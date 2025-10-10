Home / Almería / El subdelegado y el coronel jefe de la Guardia Civil presiden el acto principal con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar

El subdelegado y el coronel jefe de la Guardia Civil presiden el acto principal con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar

octubre 10, 2025 4:46 pm
  •  El acto castrense dará comienzo a las 12:00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal Cantarero, presiden el domingo el acto principal que se celebra con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Durante el acto se llevará a cabo la habitual imposición de condecoraciones, alocuciones, homenaje a los guardias que dieron su vida por España e interpretación de himnos y desfile final.

Día: Domingo 12 de octubre de 2025
Hora: 12:00 horas. ((Se ruega la llegada de los medios de Comunicación no más tarde de las 11:30 horas))
Lugar: Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Glorieta Manuel Farga Iribarne s/n, 04006 (Almería)
