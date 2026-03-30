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Restaurando Lemuria

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marzo 30, 2026 8:31 pm

Miski Liu Suria

Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque había desaparecido el cielo anterior y la tierra anterior”.- Apocalipsis 21.

Restaurando Lemuria

  • En el Pacífico
  • Estado de dicha
  • El Cielo en la Tierra
  • El futuro se proyecta al presente
  • Detectada una nueva Esfinge en Egipto
https://miski-liu-suria.blogspot.com

El océano Pacífico sería este año el escenario principal para la transformación del mundo en la nueva tierra con el fin de restaurar el paraíso de Lemuria, según Cobra. El trabajo energético de este año se centra en los países y regiones conectados con la antigua Lemuria. Todos los países y regiones que bordean el Pacífico serán áreas clave de transformación este año. Recordemos que el movimiento hippy nació en San Francisco junto al Pacífico como un eco de Lemuria.

El área central de esta etapa en el Pacífico es Bora Bora. Los pleyadianos tienen una base submarina cerca de Bora Bora, y los sirianos frente a la costa este de Australia. Ambas bases ayudarán a anclar la energía de las llaves del nuevo cielo y la nueva tierra.

Los sirianos la utilizarán para sanar el cuerpo mental, emocional y, parcialmente, el físico de la humanidad, transformando además el inconsciente de los misioneros de la luz y preparándolos para el primer contacto interior. Esta base siriana también contribuirá a regular la red de luz planetaria. Los sirianos están contactando con delfines salvajes en Australia, ya que se dice que estos también proceden del sistema estelar de Sirio.

NUEVO CIELO

Durante el mes de abril, la llave del nuevo cielo seguirá transformando lo que aún quede de la anomalía de energía oscura. La llave del nuevo cielo ha estado disipando toda oscuridad en este multiverso, con la Tierra como punto central de esta gran transformación cósmica, según Cobra.

La llave del nuevo cielo y la llave de la nueva tierra trabajarán juntas, complementándose entre sí. A medida que disminuya la oscuridad en el mundo, se hará cada vez más evidente la energía de estas dos llaves. Esta llave no es un simple paquete de datos, sino un código vivo. Procede directamente de la Fuente y opera simultáneamente en todas las dimensiones. Crea filamentos de plasma multidimensionales entrelazados cuánticamente, que se originan en el Uno Absoluto.

El nuevo cielo es una nueva frecuencia mental y espiritual, un cambio en la conciencia superior. La nueva tierra es la manifestación externa de ese cambio, una vida humana y material renovada. Muere un orden viejo basado en la separación, el miedo y la confusión, y nace otro basado en la unidad, la claridad y la armonía. No se habla del fin de un mundo, sino del nacimiento de una realidad transfigurada. Cae un mundo interior antiguo y nace una conciencia más limpia, unificada y luminosa. Es decir, que desaparece la vieja realidad y comienza otra más alta.

El 11 de agosto de 1999, durante un eclipse solar total, el Absoluto transmitió la llave del nuevo cielo a este multiverso. El propósito de la llave del nuevo cielo es transformar y disipar toda oscuridad. En aquel momento, el Absoluto ya había decidido eliminar la oscuridad de este multiverso, y el eclipse solar total del 11 de agosto de 1999 proporcionó el momento perfecto para transmitir esta llave, ya que la conciencia humana era suficiente para anclarla en aquel entonces.

Es el futuro ciclo cósmico, proyectado a través de un portal temporal hacia el ahora, en la galaxia M-87 y en el sol central galáctico. Estos filamentos de plasma se denominan túneles de luz. Transforman la oscuridad de los ciclos cósmicos anteriores, así como del ciclo actual. Su poder es suficiente para eliminar toda la oscuridad del multiverso, y se fortalecerá su presencia con el tiempo. Sin embargo, el proceso de transformación requiere tiempo.

La llave del nuevo cielo entró en una nueva fase tras la activación del portal de ascensión 12:21 en agosto del año pasado. El portal de ascensión ha ampliado el poder de esta llave. El 21 de agosto del año pasado, las fuerzas de la luz recibieron otra llave: la llave de la nueva tierra. Esta llave también procede directamente de la Fuente. Su propósito es anclar una nueva realidad en la Tierra, restaurar el cielo en la tierra, y alcanzar un estado de dicha que existía antes de que llegaran las fuerzas oscuras.

https://2012portal.blogspot.com

DEFINICIÓN

COBRA’ no es un nombre sino un seudónimo o acrónimo cuyas siglas significan “Compression Breakthrough” que se traduce como “ruptura de la compresión” o “avance penetración decisiva”: la idea de que se rompe de golpe algo que estaba bloqueado, comprimido o contenido, y permite un cambio importante. Juntas, las dos palabras sugieren “el momento en que se abre paso la presión acumulada y produce un cambio radical”.

En la tradición hindú, la cobra simboliza sobre todo poder espiritual, protección, sabiduría y energía transformadora. También se asocia con Shiva, quien suele aparecer con cobras como signo de dominio sobre el miedo, la muerte y el tiempo. La serpiente enrollada simboliza la energía latente en la base de la columna vertebral que se puede despertar en el camino del yogui. Al mudar de piel, la serpiente se asocia con el cambio, la regeneración y el renacimiento.

Algunas páginas y foros afirman que Cobra sería Ishtar Antares. Otras fuentes incluso proponen nombres distintos, lo que refuerza que no existe un consenso fiable sobre su identidad. “Ishtar Antares” es una combinación de dos nombres: Ishtar, ligada a la diosa mesopotámica del amor, la fertilidad, la guerra y la justicia, y Antares, la estrella roja brillante de la constelación de Escorpio.

En el material asociado a Cobra no aparecen profecías como un sistema formal y cerrado, sino como una serie de visiones apocalípticas narrativas. Las principales ideas que circulan son el colapso del sistema financiero y político, la revelación de escándalos, la aparición del movimiento de resistencia, la creación de islas de luz, el primer contacto con fuerzas externas y la transición hacia una nueva era con una ascensión colectiva. Resumen de sus profecías:

  1. Caída del sistema actual: se anuncia el desplome de instituciones piramidales, gobiernos secretos y bancos.
  2. Intervención de la resistencia: una civilización subterránea ayudaría a la humanidad durante la crisis.
  3. Comunidades de luz: grupos auto-sostenibles que conectarían a la humanidad con civilizaciones de otros mundos.
  4. La ascensión se describe en varias oleadas, con transformación de la humanidad hacia una dimensión superior.
  5. Fin de las guerras y cambio mundial: se promete el final de los conflictos militares y el inicio de una era de paz.

CURIOSO

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Desconcertados

Activistas del movimiento de cero emisiones netas, desconcertados por nuevas pruebas que demuestran que no existe vínculo entre el CO2 y la temperatura en los últimos tres millones de años.https://www.zerohedge.com/weather/net-zero-activists-stumped-shock-new-evidence-showing-no-link-between-co2-temperature-over



Miski Liu Suria

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