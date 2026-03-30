Miski Liu Suria

“Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra; porque había desaparecido el cielo anterior y la tierra anterior”.- Apocalipsis 21.

Restaurando Lemuria

En el Pacífico

Estado de dicha

El Cielo en la Tierra

El futuro se proyecta al presente

Detectada una nueva Esfinge en Egipto

https://miski-liu-suria.blogspot.com

El océano Pacífico sería este año el escenario principal para la transformación del mundo en la nueva tierra con el fin de restaurar el paraíso de Lemuria, según Cobra. El trabajo energético de este año se centra en los países y regiones conectados con la antigua Lemuria. Todos los países y regiones que bordean el Pacífico serán áreas clave de transformación este año. Recordemos que el movimiento hippy nació en San Francisco junto al Pacífico como un eco de Lemuria.

El área central de esta etapa en el Pacífico es Bora Bora. Los pleyadianos tienen una base submarina cerca de Bora Bora, y los sirianos frente a la costa este de Australia. Ambas bases ayudarán a anclar la energía de las llaves del nuevo cielo y la nueva tierra.

Los sirianos la utilizarán para sanar el cuerpo mental, emocional y, parcialmente, el físico de la humanidad, transformando además el inconsciente de los misioneros de la luz y preparándolos para el primer contacto interior. Esta base siriana también contribuirá a regular la red de luz planetaria. Los sirianos están contactando con delfines salvajes en Australia, ya que se dice que estos también proceden del sistema estelar de Sirio.

NUEVO CIELO

Durante el mes de abril, la llave del nuevo cielo seguirá transformando lo que aún quede de la anomalía de energía oscura. La llave del nuevo cielo ha estado disipando toda oscuridad en este multiverso, con la Tierra como punto central de esta gran transformación cósmica, según Cobra.

La llave del nuevo cielo y la llave de la nueva tierra trabajarán juntas, complementándose entre sí. A medida que disminuya la oscuridad en el mundo, se hará cada vez más evidente la energía de estas dos llaves. Esta llave no es un simple paquete de datos, sino un código vivo. Procede directamente de la Fuente y opera simultáneamente en todas las dimensiones. Crea filamentos de plasma multidimensionales entrelazados cuánticamente, que se originan en el Uno Absoluto.

El nuevo cielo es una nueva frecuencia mental y espiritual, un cambio en la conciencia superior. La nueva tierra es la manifestación externa de ese cambio, una vida humana y material renovada. Muere un orden viejo basado en la separación, el miedo y la confusión, y nace otro basado en la unidad, la claridad y la armonía. No se habla del fin de un mundo, sino del nacimiento de una realidad transfigurada. Cae un mundo interior antiguo y nace una conciencia más limpia, unificada y luminosa. Es decir, que desaparece la vieja realidad y comienza otra más alta.

El 11 de agosto de 1999, durante un eclipse solar total, el Absoluto transmitió la llave del nuevo cielo a este multiverso. El propósito de la llave del nuevo cielo es transformar y disipar toda oscuridad. En aquel momento, el Absoluto ya había decidido eliminar la oscuridad de este multiverso, y el eclipse solar total del 11 de agosto de 1999 proporcionó el momento perfecto para transmitir esta llave, ya que la conciencia humana era suficiente para anclarla en aquel entonces.

Es el futuro ciclo cósmico, proyectado a través de un portal temporal hacia el ahora, en la galaxia M-87 y en el sol central galáctico. Estos filamentos de plasma se denominan túneles de luz. Transforman la oscuridad de los ciclos cósmicos anteriores, así como del ciclo actual. Su poder es suficiente para eliminar toda la oscuridad del multiverso, y se fortalecerá su presencia con el tiempo. Sin embargo, el proceso de transformación requiere tiempo.

La llave del nuevo cielo entró en una nueva fase tras la activación del portal de ascensión 12:21 en agosto del año pasado. El portal de ascensión ha ampliado el poder de esta llave. El 21 de agosto del año pasado, las fuerzas de la luz recibieron otra llave: la llave de la nueva tierra. Esta llave también procede directamente de la Fuente. Su propósito es anclar una nueva realidad en la Tierra, restaurar el cielo en la tierra, y alcanzar un estado de dicha que existía antes de que llegaran las fuerzas oscuras.

https://2012portal.blogspot.com

DEFINICIÓN

‘COBRA’ no es un nombre sino un seudónimo o acrónimo cuyas siglas significan “Compression Breakthrough” que se traduce como “ruptura de la compresión” o “avance y penetración decisiva”: la idea de que se rompe de golpe algo que estaba bloqueado, comprimido o contenido, y permite un cambio importante. Juntas, las dos palabras sugieren “el momento en que se abre paso la presión acumulada y produce un cambio radical”.

