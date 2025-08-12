El subdelegado del Gobierno visita en Tabernas las obras del PFEA financiadas por el Gobierno de España

En este municipio se están llevando a cabo obras que suponen una inversión cercana al medio millón de euros

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado, junto con el alcalde de Tabernas, José Díaz Ibáñez, las actuaciones que se ejecutan en el municipio con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un programa que este año cuenta en la provincia con una inversión del Gobierno de España de 10,83 millones de euros para financiar el coste de los jornales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por los ayuntamientos para obras de interés general y social.

En el caso de Tabernas, las obras en marcha suponen una inversión total de 484.927,58 euros, de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aporta 316.975,77 euros para sufragar los costes salariales.

Los proyectos que se están ejecutando incluyen la reposición de infraestructuras, con un presupuesto de 336.538,59 euros, de los que el SEPE financia 200.082,09 euros. También, la conservación de espacios públicos, con una inversión de 102.660,89 euros, de los que el SEPE aporta 87.000,76 euros. Además, en el marco del PFEA Colegios 2024, se están llevando a cabo mejoras en centros educativos de la localidad por un importe de 45.728,10 euros, de los que el SEPE financia 29.892,92 euros.

Durante la visita, el subdelegado ha destacado “el compromiso del Gobierno de España con el empleo y el desarrollo de nuestros municipios, especialmente en el medio rural. Gracias al PFEA, no solo se generan oportunidades laborales para las personas desempleadas, sino que también se ejecutan proyectos que mejoran las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

El alcalde de Tabernas, por su parte, ha agradecido el respaldo del Gobierno de España y ha subrayado la importancia de estas actuaciones “para mantener y mejorar servicios e infraestructuras municipales, al tiempo que se da empleo a personas que lo necesitan”.