que se identificó como Guardia Civil, la autora ya había sustraído una alianza de oro al varón e intentaba sustraerle un segundo anillo, arroja la alianza al suelo para elidir la acción policial.

La autora, en un principio, se ganó la confianza de la víctima haciéndose pasar por miembro de una asociación regional de personas con discapacidad y estaba recogiendo firmas, portaba una carpeta con un rectificado de la asociación con un cuadro con varias firmas ya inscritas.

El Guardia Civil fuera de servicio dio aviso a una patrulla uniformada y proceder a su detención y traslado a dependencias policiales, donde al proceder a leerle sus derechos esta, muestra una actitud agresiva e intenta sin éxito escaparse de lugar.

Como resultado de esta actuación, la Guardia civil detiene a una mujer por los delitos de Robo con Violencia y Estafa en Cabo de Gata-Níjar (Almería), tras mediante hacerse pasar por miembro de una asociación regional de personas con capacidades diferentes, se gana la confianza de su víctima e intenta sustraerle dos anillos.