En la tradición hindú, la cobra simboliza sobre todo poder espiritual, protección, sabiduría y energía transformadora. También se asocia con Shiva, quien suele aparecer con cobras como signo de dominio sobre el miedo, la muerte y el tiempo. La serpiente enrollada simboliza la energía latente en la base de la columna vertebral que se puede despertar en el camino del yogui. Al mudar de piel, la serpiente se asocia con el cambio, la regeneración y el renacimiento.

Algunas páginas y foros afirman que Cobra sería Ishtar Antares. Otras fuentes incluso proponen nombres distintos, lo que refuerza que no existe un consenso fiable sobre su identidad. “Ishtar Antares” es una combinación de dos nombres: Ishtar, ligada a la diosa mesopotámica del amor, la fertilidad, la guerra y la justicia, y Antares, la estrella roja brillante de la constelación de Escorpio.

En el material asociado a Cobra no aparecen profecías como un sistema formal y cerrado, sino como una serie de visiones apocalípticas narrativas. Las principales ideas que circulan son el colapso del sistema financiero y político, la revelación de escándalos, la aparición del movimiento de resistencia, la creación de islas de luz, el primer contacto con fuerzas externas y la transición hacia una nueva era con una ascensión colectiva. Resumen de sus profecías:

Caída del sistema actual: se anuncia el desplome de instituciones piramidales, gobiernos secretos y bancos. Intervención de la resistencia: una civilización subterránea ayudaría a la humanidad durante la crisis. Comunidades de luz: grupos auto-sostenibles que conectarían a la humanidad con civilizaciones de otros mundos. La ascensión se describe en varias oleadas, con transformación de la humanidad hacia una dimensión superior. Fin de las guerras y cambio mundial: se promete el final de los conflictos militares y el inicio de una era de paz.

CURIOSO

Uber lanzará taxis autónomos con tecnología Nvidia en 2027.https://finance.yahoo.com/news/uber-to-roll-out-nvidia-powered-self-driving-taxis-in-2027-203000488.html

con tecnología Nvidia en 2027.https://finance.yahoo.com/news/uber-to-roll-out-nvidia-powered-self-driving-taxis-in-2027-203000488.html Captan a un cometa fragmentándose en cuatro.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-captan-cometa-fragmentandose-cuatro-20260318172441.html

Científicos en Ginebra coinciden en que la materia es simplemente energía.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266549

coinciden en que la materia es simplemente energía.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266549 El CERN realiza una prueba de transporte de antimateria con antiprotones.https://abcnews.com/Technology/wireStory/road-antiprotons-cern-runs-delicate-test-transporting-ultrasensitive-131350304

con antiprotones.https://abcnews.com/Technology/wireStory/road-antiprotons-cern-runs-delicate-test-transporting-ultrasensitive-131350304 Un exoficial de la Fuerza Aérea afirma que los ovnis inutilizaron misiles nucleares.https://www.zerohedge.com/markets/former-air-force-officer-claims-ufos-disabled-nuclear-missiles

La Nasa está construyendo una base para tener una presencia sostenida en la Luna y fija el siguiente paso: Marte .https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-nasa-construyendo-base-tener-presencia-sostenida-luna-fija-siguiente-paso-marte-20260324171534.html

y fija el siguiente paso: .https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-nasa-construyendo-base-tener-presencia-sostenida-luna-fija-siguiente-paso-marte-20260324171534.html El representante Tim Burchett dice que científicos de ovnis fueron encontrados muertos después de testificar ante el Congreso sobre archivos de ovnis,https://x.com/bennyjohnson/status/2036485159764009389

dice que científicos de ovnis fueron encontrados muertos después de testificar ante el Congreso sobre archivos de ovnis,https://x.com/bennyjohnson/status/2036485159764009389 El cinturón verde del planeta está migrando hacia el noroeste de la Tierra.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13830724/03/26/cientificos-alertan-de-que-el-cinturon-verde-del-planeta-esta-migrando-hacia-el-noroeste-de-la-tierra.html

La IA está homogeneizando la forma en que las personas escriben y piensan.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-ia-homogeneizando-forma-personas-escriben-piensan-20260311160107.html

Una IA experimental se escapó de su entorno de pruebas y minó criptomonedas sin permiso.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13833475/03/26/una-ia-experimental-se-escapo-de-su-entorno-de-pruebas-y-mino-criptomonedas-sin-permiso.html

