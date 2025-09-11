El Teatro Villa de Huércal-Overa acoge la exposición de pintura de Floren López  hasta el 3 de octubre

Patricia López Rojas

La muestra está compuesta por un total de 30 obras realizadas en óleo y pastel

El alcalde Domingo Fernández, y la concejal de Cultura, Juani Egea, acompañaron al artista en la inauguración de la exposición

El arte de Floren López toma el Teatro Villa de Huércal-Overa con la inauguración de su primera exposición individual, titulada «Una mirada a la realidad». La muestra, que estará abierta al público hasta el 3 de octubre, presenta un total de 30 obras realizadas en óleo y pastel.

La inauguración contó con la presencia del artista, el alcalde Domingo Fernández, y la concejal de Cultura, Juani Egea.

El alcalde Domingo Fernández destacó la calidad de la exposición y animó a todos los vecinos a visitarla. «Estamos muy orgullosos de recibir la obra de Floren López en nuestro teatro. Es una oportunidad para que el público de Huércal-Overa disfrute de una pintura de gran calidad y se adentre en el universo de este talentoso artista. Invitamos a todos a que vengan y se dejen llevar por sus creaciones», afirmó el primer edil.

Por su parte, el artista Floren López expresó su emoción por esta oportunidad. «Es un sueño poder exponer en el Teatro de Huércal-Overa, un lugar donde tengo tantos amigos. Agradezco enormemente al Ayuntamiento por abrirme las puertas y darme esta oportunidad para mostrar mi trabajo. Espero que la exposición guste y que los vecinos puedan conectar con cada una de las obras», manifestó el pintor.

Como gesto de agradecimiento, Floren López ha donado una de sus obras al Ayuntamiento de Huércal-Overa, consolidando así el vínculo entre el artista y Huércal-Overa.