El subdelegado destaca el apoyo del Gobierno “al fortalecimiento de la agricultura almeriense” en Fruit Attraction 2025

octubre 1, 2025 11:38 am

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado en la jornada inaugural de la Fruit Attraction 2025 que comienza hoy en Madrid y donde ha acompañado al ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, el impulso y el apoyo mostrado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, “al fortalecimiento de la agricultura almeriense durante los últimos años”.

En esta primera sesión de la feria agrícola, Martín ha visitado a algunas de las empresas con presencia en este encuentro internacional donde se muestra el potencial de la agricultura almeriense junto a su capacidad innovadora y exportadora. En este sentido, ha agradecido “la labor del empresariado de la provincia que trabaja diariamente por hacer crecer al principal sector productivo almeriense y que tiene que hacer frente campaña tras campaña a los numerosos retos que afectan al sector en su conjunto”.

En otro orden de cosas, el subdelegado se ha referido a la línea de ayudas impulsada por el Gobierno a los agricultores de la provincia con un total de 16,1 millones de ayudas directas para los agricultores afectados por la dana del pasado otoño y para los productores de frutos secos que han sufrido las consecuencias de la sequía. Ha explicado que “nuestra obligación es acompañar y respaldar a quienes sostienen con su trabajo diario a una parte esencial de nuestro bienestar colectivo como es el sector agrícola”.

