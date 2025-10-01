El subdelegado destaca el apoyo del Gobierno “al fortalecimiento de la agricultura almeriense” en Fruit Attraction 2025

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado en la jornada inaugural de la Fruit Attraction 2025 que comienza hoy en Madrid y donde ha acompañado al ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, el impulso y el apoyo mostrado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, “al fortalecimiento de la agricultura almeriense durante los últimos años”.

En esta primera sesión de la feria agrícola, Martín ha visitado a algunas de las empresas con presencia en este encuentro internacional donde se muestra el potencial de la agricultura almeriense junto a su capacidad innovadora y exportadora. En este sentido, ha agradecido “la labor del empresariado de la provincia que trabaja diariamente por hacer crecer al principal sector productivo almeriense y que tiene que hacer frente campaña tras campaña a los numerosos retos que afectan al sector en su conjunto”.

En otro orden de cosas, el subdelegado se ha referido a la línea de ayudas impulsada por el Gobierno a los agricultores de la provincia con un total de 16,1 millones de ayudas directas para los agricultores afectados por la dana del pasado otoño y para los productores de frutos secos que han sufrido las consecuencias de la sequía. Ha explicado que “nuestra obligación es acompañar y respaldar a quienes sostienen con su trabajo diario a una parte esencial de nuestro bienestar colectivo como es el sector agrícola”.