Descubren un software espía para el iPhone capaz de penetrar millones de dispositivos.https://www.reuters.com/technology/researchers-uncover-iphone-spyware-capable-penetrating-millions-devices-2026-03-18/

Nikola Tesla intentó crear un sistema de electricidad gratuita transmitida por el aire. JPMorgan era el patrocinador financiero de Tesla. Al enterarse de su sistema de energía inalámbrica gratuita, lo frustró.https://x.com/iluminatibot/status/2035460931967443070

intentó crear un sistema de electricidad gratuita transmitida por el aire. JPMorgan era el patrocinador financiero de Tesla. Al enterarse de su sistema de energía inalámbrica gratuita, lo frustró.https://x.com/iluminatibot/status/2035460931967443070 Descubierto en la India un búnker nuclear de 2.200 años de antigüedad.https://www.youtube.com/watch?v=C0ho-4FDxLU

un búnker nuclear de 2.200 años de antigüedad.https://www.youtube.com/watch?v=C0ho-4FDxLU Los neandertales fabricaban antibióticos hace más de 40.000 años, según un estudio.https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/neandertales-fabricaban-antibioticos-hace-mas-40000-anos-segun-estudio_27832?utm_source=firefox-newtab-es-es

fabricaban antibióticos hace más de 40.000 años, según un estudio.https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/neandertales-fabricaban-antibioticos-hace-mas-40000-anos-segun-estudio_27832?utm_source=firefox-newtab-es-es Admiten que hay un enorme agujero gravitatorio debajo de la Antártida .https://www.zerohedge.com/geopolitical/now-they-are-actually-admitting-there-massive-gravity-hole-underneath-antarctica

.https://www.zerohedge.com/geopolitical/now-they-are-actually-admitting-there-massive-gravity-hole-underneath-antarctica Desapareció un submarino en la Antártida tras descubrir formaciones desconocidas bajo el hielo.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13813798/03/26/el-submarino-que-desaparecio-en-la-antartida-despues-de-descubrir-formaciones-desconocidas-bajo-el-hielo.html

tras descubrir formaciones desconocidas bajo el hielo.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13813798/03/26/el-submarino-que-desaparecio-en-la-antartida-despues-de-descubrir-formaciones-desconocidas-bajo-el-hielo.html El viaje en tren más largo del mundo dura 21 días, atraviesa 13 países y va desde el Algarve portugués hasta Singapur .https://viajar.elperiodico.com/destinos/viaje-tren-mas-largo-mundo-128244583?utm_source=firefox-newtab-es-es

portugués hasta .https://viajar.elperiodico.com/destinos/viaje-tren-mas-largo-mundo-128244583?utm_source=firefox-newtab-es-es La Nasa prevé lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-video-nasa-preve-lanzar-abril-primera-mision-tripulada-luna-mas-50-anos-20260313120928.html

en más de 50 años.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-video-nasa-preve-lanzar-abril-primera-mision-tripulada-luna-mas-50-anos-20260313120928.html La Nasa se prepara para lanzar el cohete que llevará a cuatro astronautas a la Luna.https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-nasa-prepara-lanzamiento-cohete-llevara-cuatro-astronautas-nuevo-luna-20260320173539.html

El viaje a la Luna cataliza la desclasificación de tecnología secreta, según Rafapal .https://www.youtube.com/watch?v=Mzn2Eu_7lcI&t=2s

cataliza la desclasificación de tecnología secreta, según .https://www.youtube.com/watch?v=Mzn2Eu_7lcI&t=2s La Nasa envió dos mil medusas bebé al espacio, y cuando volvieron a la Tierra había más de sesenta mil.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13814910/03/26/la-nasa-envio-2000-medusas-bebe-al-espacio-cuando-volvieron-a-la-tierra-habia-mas-de-60000.html

El rover Curiosity de la Nasa encuentra evidencia de agua subterránea en Marte que podría haber albergado vida.https://www.zerohedge.com/political/nasas-curiosity-rover-finds-evidence-underground-water-mars-could-have-supported-life

que podría haber albergado vida.https://www.zerohedge.com/political/nasas-curiosity-rover-finds-evidence-underground-water-mars-could-have-supported-life El Informe Mundial sobre la Felicidad destaca el impacto negativo de las redes sociales, y sitúa a Finlandia como el país más feliz.https://www.nbcnews.com/world/europe/world-happiness-report-highlights-social-medias-impact-ranks-finland-h-rcna264244

