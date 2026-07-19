Antonio Guerrero Ruiz

Cada verano, cuando las ciudades se llenaban de turistas y el ruido parecía adueñarse de Europa, Martin Heidegger emprendía el camino contrario. Abandonaba la universidad y regresaba a una pequeña cabaña de madera en Todtnauberg, un diminuto pueblo de la Selva Negra alemana. Aquel refugio, situado a más de mil metros de altitud, no era un lugar de descanso en el sentido habitual. Para él era un laboratorio de ideas.

La cabaña era sorprendentemente sencilla. Apenas contaba con una mesa, una estufa, algunos libros y una ventana abierta al bosque. Sin electricidad durante muchos años y rodeado únicamente por abetos, prados y senderos de montaña, Heidegger encontraba allí el silencio que consideraba indispensable para pensar.

Las mañanas comenzaban muy temprano. Escribía durante horas y, después, salía a caminar por los caminos de la Selva Negra. No paseaba para distraerse. Caminaba porque pensaba que el movimiento del cuerpo ayudaba al pensamiento a encontrar su propio ritmo. Para muchos serían simples paisajes; para él eran una invitación a preguntarse qué significa realmente habitar el mundo.

En ese entorno fueron tomando forma muchas de las ideas que marcarían la filosofía del siglo XX. Heidegger sostenía que los seres humanos vivimos con demasiada prisa y que, con frecuencia, olvidamos la pregunta más importante: ¿qué significa ser? Frente a una sociedad cada vez más dominada por la técnica y la velocidad, defendía la necesidad de detenerse, escuchar y prestar atención a las cosas cotidianas. Para él, un simple paseo por el bosque o unos minutos de silencio podían ayudar a comprender mejor nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Eso era lo mas importante.

En ese laboratorio de ideas, fluían sus pensamientos abundantemente. Y quizás por eso el verano de Heidegger resulta tan fascinante. No es solo la historia de un filósofo escribiendo entre montañas. Es el ejemplo de cómo un paisaje puede influir en una forma de pensar y, al mismo tiempo, de cómo las grandes ideas nunca deben separarse de la vida de quien las formula. La cabaña de la Selva Negra sigue en pie como testigo de esa paradoja: un lugar donde nacieron algunas de las reflexiones más profundas sobre la existencia humana y que, al mismo tiempo, invita a recordar que la filosofía también exige una mirada crítica sobre quienes la escriben.

Sumario: Heidegger, el filósofo que encontró en la Selva Negra un lugar para pensar y escribir Ser y Tiempo

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Antonio Guerrero Ruiz es Doctor en Filosofía. Profesor UNED, Presidente Filosofía en la calle Comité bioética Poniente y Observatorio Internacional OIDDHH

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