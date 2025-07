El valor medio de la vivienda en España crece casi un 10% y alcanza ya los 307.000 euros, según Trioteca

2025 está siendo un año excepcional para el mercado hipotecario. El número de operaciones sobre vivienda crece mes a mes y los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) ya encadenan diez meses consecutivos de incrementos en las firmas que pronto podrían traducirse en un año de aumento ininterrumpido. Este fuerte arranque, sin embargo, convive con el problema estructural que atraviesa el país ante la escasa oferta de vivienda, que ha disparado los precios por encima de los 300.000 euros de media, según los últimos datos presentados por Trioteca, fintech y mortgagetech de referencia en la búsqueda y contratación de hipotecas en España, en rueda de prensa.

En concreto, según recoge el último informe del Centro de Estudios de Trioteca (CET), el precio medio de la vivienda hipotecada por la compañía alcanzó en junio los 307.000 euros. Esto supone un aumento del 9,97% respecto al primer trimestre, cuando la media era de 262.000 euros, y un 22,23% más que en el mismo periodo de 2024, cuando el precio se situaba en 251.000 euros. Este dato coincide con la cifra presentada esta semana por la Sociedad de Tasación Española, que señala un nuevo récord de 3.151 euros por metro cuadrado en el precio de la vivienda, la cifra más alta de la serie histórica.

“Es un incremento abismal que confirma una reactivación clara de la demanda y un repunte de los precios, que responde a la bajada de precios de las hipotecas fijas y mixtas» destaca Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca. Para el experto, “esta subida combinada con tipos de interés todavía muy competitivos hace más urgente que nunca comparar bien antes de hipotecarse. No hacerlo puede salir muy caro”.

Para Garriga, el acceso a la vivienda del gran grueso de la población pasa, indudablemente, por una reforma urgente del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: “España es el país europeo con mayor tasa de tributación efectiva marginal y el segundo de la OCDE, solo por detrás de Canadá”, y añade contundente: “es un modelo que no se ajusta a los ingresos medios de las familias”.

El valor de las hipotecas también aumenta

El aumento del valor de la vivienda ha ido acompañado de un incremento del importe medio hipotecado. En junio, la hipoteca media ascendió a 208.000 euros, un 8,9% más que en abril y casi 50.000 euros más que hace un año. La hipoteca a tipo fijo sigue siendo la opción dominante (88,24%), aunque la hipoteca mixta gana terreno (11,11%).

“El Euríbor lleva tres meses anclado en torno al 2,08%, resistiéndose a perforar el umbral psicológico del 2%. Esa estabilidad ha tenido un efecto directo en las hipotecas fijas, que se mantienen en torno al 2,2%” explica Garriga. Lo relevante, apunta, el CEO de Trioteca, no es solo la estabilidad del precio, sino cómo los bancos están identificando la competencia y cada vez más entidades ofrecen tipos atractivos sin exigir múltiples bonificaciones. “Hoy ya es habitual ver hipotecas al 2,2% fijas solo con domiciliar la nómina, sin necesidad de contratar seguros adicionales ni tarjetas” señala.

Respecto al nuevo repunte de la hipoteca mixta, Garriga detalla que “ahora mismo encontramos ofertas que rondan el 1,5% en el periodo fijo para la mayoría de las familias e incluso el 1,15% para las rentas altas”, motivo por el cual se han convertido en una opción muy atractiva en estos últimos tres meses. El CEO también destaca un aumento de renegociaciones hipotecarias: “Es una señal de que una mayor educación financiera está dando frutos: decisiones tomadas desde la razón y no desde el miedo”.

Repunte histórico de las compraventas

A pesar del encarecimiento de los precios, las compraventas siguen creciendo. Gonzalo Bernardos, advisor de Trioteca y profesor de Economía en la Universitat de Barcelona, destaca que en el primer semestre de 2025 se han vendido casi 396.000 viviendas, con más de 200.000 solo entre abril y junio. “No se veían cifras así desde 2007”, apunta. Y pronostica: “En el segundo semestre, la coyuntura no empeorará, sino que mejorará ligeramente. Cerraremos el año con unas 825.000 operaciones, una cifra que no se ha alcanzado entre 2008 y 2024”.

Bernardos relaciona este auge con la combinación de alta demanda, escasa oferta y bajada de tipos. “El precio de la vivienda ha subido un 12,2% interanual, y podría alcanzar el 15% a finales de año, pero los tipos de interés más bajos hacen que las familias se animen a comprar”, explica Bernardos. “Las entidades creen que, a medio y largo plazo, las hipotecas mixtas les ofrecen menor riesgo y mayor rentabilidad”, concluye.