como el país más feliz.https://www.nbcnews.com/world/europe/world-happiness-report-highlights-social-medias-impact-ranks-finland-h-rcna264244 Científicos entran en una cueva remota y descubren que el Sáhara era una región próspera, llena de vida, verde y lluviosa hace miles de años.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13821176/03/26/cientificos-entran-en-una-cueva-remota-y-descubren-algo-insolito-sobre-el-desierto-del-sahara.html

era una región próspera, llena de vida, verde y lluviosa hace miles de años.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13821176/03/26/cientificos-entran-en-una-cueva-remota-y-descubren-algo-insolito-sobre-el-desierto-del-sahara.html Activistas del movimiento de cero emisiones netas, desconcertados por nuevas pruebas que demuestran que no existe vínculo entre el CO2 y la temperatura en los últimos tres millones de años.https://www.zerohedge.com/weather/net-zero-activists-stumped-shock-new-evidence-showing-no-link-between-co2-temperature-over

Viktor Schauberger demostró cómo podemos purificar el agua de forma natural y aprovechar su enorme poder. Si la humanidad hubiera aprovechado sus descubrimientos de aquel entonces, no sólo tendríamos agua de buena calidad, sino también energía limpia y barata procedente del agua y el aire.https://x.com/ronin19217435/status/2030648262328213779

demostró cómo podemos purificar el agua de forma natural y aprovechar su enorme poder. Si la humanidad hubiera aprovechado sus descubrimientos de aquel entonces, no sólo tendríamos agua de buena calidad, sino también energía limpia y barata procedente del agua y el aire.https://x.com/ronin19217435/status/2030648262328213779 Las pirámides bosnias en Visoko incluyen nueve montañas cubiertas con capas de tierra y escombros y rocas. Esto se hizo para camuflarlas, con el fin de conservar su función y evitar miradas indiscretas. Esto ocurrió tras las devastadoras guerras por el control de la Tierra y la catástrofe provocada por el cambio de polos, de modo que las pirámides pudieron seguir funcionando, pero permanecieron invisibles para las nuevas civilizaciones.https://eraoflight.com/2026/03/14/the-great-quantum-transition-bosnian-pyramids/

en incluyen nueve montañas cubiertas con capas de tierra y escombros y rocas. Esto se hizo para camuflarlas, con el fin de conservar su función y evitar miradas indiscretas. Esto ocurrió tras las devastadoras guerras por el control de la Tierra y la catástrofe provocada por el cambio de polos, de modo que las pirámides pudieron seguir funcionando, pero permanecieron invisibles para las nuevas civilizaciones.https://eraoflight.com/2026/03/14/the-great-quantum-transition-bosnian-pyramids/ Las autoridades de Los Ángeles están llevando a cabo la que podría ser la mayor operación de rescate de animales en la historia. Según informes, los funcionarios de Los Ángeles están rescatando a unos 700 perros y gatos de una propiedad en Antelope Valley . De acuerdo con los investigadores, los animales estaban al cuidado de Christine De Anda , de la organización de rescate animal Rock N Pawz. Durante la búsqueda, se encontraron alrededor de 400 perros y 300 gatos.https://x.com/CollinRugg/status/2035063017499762732

están llevando a cabo la que podría ser la mayor operación de rescate de animales en la historia. Según informes, los funcionarios de Los Ángeles están rescatando a unos 700 perros y gatos de una propiedad en . De acuerdo con los investigadores, los animales estaban al cuidado de , de la organización de rescate animal Rock N Pawz. Durante la búsqueda, se encontraron alrededor de 400 perros y 300 gatos.https://x.com/CollinRugg/status/2035063017499762732 Se ha detectado una nueva Esfinge en Egipto, mientras que los escaneos sugieren una gran estructura subterránea. Investigadores italianos que, en 2025, afirmaron haber descubierto enormes estructuras subterráneas, aseguran ahora haber identificado al segundo guardián enterrado en las profundidades de la arena. Filippo Biondi reveló el descubrimiento el jueves durante su participación en el podcast ‘Limitless’ de Matt Beall, explicando que las líneas trazadas desde las pirámides hasta la Esfinge conocida apuntan a una ubicación simétrica idéntica donde se cree que se encuentra la estructura enterrada.https://x.com/dom_lucre/status/2037201482093625485

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

—————————————————————-

Desconcertados

Activistas del movimiento de cero emisiones netas, desconcertados por nuevas pruebas que demuestran que no existe vínculo entre el CO2 y la temperatura en los últimos tres millones de años.https://www.zerohedge.com/weather/net-zero-activists-stumped-shock-new-evidence-showing-no-link-between-co2-temperature-over





